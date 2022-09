(VIDEO) Ministerio Público recibe nuevas pruebas sobre presunto fraude de Rafael Ramírez a Pdvsa

El ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Tareck El Aissami, consignó este lunes ante la Fiscalía General de la República nuevas pruebas sobre el financiamiento que habría recibido el expresidente de Pdvsa y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, de parte de entidades privadas no financieras, en el marco de investigaciones sobre corrupción dentro de la industria petrolera venezolana.



«Hemos consignado la auditoría de los años 2012 y 2013. Rafael Ramírez utiliza el falso argumento de que su gestión estaba auditada por la firma KPMG. Incluso dice que su gestión pasó todas las pruebas de auditoría. Lejos de ser una defensa, es un argumento que corrobora más aún, este delito», informó El Aissami en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV).



Acotó que el informe presentado señala ganancias por pago de financiamiento en bolívares, de entidades privadas no financieras entre los años terminados el 31 de diciembre 2012 y 2013. «Es decir, que confiesa el delito que cometió al recibir una presunta línea de créditos en bolívares de una entidad privada que no es financiera. Este es el informe al que apela el bandido Rafael Ramírez», denunció.



Explicó que las evidencias presentadas muestran las 28 transferencias que se hiciese Pdvsa entre marzo de 2012 y marzo de 2013, de 4.850 millones de dólares a dos fondos, uno en Panamá y otro en San Vicente y Las Granadinas. Detalló que en ambos fondos aparecen los hermanos Oberto Anselmi, y además; fueron repartidos a otros venezolanos entre los que destacan, Leopoldo Alejandro Betancourt López.



El Aissami, resaltó que la industria petrolera, tiene como función la producción y comercialización del producto de hidrocarburos y sus derivados. «Ninguna actividad de esta naturaleza está asociada al objetivo de nuestra industria», explico. El informe consignado forma parte del expediente de Ramírez, como resultado de las declaraciones dadas por el ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Aular, imputado por su implicación en la trama de corrupción denominada Operación Atlantic.



«Él reconoció parte de esta información, de este caso y otros casos, además, donde se evidencia el favorecimiento de contratos y licencias de Pdvsa a empresas transnacionales», reiteró.



En ese sentido, precisó que fue solicitado incluir en la investigación al ciudadano Baldo Sansó Rondón, cuñado de Rafael Ramírez, y operador financiero junto a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, de las tramas de corrupción, tráfico de influencias y favorecimiento a empresas transnacionales, en detrimento de los intereses de la República. «Se entregaron concesiones de campos, contratos sin el cumplimiento de la Constitución y de la Ley de Hidrocarburos, solamente como favores que fueron concertados fuera de las normas legales y que fueron retribuidos en comisiones en cuentas en el exterior», reseñó.



En el caso de Villalobos, afirmó que la justicia venezolana tiene la información de cuentas en un banco extranjero donde se emitieron el pago de comisiones por el otorgamiento de este tipo de licencia, donde Baldo Sansó es copartícipe. Agregó que se ha solicitado ante el MP, el informe de delación para recabar la información asociada, ya que existen 25 casos de tramas de corrupción de Pdvsa de los cuales nueve, los dirigió y ejecutó Rafael Ramírez.





