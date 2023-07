(VIDEO) PCV agradece acto de solidaridad frente al TSJ

Martes, 18 de julio de 2023.- El Partido Comunista de Venezuela, a través de su secretario general, Orlando Figuera, agradeció al Comité Promotor del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo y a todos los participantes en el acto de solidaridad que se efectuó el día jueves trece, frente a la sede central del Tribunal Supremo de Justicia.



Entre ellos estaban, de acuerdo al recuento de Orlando Figuera, los del partido Vanguardia Popular, los compa del Bloque Histórico Popular, los camaradas del Partido Socialista y Libertad, los camaradas de Marea Socialista, los camaradas del Movimiento Popular Alternativo, los camaradas de Lucha de Clases, los camaradas del PPT-APR, a los del Frente Popular en Defensa del Salario, a los camaradas del PSL, Partido Socialismo y Libertad, a los camaradas de la Corriente Revolucionaria Rodríguez Oduver.



A todas y todos ustedes, a la Liga de los Trabajadores y las Trabajadoras por el Socialismo, a todas y todos ustedes, dijo Figuera, les queremos agradecer a nombre del PCV, este gesto, un gesto de solidaridad, un gesto de compromiso, un gesto de total comprensión del momento que estamos transitando y de la necesidad de unir las luchas, para defender los derechos del pueblo.



Este es un gesto que valoramos, que apreciamos y que se enmarca en ese esfuerzo que estamos haciendo todas estas organizaciones señaladas y también el partido Comunista en encontrarnos y construir espacios de unidad de acción, de unidad obrera, de unidad campesina, de unidad con las comunidades, de unidad popular, de unidad de las corrientes intelectuales y revolucionarias para poder enfrentar el cuadro actual que estamos sufriendo como pueblo.



La política que se aplica, toda contra el pueblo, aunque provenga de distintos sectores, porque no podemos negar, ni podemos desconocer que estamos enfrentando, en primer lugar, un pacto de élites, lo que podríamos denominar un nuevo Pacto de Punto Fijo, un renovado Pacto de Punto Fijo, entre los sectores burgueses que controlan el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, que se quieren hacer llamar burguesía revolucionaria.



Que controlan el aparato del Estado y nos están imponiendo un paquete neoliberal y sectores de la oposición que también coinciden en el paquete neoliberal, coinciden en las políticas que se están aplicando, aunque tengan diferencias en el terreno político, porque cada una de las fracciones burguesas se propone controlar el aparato del Estado, para aprovecharlo en su enriquecimiento.



Y a la vez que nos enfrentamos a esta corriente en lo interno, también lo tenemos que hacer a las fuerzas del imperialismo en general y en particular, del imperialismo estadounidense y europeo, que desarrollan una política directa de agresión contra el pueblo venezolano.



Y no desarrollan esa política porque en Venezuela halla socialismo, lo queremos dejar claro, ni porque halla revolución, porque en Venezuela lo que hay es un proceso de involución, hoy en día, desarrollan esa política porque quieren ponerle la mano, todas las grandes potencias, a las riquezas de este país y utilizarla en la confrontación que hoy tienen por un nuevo reparto del mundo.



Es por esa razón que hay la agresión contra nuestro país y obviamente porque el gobierno está ubicado en uno de los bloques que esta confrontado a nivel mundial, nos plantea ese cuadro de desarrollo de una política al servicio del capital, al servicio de los sectores de la burguesía y de la explotación, al servicio de las mafias que hoy controlan el poder del Estado, de las diversas instituciones.



Estamos avanzando en ese esfuerzo de unidad y esta presencia aquí y este acto que ustedes están haciendo de solidaridad con el PCV, es un paso en la dirección correcta de construir la fuerza unitaria de nuestro pueblo para enfrentar la agresión del capital, la agresión del gobierno, la agresión del imperialismo, la agresión de las corrientes de oposición que también se identifican la oposición de derecha, que se identifica con esa política que aplica el gobierno del presidente Maduro.



Le queremos garantizar que hay una decisión en la militancia del Partido Comunista de Venezuela, porque antes de ser dirigentes somos es militantes del Partido Comunista de Venezuela, hay una decisión de la militancia del Partido Comunista de defender la existencia del Partido Comunista de Venezuela cualquiera se la decisión que una institución del Estado burgués venezolano actúe.



Vamos a mantener la existencia del Partido Comunista de Venezuela y seguiremos dando el combate porque no es la primera vez que al partido comunista lo han ilegalizado, lo hicieron en los tiempos de Pérez Jiménez, lo hicieron en los tiempos de Betancourt y Leoni, lo hicieron en los tiempos, nació el partido comunista en la ilegalidad, lo hicieron en los tiempos de Juan Vicente Gómez y todos esos gobiernos han pasado y el partido comunista está aquí hoy y seguirá vivo porque este gobierno autoritario también pasará.



Noticia relacionada: (VIDEO) Dirigentes de izquierda frente al TSJ en solidaridad con el PCV