Efemérides del 21 de Febrero: Se publica el Manifiesto Comunista (resumen y texto)

Día Internacional de la Lengua Materna . Orientado a proteger los idiomas y dialectos que se hablan en el mundo. Aprobado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999 por la importancia de la diversidad cultural y lingüística para tener sociedades sostenibles y en paz. Busca preservar las culturas e idiomas y fomentar la tolerancia y el respeto hacia los demás. La desaparición de una lengua, es la desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual asociado a ella. Se promueve también el apoyo a las lenguas maternas y la educación plurilingüe. La lengua materna es la primera que aprendemos y con la cual nos identificamos, compartimos sentimientos y razonamos. A causa del colonialismo y del imperialismo, del dominio autoritario de unos países y culturas sobre otros y de los procesos de globalización, muchas lenguas están al borde de extinguirse. Apenas unos pocos centenares de idiomas han sido incorporados a los sistemas educativos y menos de un centenar se utilizan en la comunicación digital. No todos los países tienen unidad lingüística como a menudo se cree; por ejemplo, en el caso de España, se le suele identificar con el español o castellano, y en realidad es un país plurilingüe, con una lengua oficial (el castellano) y 3 lenguas cooficiales (el catalán, el gallego y el vasco) en sus respectivas comunidades autónomas. En el continente americano y en la llamada América Latina (por el habla española, portuguesa y del francés), hay muchas lenguas indígenas nativas que no cuentan con un verdadero y efectivo reconocimiento y apoyo oficial. En Bolivia, la declaración del Estado Plurinacional, con sus lenguas indígenas u originarias, como el quechua, el aymara o el guaraní, ha sido un avance muy significativo. En algunos países como en Colombia se celebra el Día Nacional de las Lenguas Nativas y en Perú el Día de la Diversidad Cultural y Lingüística. Aunque en Brasil predomina ampliamente el portugués y en México y Venezuela el español, estos países cuentan con varias decenas de lenguas indígenas. Hay varias lenguas indígenas de Venezuela, algunas en peligro de desaparecer, donde las dos familias lingüísticas indígenas con el mayor número de idiomas son la Arahuaca y la Caribe. Algunas de sus expresiones más habladas son el wayuunaiki, del pueblo wayuu y la del pueblo warao. Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_de_Venezuela Este día nos llama entonces a valorar, conservar y defender las lenguas de nuestros pueblos ancestrales. Les saludamos en warao (indígenas venezolanos del Delta del Orinoco): ¡Katukete maraisa!

En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publican el Manifiesto Comunista, documento con elementos económicos, sociales y políticos que caracterizan a la sociedad y la explotación capitalista, su división en clases y la opresión de la clase obrera (proletariado). Marcó pautas del movimiento revolucionario mundial, al establecer los pilares del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia, la lucha de clases, las contradicciones del modo de producción capitalista y la lucha por la liberación del proletariado. El Manifiesto Comunista plantea la organización, unidad y lucha de la clase obrera para derrocar el dominio del capital, partiendo de la formulación de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, entre explotadores y explotados, y avizora que la clase explotada y oprimida por el capital (el proletariado) es la llamada a ponerse al frente de la emancipación de toda la sociedad, para crear otro sistema que se erija sobre la abolición de la explotación capitalista: el comunismo (pasando por la transición del socialismo). Postula el socialismo-comunismo científico en oposición al socialismo utópico. En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels califican como "socialismo reaccionario" a aquellas variantes de socialismo (en realidad falsos socialismos) que, pretendiendo representar intereses obreros, representaban intereses de clases pre-capitalistas o capitalistas (como lo vemos actualmente en Venezuela). Sostienen y propugnan que el proletariado, en lucha contra la burguesía, sólo puede alcanzar su liberación a través de la toma del poder político, ejerciendo su hegemonía para expropiar a la burguesía e ir haciendo desaparecer las diferencias de clase, a la vez que se concentra toda la producción en manos de la sociedad y no de propietarios privados (o de un Estado regido por una casta burocrática que maneja los bienes estatales como si fuesen de su propiedad y no del pueblo), dando paso a una asociación de productores libres, en la que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos. Una condición básica para todo esto es el internacionalismo proletario, el apoyo de las luchas obreras en todo el mundo. Sin tapujos, declaran que los objetivos del proletariado sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social capitalista existente, y proclaman: "Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes, ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. ¡Proletarios de todos los países, uníos!". Las tésis del Manifiesto Comunista marcaron la historia de finales del siglo XIX y la del siglo XX, siendo aún en el s. XXI referencia de muchos movimientos y partidos nacionales, así como de agrupamientos internacionales de organizaciones revolucionarias socialista.