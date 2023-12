Efemérides del 7 de diciembre: Se fundan El Tocuyo (1598) y Maturín (1760)

Día de la Aviación Civil Internacional. El objetivo es ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo social y económico de los Estados y del papel de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para ayudar a los Estados a cooperar y realizar una rápida red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad, según recoge la ONU, que lo reconoció oficialmente en 1996 y venía siendo celebrado el 7 de diciembre por la OACI, desde 1992. La OACI, creada en 1944, es el organismo que regula las normas sobre la aviación civil. Día de las Velitas, se celebra en Colombia como inicio de las fiestas navideñas en la noche del 7 desde las 7:00 p.m. Los habitantes colocan faroles multicolores iluminados con velas en su interior en los frentes de las casas y en las aceras. Día Mundial del Algodón de Azúcar. Se reporta su origen en Italia en el siglo XV, cuando reposteros calentaban azúcar hasta formar un caramelo líquido, creando filamentos decorativos. En 1899 William Morrison y Jogn C. Wharton patentaron una máquina para crear algodón de azúcar (en Estados Unidos). En el año 43 a.C., es acusado de ser enemigo del Estado de Roma y ejecutado, Marco Tulio Cicerón, escritor, político y orador romano. También destacado orador y hombre de letras, escribió diálogos sobre diversos temas. En el 74 a.C., fue elegido miembro del Senado romano, pero en los planes y ambiciones de otros se atravesó. En Venezuela se funda la ciudad de El Tocuyo (1545). Es considerada la ciudad madre de Venezuela, que fue fundada por Juan de Carvajal, escribano de la Corona y relator de la Real Audiencia de Santo Domingo. Al ser una ciudad del interior, sirvió para la expansión colonial hacia los Andes y los Llanos Centrales, y abrió paso a la fundación de varias ciudades de la Provincia de Venezuela. Nace en Nápoles, Italia el arquitecto, pintor y escultor italiano maestro destacado del alto barroco, Gian Lorenzo Bernini (1598). Entre sus monumentos destacarán el Baldaquino de San Pedro, en la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, y la columnata elíptica que rodea la plaza, delante del templo. Se funda la ciudad de Maturín (1760). Fue fundada por el fraile capuchino Lucas de Zaragoza, en la sabana de la zona del río Guarapiche, en los tiempos de la colonia española. Hoy la ciudad, además de su importancia para la industria petrolera es capital del estado Monagas, en la región nororiental de Venezuela. Nace Ambrosio Plaza (1791), militar venezolano, oficial de la guerra de independencia. Combatió al lado de los patriotas desde las primeras etapas de la guerra destacándose en varias acciones militares. Colaboró también con la lucha independentista de Nueva Granada y alcanzó el rango de general de brigada para el momento de su muerte. Jugó un papel importante en La batalla de Carabobo, muriendo al día siguiente por las heridas recibidas. Nace Theodor Schwann (1810), naturalista, biológo, fisiólogo y anatomista alemán, descubridor de la pepsina en 1836, que es una enzima que se encuentra en el epitelio del estómago y que desempeña un importante papel de los procesos digestivos. Es considerado uno de los fundadores de la teoría celular y desarrollador de la misma, fundamento de la biología moderna. En 1848, en Costa Rica se funda el cantón de San José, la capital de la República de Costa Rica. Nace Gerard Peter Kuiper ( 1905), quien ideará un modelo de la formación planetaria basado en la condensación del polvo interestelar. De nacionalidad neerlandesa, luego se nacionalizará estadounidense. Descubrirá la atmósfera de Titán y demostrará la existencia de dióxido de carbono en la atmósfera de Marte. En los años sesenta del siglo XX logrará fama mundial por sugerir la existencia de un cinturón de material cometario remanente de la formación del sistema solar, confirmado desde 1991 y conocido en la actualidad como cinturón de Kuiper. Su muerte se produjo en 1973 en México. En 1928 nace Noam Chomsky (EE.UU), uno de los grandes lingüistas, a partir de su "teoría gramática generativa" y también un intelectual y activista político de izquierda, siendo