Rafael Uzcátegui: El presidente Nicolás Maduro carece de épica, no tiene historia, no tiene martilogio, no tiene recuerdos que pueda exhibir como revolucionario... Credito: aporrea tvi



Jueves, 20 de julio de 2023 .- Dentro del grupo de expositores que tomó la palabra frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, en la ciudad de Caracas, dentro de la demostración de solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela [PCV] , del pasado jueves 13, estuvo Rafael Uzcátegui del PPT-APR, revolucionario y luchador de larga data quien entre otras cosas planteó‚ que los factores de poder en Venezuela necesitan liquidar a la izquierda. Recogimos parte de la participación de Uzcátegui‚ que hoy ofrecemos a aporrreadores y aporreadoras.

"Aquí hay un asalto organizado para la riqueza y necesitan liquidar a la izquierda, cualquier expresión de izquierda porque es la izquierda la única que puede revertir y puede darle salidas al pueblo, salidas revolucionarias. Nos quitan lo primero que es tener candidaturas, nos quitan el derecho constitucional de la participación y el protagonismo, nos quitan la posibilidad de ser electos, de elegir y ser elegidos‚ el tránsito necesario para convertirse en burguesía y para convertirse en el germen de un proceso nuevo, de un nuevo modelo, de ese modelo que clarificó Bernal‚ es el modelo chino. Frente a eso necesitamos unirnos, unirnos y construir la fuerza y avanzar en procesos unitarios en lo largo y ancho del país, donde hay una realidad social‚ ahí debemos estar presentes todos los factores, en unidad. Hoy, nos toca defender al partido comunista‚ partido decano, partido histórico, partido al cual le debemos muchísimas cosas y le debemos parte de nuestra historia. Lo pretenden liquidar porque pretenden liquidar la institucionalidad revolucionaria, liquidar el pasado, remover el pasado. Así como van a necesitar, y no les caiga de sorpresa, que van a necesitar remover lo que fue el 4 de febrero y el 27 de noviembre, porque nesecitan remover la épica. El presidente Nicolás Maduro carece de épica, no tiene historia, no tiene, no tiene martilogio, no tiene recuerdos que pueda exhibir como revolucionario. Entonces necesitan igualarse, igualarse con una izquierda que no exista y liquidar todo lo que indique la acumulación de valores, la acumulación de fuerzas. Todo lo que nos da autoritas como autores históricos de este proceso, necesitan desaparecerlo o institucionalizarlo o quitarle la carga revolucionaria."