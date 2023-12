Comienza el paro-sabotaje petrolero (2002) - Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y Semiesclavitud

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud (y la Esclavitud Moderna). Aunque en el mundo no han desaparecido totalmente las antiguas formas de esclavitud, hoy se habla de esclavitud moderna, entendida como "aquella condición por la cual una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder" y otras maneras de imponer el trabajo a las personas, según los criterios que manejan la ONU y la OIT. Se calcula que más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esta categoría se incluye el matrimonio forzado y la explotación sexual. Se trata de situaciones de explotación en las que una persona no puede negarse a ellas, ni abandonarlas, debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. El concepto abarca, además a formas de trabajo impuestas a niños, niñas y adolescentes. Existe un convenio internacional sobre el trabajo forzoso, que han firmado la mayoría de los países del mundo (1930), pero al haber emergido nuevas formas de esclavitud moderna, la OIT ha promovido la firma complementaria de un Protocolo (2016) con nuevos elementos, y que además, aborde sus causas profundas, a fin de que la esclavitud en todas sus manifestaciones pueda ser eliminada de una vez por todas. También existe la semi esclavitud, ejercida por estados o por compañías cuando llevan a cabo marcadas y consecutivas prácticas de violación a los derechos laborales y derechos humanos de las y los trabajadores, al someterlos a condiciones de trabajo que sus circunstancias de vida no les permiten eludir, y trabajan sin paga justa ni condiciones laborales mínimas, prácticamente sin salario. Eso se ve en numerosos países del mundo, afectando a los sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, y a ello no escapa tampoco Venezuela, donde hay muchas denuncias de "esclavitud moderna" en diversas manifestaciones, como por ejemplo indígenas y niños explotados en el Arco Minero del Orinoco, según datos de organizaciones no gubernamentales; por no hablar de trabajadores prácticamente despojados del salario (salarios mínimos inferiores a 5 dólares mensuales). Quienes se encuentran en la posición de poder económico y político se lucran o sacan cualquier tipo de provecho a costa del trabajo de las personas sin tener en cuenta las condiciones laborales en las cuales se desenvuelvan. El nuevo Protocolo, legalmente vinculante, diseñado para reforzar la lucha contra el trabajo forzoso en todo el mundo, requiere que los gobiernos adopten medidas para luchar contra la esclavitud moderna de todos los tipos. Actúa en tres niveles: prevención, protección e indemnización. Al ser un tratado internacional, es necesario que los países lo ratifiquen, y luego deberán informar regularmente sobre las medidas concretas adoptadas. Los países que ratifican el Protocolo deberán garantizar que todos los trabajadores en todos los sectores estén protegidos por la legislación. Deberán fortalecer la inspección laboral y otros servicios que protejan a los trabajadores de la explotación. Además, deberán adoptar medidas adicionales para educar e informar a las personas y a las comunidades sobre crímenes como la trata de seres humanos. Existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo actual, entre los más destacados están: El trabajo en servidumbre, el trabajo forzoso, la explotación sexual, la trata de personas, el trabajo infantil, y el matrimonio infantil y forzado. Día Mundial del Futuro. Invita a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos, garantizando el "desarrollo sostenible" para las generaciones futuras. Involucra la reflexión sobre oportunidades y amenazas que tiene la humanidad, incluyendo las nuevas iniciativas que se abren camino hacia el futuro, donde entran temas como las respuestas ante el cambio climático, los usos e implicaciones de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la biología sintética, la robótica y la conquista del espacio... Fue declarado en la 41° Conferencia General de la UNESCO para comenzar a realizarse a partir del 2 de diciembre de 2022. Los objetivos de la efeméride son: Destacar la universalidad de las actividades anticipatorias humanas. Fomentar los procesos de inteligencia colectiva. Promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro y su aplicación en contextos diversos. Comprende también la difusión del Programa de Alfabetización del Futuro, sobre todo en torno a las nuevas tecnologías asociadas a la informática. Se dice que esto forma parte de un enfoque de desarrollo, para asegurar un futuro más sostenible para todas las personas, pero tras ello también se encuentran indudablemente los intereses del "mercado" y las herramientas de la llamada "gobernanza mundial", que se cuelan en el "cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)". En la batalla de Austerlitz, actual República Checa, también llamada batalla de los Tres