un duro crítico de la política exterior norteamericana. Entre sus obras: Los Guardianes de la Libertad, La cultura del Terrorismo, Piratas y Emperadores, Gaza en Crisis, y Razones para la Anarquía. Su pensamiento político es considerado de socialista libertario. Es uno de los más importantes pensadores contemporáneos. En 1933, nace el filósofo marxista y profesor venezolano José Rafael Nuñez Tenorio (f. 1998). Dedicó gran parte de su obra a la divulgación y la formación en el marxismo . Obtuvo el doctorado en filosofía, en 1975, con sus tesis sobre la teoría y el método marxista. Fue profesor universitario en varias escuelas de la UCV y rirector de la de Filosofía. Militó en el Partido Comunista de Venezuela (PCV) desde 1950 hasta el 1 de mayo de 1969, cuando renunció a esta organización política. Se opuso a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos del periodo de la democracia representativa (1958-1998). Apoyó a movimientos insurgentes de la década de 1960 y fue encarcelado en varias ocasiones. Entre algunas de sus obras: Apuntes de Introducción a la Filosofía, Introducción a la Ciencia, Metodología de las Ciencias Sociales, La Dialéctica como Ciencia y como Método, El Carácter de la Revolución Venezolana, Bolívar y la Guerra Revolucionaria, Venezuela y la Revolución Socialista y en Defensa de la Rebelión. En 1935 nace Armando Manzanero, cantautor mexicano. Ganador de un Grammy. Ha escrito más de 400 canciones, una buena parte de ellas de fama internacional, como "Adoro", "Somos novios", "Esta tarde vi llover", "Contigo aprendí"... Escuchar temas de Manzanero: Se crea la Parroquia Sucre en Caracas (1936), donde se encuentra la popular Catia. Es una de las 22 parroquias del Municipio Libertador del Distrito Capital y una de las 32 de parroquias de Caracas, toma su nombre del apellido del prócer de la independencia Antonio José de Sucre. La Armada Imperial Japonesa realiza una ofensiva militar sorpresa contra la Base Naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái (1941). Más de 300 aviones bombardean y matan a unas 2500 personas. Los EE.UU declaran la guerra a los japoneses. Alemania, e Italia, aliados de Japón, hacen lo propio con Estados Unidos. Todo ello en el marco de la II FGuerra Mundial. En 1942 nace Rudy Márquez, cantante y compositor venezolano. Rodolfo Márquez Van Stenis, conocido como Rudy Márquez, es un cantante, compositor, productor musical, locutor y animador de TV venezolano, y como cantante tuvo amplia difusión de sus interpretaciones en el campo de la música pop, el rock y las baladas en Venezuela, así como en algunos países latinoamericanos en incluso en España e Italia y recibió premios nacionales e internacionales. Escuchar canciones con Rody Márquez. El Presidente de la Junta Militar de Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, Carlos Delgado Chalbaud, ilegaliza al partido Acción Democrática y ordena la expulsión de sus líderes (1948). Se realizan las primeras Elecciones Presidenciales después de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ganando Rómulo Betancourt de Acción Democrática (1958). Despega el Apollo XVII rumbo a La Luna. Lanzado desde Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos, el Apolo XVII es la última misión del proyecto, con el astronauta Eugene A. Cernan al mando, quien se convertirá en último ser humano en abandonar la superficie de la Luna, pues no hubo más vuelos tripulados con descenso de humanos en la superficie del satélite de La Tierra. Le acompañan el piloto de módulo lunar y geólogo Harrison H. Schmitt y el piloto del módulo de mando Ronald E. Evans. (1972). Muere Cecilia Payne (1979), astrónoma y astrofísica quien propuso que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno. Fue en el año 1925, en su Tesis de Doctorado (Ph.D). Este trabajo de esta angloamericana fue considerado en su momento como "la más brillante tesis doctoral… en astronomía". En Mallorca, España, muere el escritor y poeta inglés Robert Graves (1985), autor de "Yo, Cláudio" y "Cláudio el Dios", entre otras novelas y ensayos como " Mitos y leyendas griegas". Se crea el Parque Nacional Cerro Saroche (1989). Es un parque nacional que está ubicado en los municipios Torres, Jiménez e Iribarren del Estado Lara, en