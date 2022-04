Alertan sobre casas de cambio virtuales que estafan con dólares

Referencial Credito: Web

25-04-22.-La fuerte presencia de los dólares en la economía venezolana no solo impactó en la población sino también en la delincuencia, que hace uso de diferentes artimañas para estafar a las personas.



En la actualidad los dólares no solo se manejan en efectivo, también se puede usar de forma digital con el uso de diferentes plataformas para realizar diferentes operaciones.



Este campo no escapa de los antisociales, quienes progresivamente han migrado a la web 2.0 para delinquir con la modalidad de la estafa.



Robo de dólares online



De acuerdo al portal 2001, grupos criminales se han dedicado a la creación de perfiles en Instagram haciéndose pasar por casas de cambio, donde ofrecen un cambio menor a lo establecido en el mercado negro para captar a sus víctimas y quitarle sus dólares.



Una vez atrapan a su presa concretan el negocio por mensaje directo y proceden a realizar la estafa.



Tal fue el caso de Luiggi Casa, quien acudió fue engañado con uno de estos perfiles.



“Me estafaron, luego de realizarles el pago me bloquearon de WhatsApp y no me realizaron nunca el pagomóvil”.



Fuentes policiales señalaron que en este caso los delincuentes hacen uso de imágenes atractivas para cazar a sus víctimas, igualmente utilizan un tono amigable al escribir sus mensajes y garantizan que es un negocio seguro.



Finalmente, cuando tienen el dinero en su cuenta bancaria, proceden a boquear a la persona tanto de WhatsApp como de las redes sociales.



Las famosas «Ana» y «María»

Otro método que usan los delincuentes para cometer estafas es el hackeo de las cuentas de WhatsApp, con las que usurpan la identidad de la persona para pedir vender divisas, medicamentos y otros productos.



En este caso utilizan los estados para dar a conocer sus intenciones de comprar dólares, luego cuando captan a la víctima realizan el negocio por mensajería hasta concretar la compra y cometer el robo.



Otra forma de los antisociales de estafar es con el envío de un mensaje a la lista de contactos de la persona a la que hackearon la cuenta informándoles sobre la compra de divisas.



Dos de los casos más conocidos en el país son Ana y María, dos nombres que los ladrones utilizan para timar a sus víctimas.



Cicpc pide denunciar

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y criminalística, Douglas Rico, indicó que esta modalidad se ha extendido por los estados del país y pidió a la población denunciar estos hechos en las sedes del organismo de seguridad.



Por su parte, el Ministerio Público exhortó a la población a no realizar transacciones a ciegas, confirmar con una llamada la identidad de la persona con la que hace el negocio, evitar los enlaces de páginas web redirigidas, evitar hacer transacciones electrónicas en centros de internet y no compartir información personal en redes sociales ni correo electrónico.