Emperadores, Napoleón derrota a los ejércitos de la tercera coalición antifrancesa, Gran Bretaña, Austria y Rusia, acabando con los restos del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta victoria hará que Francia se encuentre a la cabeza de un gran imperio (1805). Batalla de La Hogaza (1817). Sucedió en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela, entre las fuerzas patriotas y realistas. En el contexto de la Guerra Nacional de Independencia, en las sabanas del hato la Hogaza, hato contiguo al caserío La Unión - al sur de Valle de la Pascua, en el municipio Leonardo Infante del estado Guárico. El general Pedro Zaraza, de la causa patriota, fue derrotado al ser sorprendido por el ejército realista comandado por Miguel de la Torre. Nace Emilio Arévalo Cedeño (1882). Fue un jefe guerrillero venezolano y opositor del régimen de Juan Vicente Gómez. En 1936 fue elegido diputado al Congreso Nacional por el estado Guárico. Se produce el enfrentamiento naval entre el gobierno de Juan Pablo Rojas Paúl y Joaquín Crespo, conocido como la Expedición de la Ana Jacinta (Venezuela, 1888). King Camp Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables (1901). Albert Einstein publica la Teoría General de la Relatividad (1915), nueva teoría de la Gravitación que sustituye a la de Newton aportando una visión revolucionaría del Universo. Nace la gran soprano María Callas. En la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nace María Cecilia Sophia Kalogeropoulos (1923), hija de inmigrantes griegos, conocida por su nombre artístico de María Callas, que será una gran soprano griega, considerada la mejor cantante de ópera del periodo de posguerra. Nace Italo Pizzolante (1928), poeta, compositor y músico venezolano de ascendencia italiana. Su canción más conocida es "Motivos" que ha sido interpretada por: La Rondalla Venezolana, Los Panchos, Chucho Avellanet, Armando Manzanero, Alfredo Sadel, Vicente Fernández y más recientemente Luis Miguel. También fue profesor e ingeniero. Canciones de Pizzolante en su voz. El físico italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física 1938, monta la primera pila atómica de uranio en 1942. Nace Gianni Versace (1946). Fue un diseñador de moda italiano y fundador de la casa de moda Versace. Creó vestidos para obras de teatro y películas, y fue uno de los primeros diseñadores capaces de relacionar la moda con la industria musical y las celebridades. Fue asesinado en la puerta de su casa (Villa Casa Casuarina) en Miami Beach por Andrew Cunanan el 15 de julio de 1997. El general Marcos Pérez Jiménez asume la Presidencia de Venezuela (1952) dando inicio a una dictadura militar. Se inaugura la Autopista Caracas - La Guaira (1953). Es una de las autopistas más importantes de Venezuela, que comunica a Caracas con el principal puerto de La Guaira y el aeropuerto del país (el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar), ambos ubicados en el Estado La Guaira. Se inaugura el Círculo Militar de Caracas (1953). Fue declarado monumento histórico nacional en 1994. Incluye un centro militar, social, clubes, un teatro y un hotel, y está organizado como un instituto con otras subsedes y servicios. Se inaugura el Palacio Blanco en Caracas (1956). Es un edificio localizado en el Municipio Libertador de Caracas al frente del Palacio de Miraflores (sede del gobierno venezolano) y el Cuartel General de División Fernando Rodríguez del Toro, que alberga las oficinas y dependencias de la Casa militar, donde también se realizan actos de gobierno del Ejecutivo. Fue construido en 1956 con el diseño del arquitecto Luis Malaussena durante el gobierno del General Marcos Pérez Jiménez. En 1959, se produce el desembarco del yate Granma por parte del grupo de revolucionarios cubanos que inició la lucha guerrillera contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1959) en Cuba (encabezados por Fidel Castro y donde iba el Che Guevara). El Teatro Municipal de Valencia es declarado Monumento Histórico Nacional de Venezuela (1964). En 1971, la Sonda Mars 3 aterriza en el planeta Marte. Primera nave espacial en la historia en aterrizar con éxito en Marte. Fue el primer navío espacial que alcanza ese planeta. Lanzada el 28 de mayo, es el primer ingenio humano histórico que logra ponerse sobre la superficie del planeta Marte. El módulo de aterrizaje sólo envía señales durante 20 segundos. Los expertos especulan con que se haya estropeado debido a una violenta tormenta de arena marciana. En 1974 nace en Caracas la escritora Mariana Libertad Suárez, profesora universitaria, escritora, ensayista, narradora e investigadora venezolana. Tuvo la contribución de resaltar la escritura de mujeres latinoamericanas que publicaron sus obras durante las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX y que habían sido olvidadas por los estudios literarios. En 1975, muere el artista plástico y especialista en anatomía, José Izquierdo (n. 1887). Fue profesor titular de la Cátedra de Anatomía, Fundador y Director del Instituto Anatómico de la Universidad Central de