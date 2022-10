Efemérides del 7 de octubre : Jornada Mundial por el Trabajo Decente

El 7 de octubre es el 280.º (ducentésimo octogésimo) día del año y el 281.º (ducentésimo octogésimo primero) en los años bisiestos. Quedan 85 días para finalizar el año. En 2022 es un viernes.

Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales.

Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 7 de octubre:

Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La llevan adelante sindicatos de distintas partes del mundo, con movilizaciones para promover el "trabajo decente", empleos seguros y sin riesgos, así como salarios dignos (no precarios ni miserables). El concepto de ‘trabajo decente’ hace referencia a las oportunidades de conseguir un empleo productivo que genere unos ingresos justos, con seguridad en el lugar de trabajo y la cobertura social, que posibilite el desarrollo personal y la integración social, con el apoyo de la libertad de expresión, de organización y de participación en las decisiones laborales que puedan afectar a la vida del empleado, en igualdad de oportunidades y de trato para todas y todos los trabajadores, mujeres y hombres. Esta efeméride es auspiciada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y se enfoca en que el "trabajo decente" debe ser una prioridad en las políticas y acciones gubernamentales para la recuperación del crecimiento económico de las naciones, contribuyendo a la construcción de una nueva economía mundial. Su principal objetivo es asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La definición o concepto de "trabajo decente" o "digno" surgió en el año 1999 por parte del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referida a la "generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana". Las más recientes jornadas se inscriben dentro en el marco de la #Agenda2030, que el año pasado se centró en el objetivo de acabar con la precariedad laboral, garantizando empleos de calidad, tomando en cuenta la situación creada por la pandemia de Covid-19 y la necesidad de recuperación cuantitativa y cualitativa de los empleos. El "trabajo decente" debe permitir la "generación de ingresos bajo un esquema de derechos y protección social, promoviendo el progreso social y económico para bienestar de las personas, de sus familias y de las comunidades a las que pertenecen". Para el año 2022 el tema central es "Justicia Salarial". ¿Cómo evaluamos la situación del trabajo en Venezuela desde el punto de vista del concepto de "trabajo decente"? ¿Contamos con trabajos "decentes" en nuestro país?

Día Mundial del Algodón, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fin de generar conciencia en la población acerca de la importancia histórica del algodón a nivel mundial en el desarrollo económico y sostenible, el comercio internacional y la mitigación de la pobreza, especialmente en los países en desarrollo. El día tiene entre sus principales metas que los países menos desarrollados tengan mejor acceso a los mercados relacionados con este producto, fomentar políticas comerciales sostenibles y permitir que estos países se beneficien más de cada paso de la cadena de valor del algodón. De acuerdo a estimaciones efectuadas, el comercio internacional de algodón genera aproximadamente 18 mil millones de dólares anuales. La fibra de algodón constituye una fuente importante de sustento para agricultores, trabajadores rurales y sus familias, destacando el papel de las mujeres en la producción de algodón. La creación de esta efeméride surgió en el año 2019, cuando cuatro grandes productores del África subsahariana -Benin, Burkina Faso, Chad y Malí, conocidos como los Cuatro del Algodón (C-4)- propusieron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) su celebración anual con el objetivo de aumentar la visibilidad del sector y su papel fundamental en el desarrollo económico, el comercio internacional y el alivio de la pobreza.

Día Mundial de la Sonrisa. En 1999 Harvey Ball fue el creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, y también tuvo la idea de proclamar el Día Mundial de la Sonrisa, que se celebra el primer viernes de octubre, una fecha pensada para darse la oportunidad de sentirse feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día, porque a pesar de las penas y dificultades, la felicidad también es una manera de estar y de ser. Harvey falleció en el año 2001, pero se le homenajeó con la creación de la Harvey Ball World Smile Foundation, que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que contribuyan a llevar alegría a las personas. La sonrisa es un gesto al que se le atribuyen muchos beneficios, pues al sonreír, nuestro cuerpo libera sustancias que nos hacen sentir más felices, menos estresados y mejoran nuestro estado de ánimo. Se ha comprobado que sonreir nos levanta el ánimo, que favorece a la memoria, que reduce el estrés y hasta la presión arterial, ayuda a quemar calorías y, por supuesto, mejora las relaciones interpersonales en cualquier lugar del mundo. Como sucede con la historia del huevo y la gallina, sentirse bien hace sonreir, pero sonreir nos hace sentir bien y siempre, a pesar de todo, es posible encontrar los motivos para hacerlo, y además, la risa se contagia.

