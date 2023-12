Migrantes venezolanos en Guyana temen ser víctimas de represalias en conflicto por el Esequibo

Referencial Credito: Web

02-12-23.-La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo ha generado incertidumbre y preocupación entre los migrantes venezolanos que residen en ese país, quienes temen posibles ataques o represalias por parte de los guyaneses.



Según varios testimonios recogidos hay venezolanos que apoyan abiertamente a Guyana, otros que se mantienen neutrales que solo buscan trabajar y salir adelante, quienes están preocupados por la creciente tensión entre los países a medida que avanza el conflicto por el territorio en disputa.



Muchas de estas personas no quieren verse involucradas en el conflicto y desean mantenerse neutrales puesto que consideran no tener la culpa de un conflcito territorial que lleva más de 100 años y cuyas repercusiones podrían recaer sobre ellos y el bienestar que han logrado.



En consecuencia, muchos migrantes temen que el problema territorial escale a lo civil y haya ataques de guyaneses contra los venezolanos. Denuncian que ya han habido casos de violencia y persecución policial contra sus compatriotas, motivados por la xenofobia.



Se pudo conocer recientemente que un grupo de venezolanos se concentró en Georgetown para apoyar a Guyana con respecto a la territorialidad del Esequibo. No obstante, varios migrantes opinan que esa manifestación podría ser parte de una estrategia o un temor ante una posible represalia contra los venezolanos.



*Noticia Al Día con información de El Correo del Caroní