Venezuela. Empleó sus habilidades como artista plástico en la enseñanza de la Anatomía Humana. Se desempeñó como Jefe del Servicio de Sanidad Militar y Cirujano del Hospital Militar. En 1982, en la Universidad de Utah (Estados Unidos) se realiza la intervención quirúrgica en la que el paciente Barney Clark es la primera persona en recibir un corazón artificial permanente. Muere Luis Federico Leloir (1987), médico, bioquímico y farmacéutico francés, nacionalizado argentino; ganador del Premio Nobel de Química en 1970, por sus aportes sobre los nucleótidos de azúcar y la formación de hidratos de carbono. Se trasladó en su infancia la Argentina, donde recibió su formación científica y en 1932 obtuvo la licenciatura en medicina. En Colombia, en 1993, la policía localiza y da muerte a Pablo Escobar, máximo capo narcotraficante del Cartel de Medellín. Se inicia el paro-sabotaje petrolero en Venezuela (2002). Fue una paralización de las actividades laborales y económicas del país contra el gobierno del presidente Hugo Chávez, promovida por sectores de la "meritocracia" profesional petrolera, partidos de derecha involucrados en el golpe de Estado de abril de ese mismo año y militares involucrados en la conspiración. Fue desarticulado y revertido con una masiva participación popular junto al gobierno y con la toma de instalaciones petroleras y reanudación de actividades productivas y operativas mediante la participación de trabajadores, comunidades organizadas, activismo popular y Fuerza Armada. Aporrea, como medio popular alternativo, tuvo uno de sus principales impulsos en el combate al paro-sabotaje petrolero junto al movimiento obrero-popular venezolano y así se puede ver en su archivo de noticias de 2002. En 2002, la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela anuncia paralización total de la temporada 2002/2003 por la situación política del país, marcada por intentos de golpe de Estado y el llamado paro-sabotaje petrolero contra el gobierno de Hugo Chávez. En 2007, por primera y única vez el presidente venezolano y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, obtiene un resultado electoral negativo, al no conseguir la aprobación en referendo de su propuesta de reforma constitucional a la Constitución que él mismo impulsó y logró aprobar en 1999. El 50,7 de los votantes rechaza la reforma, frente al al 49,3 que la aprueba. Entre las modificaciones propuestas estaba la posibilidad de la reelección indefinida del presidente de la República. Sin embargo, en un nuevo referendo para consultar específicamente la reelección indefinida, realizado en 2009, Chávez consigue la mayoría para postularse y que sea el pueblo quien decida las veces que vaya a gobernar, siendo luego reelecto en 2012; gobierno cuyo ejercicio se truncó con su muerte por enfermedad. En 2009, tras seis años de obras se inaugura el rascacielos Torre Jalifa (Burj Dubái), en los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el edificio más alto hasta esa fecha, con 828 metros de altura. En 2010 la FIFA otorga la sede de la Copa del Mundo (fútbol) de 2018 a Rusia y la de 2022 a Qatar en un mismo congreso. Se juega cada 4 años. La designación de Qatar levantó reclamos y pedidos de investigación de la decisión en el marco del escándalo conocido como el "FIFAgate", por el cual varios dirigentes del organismo internacional futbolístico serán detenidos por orden del FBI, acusados de corrupción en la elección de la sede. Esto desembocó con la salida de la presidencia de la FIFA de Joseph Blatter. El tema, en los días previos y durante su desarrollo siguió envuelto en polémicas por críticas y cuestionamientos hacia las políticas de los gobernantes del país, incluyendo sus advertencias a los jugadores y fanáticos que pudiesen tener comportamientos homosexuales. En 2015, el cultivo y procesamiento de la curagua son declarados por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con las fibras de la planta curagua se confeccionan artesanías. Procede del Estado Monagas, municipio Aguasay, región Oriente venezolano. En 2019, Lionel Messi, gana por sexta vez el Balón de Oro, con lo que se convierte en ese momento en el jugador que más vez lo había obtenido, una más que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. (En 2021, logra el séptimo, pero el 29 de noviembre). En 2020, Trabajadores de Gobernación de Anzoátegui introducen Amparo exigiendo cumplimiento del Art. 91 de la CRBV (aporrea.org). Reclaman un Salario Mínimo acorde con la Canasta Básica. En 2021 la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba la reforma a la Ley sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La ley reformada recoge cambios en 66 artículos para atender las nuevas formas de agresión contra las mujeres, como la violencia informática y política. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n369744.html En 2022, se tiene conocimiento de que los migrantes venezolanos que se estaban quedando en albergues en México eran agredidos y extorsionados por mafiosos. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n378810.html