Semana Mundial del Espacio. Del 4 al 10 de octubre: Es un evento anual que celebra la ciencia, la tecnología y su impacto en el desarrollo y mejora de la sociedad y vida humana. Según la página web de la ONU, el tema de esta Semana Mundial del Espacio 2022 es: "El espacio y la sostenibilidad", con el propósito de "divulgar la necesidad de lograr la sostenibilidad en y desde el espacio, así como difundir la estrecha relación que existe entre el buen estado del espacio y el uso que la humanidad hace del mismo y, más concretamente, del área orbital que rodea a la Tierra". "La exploración espacial y la observación remota de la Tierra pueden ayudar a impulsar el cambio que nuestro planeta necesita ya que, a través de ellas se puede medir el cambio climático, identificar la contaminación en la tierra y en el mar o apoyar la agricultura en los países en desarrollo, entre otros beneficios", explica la misma página. Esto, mediante satélites de observación de la Tierra y otras tecnologías relacionadas. Ver: https://www.un.org/es/observances/world-space-week En estas fechas se conmemoran hitos de la exploración del espacio: el 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik I, el primer satélite terrestre artificial (creado y lanzado por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). El establecimiento de esta semana se relaciona con la fecha del primerTratado del Espacio Exterior que tuvo efecto el 10 de Octubre de 1967, suscrito por 107 Estados, referido a los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Se traslada al espacio exterior o ultraterrestre la aplicación general del derecho internacional y se acuerda el concepto de no apropiación, reservando así el espacio exterior y los cuerpos celestes como libres, para exploración y uso por todos los Estados, prohibiendo a cualquier nación reclamar el territorio o sus recursos, haciendo responsables a los países del daño derivado de sus actos sobre el espacio exterior.

Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal, considerada una enfermedad rara y poco frecuente del Sistema Nervioso Periférico. Desde el punto de vista médico una neuralgia es un dolor intenso localizado en un nervio sensitivo y sus ramificaciones, ocasionado por la irritación o el daño en el propio nervio. En el nervio trigémino, (conformado por el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular) el dolor se localiza de manera muy intensa en la cara, siendo afectados la frente, la boca, mandíbula, orejas, labios, nariz, cuero cabelludo o mejillas. Generalmente esta patología se presenta en personas con antecedentes de enfermedades que afecten o dañen los nervios, como la esclerosis múltiple, un tumor, un vaso sanguíneo hinchado, un trauma facial o a consecuencia de una cirugía oral. El dolor se presenta por un estímulo en el área afectada, por ejemplo cepillarse los dientes, al masticar, afeitarse o lavarse la cara. Esta enfermedad puede generar ansiedad y depresión, así como el deterioro de la calidad de vida del paciente, afectando sus actividades.

Día del Médico Veterinario en Chile: Se celebra el 7 de Octubre desde 1955, gracias a que en esa fecha se creó el Colegio Médico Veterinario de Chile. Sus actividades se realizan para reflexionar acerca de la profesión del veterinario y la importancia de ella en el desarrollo económico, social, pero especialmente sanitario de nuestro país. Hoy en día el rol del veterinario ha de tomar mucho más en cuenta al bienestar animal como tal y no sólo el interés de sus propietarios, además de tener un enfoque mucho más integral, abarcando distintas áreas como la salud pública, la vigilancia y calidad de los alimentos y su producción para uso humano y animal, la zoonosis y producción animal, además de la protección del medio ambiente, el comercio internacional, la docencia e investigación, la medicina y clínica, la medicina holística y regenerativa, así como el turismo rural, los emprendimientos personales y muchas otras tantas áreas.

En 1842, muere en Caracas María Antonia Bolívar y Palacios, hermana del Libertador Simón Bolívar (n. 1777). No era partidaria de la Independencia de Venezuela, pero mantenía la relación de afecto fraternal con su hermano menor.

En 1885, nacimiento del científico y premio Nobel Niels Henrik David Böhr, cuyas investigaciones contribuirán enormemente a la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Nació en Copenhague (Dinamarca).

En 1912 nace en Lima, Perú, Fernando Belaúnde Terry, presidente del Perú en dos ocasiones, de 1963 hasta 1968 y de 1980 hasta 1985.

En 1931, nace en Sudáfrica el arzobispo anglicano Desmond Mpilo Tutu, pacifista sudafricano negro y antiapartheid. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1984.

En 1949 surge la República Democrática de Alemania (RDA), tras la ocupación de Alemania con la derrota de los nazis al acabar la II Guerra Mundial. Alemania del oeste quedó bajo control de los ejércitos aliados occidentales, mientras que el Ejército Rojo de la ex URSS entró por el este. El 7 de octubre de 1949 se fundaba, con Wilhelm Pieck como primer presidente, la República Democrática Alemana en territorio alemán ocupado por los soviéticos. La RFA o República Federal Alemana se negó a reconocerlo como un estado durante 20 años, hasta los años 70. Años después se daría la "caida del Muro de Berlín" y la reunificación alemana.

