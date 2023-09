(FOTOS y VIDEO) Protesta frente a la sede de la Defensoría del Pueblo (segunda parte)

Jueves, 31 de agosto de 2023.- ¿Y cuál, y cuál, y cuál revolución si este gobierno es hambre, miseria y represión?



Gobierne quien gobierne , los derechos se defienden, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden.



Con estos clamores, se inicia el segundo y último video que recoge las participaciones del resto de los voceros de distintas organizaciones que protestaron frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo, el pasado viernes 25.



Ofrecemos a aporreadores y aporreadoras las palabras de los voceros, por orden de aparición:



Luis Prieto: los trabajadores jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana, no es posible que los trabajadores que entregaron toda su vida a esa corporación, hoy tienen que remitirse a una huelga de hambre, para que el gobierno le garantice sus derechos.



Los compañeros levantaron su huelga, pero dignamente, se mantuvieron unos días ahí, para que esa junta directiva los recibiera, pero no es posible, porque un gobierno que se llama defensor de los derechos de los trabajadores, es pura mentira, porque hoy persigue a la clase trabajadora, la judicializa, la criminaliza.



Y no es posible que estos obreros que entregaron toda su fuerza de trabajo, por durante muchos años, hoy tengan que recurrir a medidas drásticas para defender sus derechos.



Es por eso que estamos hoy solidarizándonos con los compañeros de la CVG, pero también queremos denunciar lo que recientemente, un atropello, de los órganos represivos del Estado a los compañeros el Colectivo Cultural Toromaima, Samuel Bravo y su compañera Zaida que fueron visitados, según, ilegalmente por una comisión del CICPC.



Ocho funcionarios allanaron, sin justificación alguna legal, la casa de este compañero, le tomaron fotos, de manera de intimidar a los que están luchando, a los que están denunciando públicamente todo el atropello al pueblo trabajador venezolano.



Nos solidarizamos con Samuel Bravo y su compañera Zaida.



De la misma manera queremos formular una denuncia, en un contexto comunitario, contexto de la parroquia La Vega, señaló el siguiente participante, en este caso queremos denunciar que la cúpula del PSUV, la cúpula del Estado, de la burocracia, ha impedido a compañeros que no son militantes del PSUV se incorporen a las elecciones de Consejos Comunales en la parroquia La Vega, específicamente en el sector La Ladera.



Oswaldo Ramos del PCV: el partido comunista que una vez más se ve amenazado por la burguesía, por los representantes de la burguesía, por los traidores que han asumido gobierno a nombre del pueblo, pero que se han entregado a las cúpulas de la burguesía y hoy agreden al partido comunista, nos queremos solidarizar con el conflicto que viven los jubilados y las jubiladas de nuestro país, que la pensión no les alcanza.



El ejemplo que acabamos de vivir en Guayana, el ejemplo de los trabajadores de la Corporación Venezolana e Guayana, que fueron gente adulta de 77 años, 73 años, 62 años que se lanzaron en una huelga de hambre para exigir sus derechos, ese es un ejemplo combativo que es la fuerza de los trabajadores cuando reclaman sus derechos.



Ahí tenemos, sencillamente, el ejemplo a seguir para todas las luchas que necesariamente tenemos que emprender en nuestro país.



Esa conquista que se puede lograr hoy en Guayana, con esa huelga de hambre, es el ejemplo a seguir de todo el movimiento popular a nivel nacional.



Ahí tenemos , entonces, realmente un equipo de trabajo, un ejemplo para continuarlo y también nos solidarizamos con la agresión contra Samuel Bravo y su compañera Zaida, que fueron, ahora, bajo la nueva modalidad que establece el gobierno.



Ahora no allanan, ahora no, ahora los venimos a visitar y nos tienen que abrir la puerta a juro, porque somos la policía y venimos a visitarlos y queremos entra pa ya, quieran ustedes o no quieran.



Ese es el escenario porque el gobierno hoy, quiere reprimir y someter al pueblo de Venezuela.



Rechazamos esa actitud cobarde de esos cuerpos represivos, rechazamos la actitud direccional del gobierno actual, del gobierno que consolidad y avanza sencillamente para reprimir y para someter a nuestro pueblo La lucha es peleando, compañeros, estamos en la calle, continuaremos en la calle.



Montserrat de los jubilados cerró las participaciones: los objetivos que tiene la clase trabajadora, que tenemos los jubilados, los pensionados, están muy claros: luchamos por un salario justo, luchamos por las prestaciones, luchamos por el reconocimiento a la salud. La corrupción nos tiene prácticamente, prácticamente invisibles hacia los objetivos propios de lo que necesita el pueblo venezolano.



Seguimos en pié de lucha, este es un objetivo más de lo que nosotros estamos logrando, avancemos, tomemos los mejores ejemplos que se ha dado en Guayana y seamos solidarios y tratemos siempre de estar unificados.



Hacia adelante pueblo, hacia adelante compañeros, jubilados y trabajadores presentes.





