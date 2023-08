(VIDEO) Protesta frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas

Martes, 29 de agosto de 2023.- El viernes 25 se efectuó, en horas de la mañana una protesta en todo el frente de la sede principal de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la torre del Centro Financiero Latino, en la avenida Urdaneta de Caracas.



Representantes de distintas organizaciones que hacen vida en El Comité por la Defensa de los Derechos del Pueblo, hicieron uso de la palabra y establecieron sus puntos de protesta en esta expresión de descontento con algunas de las acciones del gobierno nacional.



En primer lugar, Roberto Carpio, de los Adultos Mayores, fue enfático en sus palabras y señalamientos: estamos aquí para seguir denunciando los atropellos, la violación de los derechos laborales, la violación a los derechos democráticos y políticos del pueblo de Venezuela.



Hoy venimos a la Defensoría del Pueblo no solamente a exigir un salario suficiente y digno, como dice La Constitución, sino a exigir también, que esta Defensoría se aboque, a resolver de una vez, el caso de los trabajadores presos, los trabajadores de SIDOR que fueron llevados a la Dirección de Inteligencia Militar, igualmente a los seis luchadores que le aplicaron una condena de 16 años, por exigir el cumplimiento de los contratos colectivos y a un salario digno, también, el llamado es a nosotros, los adultos mayores y de la tercera edad, el decreto del siete de marzo de este año, que dice que tenemos derecho al pago de medio pasaje.



Por su parte, Gustavo Martínez de Marea Socialista y de la Liga Internacional Socialista, acotó: hemos venido a solidarizarnos con los jubilados y pensionados que recientemente acaban de realizar una huelga de hambre en Guayana y aunque sabemos, que dicha huelga fue levantada, pues, queremos decirle a los compañeros y a toda la clase trabajadora de Guayana que estamos atentos a como continua eso, si se le ha hecho seguimiento desde el punto de vista de la condición de salud de los compañeros, sabemos que hay una mesa que quedó abierta.



Vamos a estar atentos desde acá.



Todas las demandas y exigencias que habían levantado los compañeros son legítimas, son parte del conjunto de demandas y reclamos que están anidados en el seno de la clase trabajadora.



Y debemos decir a los compañeros y compañeras que estaban en huelga de hambre, que tienen que ver hacia acá, hacia este tipo de solidaridad.



Porque así como tuvieron esa valentía y que refleja el artazgo que tienen los compañeros, hay que pensar en mayor articulación, hay que pensar en la posibilidad de organizarnos, hay que pensar en la posibilidad de movilizarnos porque precisamente eso es lo que no quiere el gobierno.



Que nosotros nos encontremos, que nos movilicemos.



Tenemos que denunciar lo que acaba de pasar con el compañero Samuel Bravo y la compañera Zaida Mujica, de La Pastora, que acaban de ser visitados por una comisión del CICPC, sin ninguna autorización, violando su espacio domiciliario, entraron, le revisaron, buscando intimidarlos porque sabemos que los compañeros son parte de la lucha.



William Prieto, de Lucha de Clases: es cierto que este gobierno, desde hace rato, no discute salario con los trabajadores, no discute salario con el pueblo, al contrario, los salarios cada día son más pírricos, más de esclavitud, más de pobre, cuando ellos se escudan bajo la excusa del bloqueo económico.



Claro que hay un bloqueo económico, pero el bloqueo económico está siendo pagado por la clase trabajadora.



Porque, mientras que la clase trabajadora sufre para llegar a su trabajo, para comer, para todo, ellos andan en camionetas de último modelo, ellos, que criticaron a la IV República, por los lujos que se daba, la IV República, vuelven a copiar la misma política de la IV República e incluso, copian la manera de corrupción en la cual cayó la IV República en sus últimos años.



Este gobierno, no es un gobierno socialista, este es un gobierno capitalista, neoliberal, que pone, hambreador del pueblo, que pone debajo de los hombros de la clase trabajadora y del pueblo de a pié, la crisis.



Por eso, mi llamado es al pueblo a que vayan a la unidad y no crean en falsas esperanzas de la derecha que es la primera cómplice de este gobierno antipopular.



Cerró este video de participaciones, una compañera del PRT: estamos aquí en solidaridad con los compañeros que levantaron su huelga de hambre y con todos los trabajadores de Venezuela, que hoy, ven sus derechos cercenados por la política hambreadora de este gobierno.



No puede ser que los trabajadores tengamos un salario destruido y no tengamos ni siguiera, acceso a las medicinas, ni a lo más básico que tienen los seres humanos para vivir, como es el derecho a la alimentación, el derecho al traslado, el derecho a la recreación.



Le decimos al gobierno: que la crisis no la paguen los trabajadores, que la crisis la pague la burguesía, que fue la que la generó.





