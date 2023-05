(VIDEO) Protesta frente a la sede central de La Contraloria General de la República

Martes, 02 de mayo de 2023.- El pasado jueves veintisiete, frente a la sede central de La Contraloría General de la República ubicada en la Ave Andrés Bello de Caracas, justo frente al mercado Guaicaipuro, un grupo de manifestantes, en horas de la mañana, se concentraron para protestar en contra de la corrupción y exigiendo un pronunciamiento al contralor general.A continuación presentamos a aporreadores y aporreadoras las intervenciones que se realizaron en el acto de protesta: en primer lugar Gustavo Martínez de Marea Socialista hizo un llamado a todos los sectores sociales que sufrimos de los embates de esta profunda crisis que tiene varias explicaciones.Continuó Martínez: una de las explicaciones centrales que tiene esta crisis son los actos de corrupción en PDVSA, en las empresas básicas, en los sectores del café.No vaciló en calificar que esta crisis tiene signos de magnicidio, porque no hay plata para los hospitales, no hay plata para la educación, no hay plata para los salarios y sabiendo lo que ello conlleva para la clase trabajadora, que no tengamos salario y no tenemos salarios porque se lo cogen los corruptos.Hay algo que los trabajadores están diciendo, están repitiendo en todos lados, hasta que algún sector de la burocracia, del gobierno y del Estado demuestre lo contrario, como mínimo es sospechoso de ser corrupto, como mínimo.Creemos, consideramos que el gobierno en sí, está incapacitado para llevar una genuina lucha contra la corrupción, eso solamente lo podemos hacer la clase trabajadora con un poderoso movimiento al frente, podemos y estamos con la potencialidad de poder llevar adelante la lucha contra la corrupción.Para eso, por supuesto, hace falta mayor organización, hace falta mayor articulación y al servicio de eso está esta actividad que estamos haciendo aquí hoy frente a la Contraloría General de la República y que invitamos a ser replicada en todos los estados y a nivel nacional.Basta de corrupción.Y los trabajadores tenemos que reclamar hoy más que nunca: salario igual a la canasta básica.Salario igual al que establece el artículo 91 de la Constitución o lo que es lo mismo: Salario igual a Canasta Básica.Tenemos que organizarnos en torno a eso, compañeros.Y por último, por último, reiterar que este tipo de actividades hay que mantenerlas, ordenarlas, organizarlas, cualificarlas y replicarlas en Caracas y fuera de Caracas.Y por último, tenemos el primero de mayo a las puertas de la esquina, vamos a seguir manteniendo la lucha contra la corrupción el primero de mayo y por supuesto con todo lo que implica los derechos de la clase trabajadora, pero ahora más que nunca, hacerle un llamado a las y los trabajadores a organizarnos para incluir todas estas demandas y en torno a ello levantar un poderoso movimiento de la clase trabajadora.Por su parte Ángel Castillo, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadores, movimiento nacional revolucionario de trabajadores de izquierda comprometidos con la lucha social, la reivindicación laboral de las y los trabajadores al servicio de la administración pública, como también del sector privado, luego de saludar, manifestó: hoy día ante la Contraloría General de la República nos encontramos junto a unas organizaciones políticas, sociales de izquierda, estamos emplazando al señor, al ciudadano Contralor General de la República a que se pronuncie, que actúe, porque vemos una complicidad silenciosa ante los órganos del Estado.Es quien tiene que llevar el control de todas las instituciones del Estado y hasta el momento vemos que se destapa una olla de unos hechos de corrupción, públicos y notorios a nivel nacional, de empresas públicas del Estado.Hasta el momento se habla de casos, de personajes, pero no se toma en cuenta quién verdaderamente es el responsable de toda esta situación.Las y los trabajadores, desde años atrás, venimos denunciando la situación que pasó en Pdvsa, la situación que pasa en empresas básicas de Guayana, la situación de todo el sector público a nivel nacional donde hay hechos acaecidos de corrupción y que hasta el momento los responsables de otrora se pasean por las calles de Venezuela.Rechazamos contundentemente la criminalización, la judialización de las luchas laborales y populares.El pueblo unido tiene que hacer controlaría social, obrera y popular.Instamos al pueblo venezolano a pronunciarse, a montarse en la controlaría social, obrera y popular para que desde abajo tumbemos esa corruptela que hay en el alto gobierno.Miguel Ángel Hernández de la corriente sindical CCURA expresó: traemos una comunicación al contralor general Elvis Amoroso para que haga lo que no hizo en su oportunidad, que es el control previo, la fiscalización necesaria de las instituciones del Estado, las instituciones públicas que como ya sabemos están carcomidas por la corrupción, la malversación, el negociado a espaldas de los trabajadores y del pueblo venezolano.Esto es consustancial con el sistema capitalista, un sistema que promueve, que aúpa el individualismo, la competencia desenfrenada, el consumismo para una reducida porción de la población y que es el caldo de cultivo para que se desarrolle la corrupción y el ánimo de la riqueza y del enriquecimiento por la vía más fácil.En ese marco es que se produce la corrupción en este gobierno.Lo que vemos hoy es el más alto nivel de corrupción que se ha producido en este país.Corrupción que no comenzó ahora y que tampoco se reduce a un sector del chavismo.Es parte consustancial de este sistema, de este régimen político que encabeza el presidente Maduro.Decimos que estamos hartos, que basta de corrupción, que el dinero que entre en este país tiene que ser para salarios, para educación, para servicios públicos, para salud, la salud está privatizada, la educación está por el suelo, el gobierno es incapaz de pagar un salario justo, un salario igual a la canasta básica y se niega rotundamente a dar un aumento a los maestros y maestras que vienen dando una lucha heroica, durante varios meses.Pero si hay plata para los negociados, para la corrupción.Esto ha pegado al pueblo venezolano en la cara, enrostrarle los millones de dólares, en la cara al pueblo venezolano, sin duda ha tenido un impacto muy fuerte en el ánimo, porque la gente lo que ve es que ellos hablan de millones que se roban mientras no hay plata para las necesidades más fundamentales, más importantes, del pueblo venezolano y particularmente para seguir pagando salarios de hambre.Cerró las participaciones William Prieto quien sostuvo que esto es un pase de factura entre las mafias que hay y mencionó el caso de Fogade: uno de los que está ahorita detenido es Imer Serrano, fue presidente de la institución, reiteradas veces el sindicato trajo denuncias a la Contraloría General de la República para que se investigara la gestión de Imer Serrano,de las cuales hicieron caso omiso.No podemos seguir con el discurso de que no hay dinero por el bloqueo económico, claro que el bloqueo económico nos hace daño, pero el bloqueo económico no es el gran culpable porque si en un país hay un bloqueo económico, no hubiera para robarse 30.000 millones de dólares como hicieron estos ladrones mafiosos, eso evidencia de que el problema es una mala distribución de los recursos del Estado.Eso evidencia de que si hay dinero para pagarles a los maestros y no solo a los maestros, un saludo a los compañeros de seguridad del Estado que ellos mismos son víctimas del miserable salario que cobran policías, exponen a su vida todas las noches, por un salario que no les alcanza para poder pagarse, ni siquiera, una cesta de comida completa.Eso evidencia que este gobierno no puede con la corrupción.Porque mientras que se están deteniendo unos, en otros lados se están premiando a otros corruptos con cargos de alto rango para seguir en la guachafita y en la robadera.Por eso llamamos a la clase trabajadora, llamamos al pueblo a unirse, a organizarse para poder tomar el poder y ser la alternativa que el pueblo está pidiendo en este momento.