Cumple años Vladimir Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, en Leningrado (actual Rusia). Es el segundo presidente de Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética y conductor de la guerra que actualmente libra Rusia contra Ucrania. Antes había sido parte de los servicios secretos de la rusia estalinista y en la actualidad encabeza a una potencia imperialista emergente como es la rusa.

En 1975, se funda la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) en Barinas, Venezuela.

Comienza la intervención militar británico-estadounidense en Afganistán en 2001. La guerra en Afganistán (2001-2021) se inició con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001 y finalizó con el retiro militar norteamericano ante la caída de la capital Kabul que pasó nuevamente a manos del movimiento Talibán, el 15 de agosto de 2021. La retirada total de tropas estadounidenses se produce el 30 de agosto del mismo año. La guerra y ocupación tuvo una duración de veinte años, la más larga para los norteamericanos. La guerra fue declarada bajo la presidencia de George W. Bush, teniendo como antecedente los atentados del 11 de septiembre de 2001, que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. Bush buscó justificarla con el objetivo de desmantelar a la red Al Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes al que acusaba de proteger a grupos terroristas. La invasión fue poyada por la OTAN, y la guerra la desarrolló liderando una coalición internacional que comprendía a países como Reino Unido, Australia y Alemania, pero que llegó a incluir tropas de otras naciones. Durante el periódo de ocupación USA estableció un supuesto "gobierno democrático" títere, pero lo que hizo fue causar sufrimientos y no resolvió los problemas del país ni pudo garantizar finalmente la seguridad de la población, especialmente la de las mujeres afganas ante el fundamentalismo musulmán misógino y la crueldad de los talibanes. Salieron de Afganistan con mucha pena y ninguna gloria, y el país quedó a merced de las leyes del fundamentalismo islámico, imponiéndose su rigor principalmente contra los derechos de las mujeres.

En 2012 Hugo Chávez es reelecto a la presidencia, hace 10 años, aunque no podrá ejercer su cargo debido a su enfermedad y muerte. Tal día como hoy en 2012 se celebraron las elecciones presidenciales venezolanas en las que Hugo Chávez, obtiene la victoria y es reelecto para un nuevo período presidencial constitucional de 2013 a 2019. Chávez gana por cuarta vez la presidencia logrando el 54,5% de los votos con una participación muy alta del 81% de los electores. Su oferta principal fue el Plan de la Patria. Tras conocer los resultados dijo: "Y aquí estamos, hemos llegado para vencer y seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea y hoy lo hemos demostrado, que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo democrático y bolivariano del siglo XXI". Luego, el 20 de octubre daría a conocer su propuesta de un Golpe de Timón al proceso revolucionario, pero poco después tendría que anunciar el imperativo de someterse a un nuevo tratamiento contra la reaparición de un cáncer que le aquejaba. Chávez moriría al año siguiente y sus proyectos no podrían concretarse, cayendo Venezuela, a poco tiempo de su ausencia, en lo que él dijo que jamás volvería: las políticas del neoliberalismo, y truncándose el camino hacia el "socialismo democrático".

En 2015, por el caso "Fifagate", el Comité de Ética de la Asociación Internacional de Federaciones de Fútbol (FIFA) suspende al presidente de la organización, Joseph Blatter, y al vicepresidente, Michel Platini, señalados de presuntos hechos de corrupción . Luego, ambos fueron penados con varios años de inhabilitación para ejercer como dirigentes de fútbol.

En 2016, se reinaugura a todo público el Teleférico de Mérida "Mukumbarí", en Venezuela. Es el teleférico más alto y largo del mundo, con 12,5 kilómetros de trayecto y una altura máxima de 4.765 m. Va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo, en el parque nacional Sierra Nevada, en los Andes venezolanos. Había estado cerrado desde 2008 para su modernización y tras ser reinaugurado en etapa pre-comercial, finalmente quedó accesible a todo el público el 7 de octubre de 2016.

En 2021, el novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania, gana el premio Nobel de Literatura. Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura "empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes". Ha publicado una decena de novelas además de libros de cuentos. Su novela "Paradise" (1984), está ambientada en África Oriental durante la Primera Guerra Mundial. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n368360.html

En 2021, miles de inmigrantes haitianos, junto con venezolanos y cubanos se congregan en la ciudad balnearia de Necocli en Colombia con miras de migrar a Estados Unidos, pasando a través del peligroso Darién, donde muchos migrantes han perdido la vida. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n368340.html

