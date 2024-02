EEUU "no ve indicios" de hostilidad de Venezuela contra Guyana

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Credito: Web

13-02-24.-Estados Unidos afirmó que no ve indicios de que Venezuela llevará a cabo hostilidades contra Guyana, a pesar del despliegue militar por parte del Gobierno de Nicolás Maduro en la frontera.



El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que EEUU está siguiendo de cerca la situación en la región.



«Nuestra evaluación es que cualquier movimiento militar que haya llevado a cabo Venezuela ha sido de muy pequeña magnitud en tamaño, escala y alcance», subrayó.



A su vez, agregó el funcionario, EEUU no considera que Venezuela tenga la capacidad para «llevar a cabo ninguna actividad militar importante».



Este sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Todd, denunció el despliegue militar de Venezuela cerca de su frontera, mientras que el gobierno nacional explicó el domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está llevando a cabo una «presencia no hostil en el territorio Esequibo» para avanzar en su «defensa integral».