Venezuela, en la vía que une Carora con Barquisimeto. Se crea el Parque Nacional Sierra La Culata (1989). Es un parque nacional de Venezuela que se encuentra localizado en el ramal nor-oriental de Los Andes venezolanos, en los estados Mérida y Trujillo. La sonda espacial Galileo penetra en la atmósfera de Júpiter el 7 de diciembre de 1995, sumergiéndose unos 200 kilómetros en el interior de la atmósfera hasta ser destruida por las altas presiones y temperaturas, pero transmitiendo importantes datos de la composición química y actividad meteorológica de Júpiter. Entra formalmente en vigencia la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela o "Ley Resorte" (2004). Se inaugura el Estadio Metropolitano de Mérida (2005). En 2005 es detenido en Canarias un general genocida croata responsable del asesinato de unos 100 servios. En la playa de las Américas de Tenerife, Islas Canarias, el general croata Ante Gotovina es detenido. Se trata de uno de los generales más buscados por la Guerra de los Balcanes y considerado responsable del asesinato de más de 100 serbios. Posteriormente, Ante Gotovina fue entregado al Tribunal Penal Internacional de La Haya. En 2005, policías federales de Estados Unidos matan a tiros al pasajero Rigoberto Alpízar en el Aeropuerto Internacional de Miami al pensar que tenía una bomba. No se encontró ningún artefacto explosivo. Fue perseguido por los agentes y cuando se encontraba en el suelo para su detención llevó las manos a una bolsa "sospechosa" y un agente le disparó. Hace 13 años, en 2009 se inician debates de la XV Conferencia sobre el Cambio Climático (de la ONU) en la ciudad de Copenhague (Dinamarca), que desemboca en el Acuerdo de Copenhague, primer documento con el apoyo de todos los países grandes emisores (CO2). El acuerdo fue aceptado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros como China, India y Brasil. Se le críticó la falta de objetivos con plazos y específicos y que no fuese vinculante (obligatorio). La lucha contra el cambio climático debe profundizarse porque se necesita acelerar las respuestas, para lograr detener o aminorar esta gran amenaza, en vista de que el productivismo y extractivismo capitalista siguen haciendo estragos en la naturaleza y no permiten alejar el grave peligro que se cierne sobre la humanidad y sobre la vida en el planeta. En 2015, muere en Maracaibo la abogada y criminóloga Lolita Aniyar de Castro (n. 1937), política y profesora venezolana. Fue gobernadora del estado Zulia en1993, con lo que se convirtió en la primera mujer venezolana en ese cargo. Antes ya se había convertido en la primera mujer en ser elegida diputada para la antigua Asamblea Legislativa del Estado Zulia y la primera senadora del que fuera el Congreso Nacional de Venezuela. Fue postulada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), de centro-izquierda. En 2020, el presidente Maduro en Venezuela anuncia que el país cuenta con una "nueva Asamblea Nacional", luego de celebrarse elecciones parlamentarias, con mayoría lograda por el gobierno en esos comicios, en medio de cuestionamientos de opositores y de algunos países a su legitimidad. Como parte de los cuestionamientos, ese mismo día se conoce una denuncia del Partido Comunista de Venezuela de que el día anterior (domingo 6 de diciembre, día de las elecciones parlamentarias), la Alcaldesa y autoridades policiales del municipio Valmore Rodríguez (Sur del Lago, estado Zulia), allanaron su sede y perpetraron detenciones de sus militantes: Ver www.aporrea.org/actualidad/n361098.html y www.aporrea.org/ddhh/n361110.html La Unidad de Terapia Celular del IVIC implanta células madre en dientes para regenerar pulpa dental. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) reactiva los protocolos experimentales en el área odontológica de endodoncia con la intervención de cinco pacientes a los cuales se les implantó células madre en dientes para regenerar pulpa dental (2020). www.aporrea.org/actualidad/n361120.html En 2021, aprueban en Chile el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n369861.html En 2022, Estados Unidos se encontraba sumergido por estos días en una la ola de rebelión laboral con masivas movilizaciones. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n378927.html