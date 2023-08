(VIDEO) Hay un silencio que ensordece a la clase trabajadora, Luis Zapata

Sábado, 12 de agosto de 2023.- La Contraloría guarda silencio y ensordece a la clase trabajadora, mencionó Luis Zapata en este último video de las participaciones que grabamos el miércoles dos, frente a la sede principal de la Contraloría General de La Nación, en la avenida Andrés Bello de Caracas.



Hoy la clase trabajadora venezolana sufre la peor crisis económica, en los últimos cincuenta años.



Exigimos al Contralor General de la República que nos diga cuál es la situación (caso del desfalco en PDVSA) que si existe algún expediente administrativo o alguna sanción a Tarek El Alsaimi, Asdrúbal, Chávez y a Manuel Quevedo, estamos aquí, afuera, exigiendo información, porque no hay, no existe, hay un silencio que ensordece a la clase trabajadora.



Señor Contralor, pronúnciese y haga la facultad que le establece el la Constitución, ya basta de ser una institución al servicio del gobierno del PSUV.



Es por eso que estamos aquí afuera organizaciones revolucionarias de la izquierda, consecuentes, aquí estamos a pesar de todos los atropellos por parte del gobierno.



Y así también, queremos mencionar el acto atroz que está, que fue a los compañeros, los seis sindicalistas y los seis luchadores que fueron judicializados y criminalizados por el Poder Judicial, otro brazo ejecutor de la política represiva y antiobrera de Nicolás Maduro Moros.



Porque ayer, el único testigo que tenía no se presentó y aun así la jueza ha condenado a estos seis trabajadores, a estas seis familias a 16 años de cárcel.



Libertad, Libertad, obreros presos por luchar, Libertad, Libertad.





Noticia relacionada: (VIDEO) Señor Contralor: investigue e intervenga al Seguro Social Obligatorio, solicita Carmen Sulvarán