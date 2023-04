(VIDEO) Delcy Rodríguez: "Aporrea no está bloqueada"

Domingo, 02 de abril de 2023.- Ayer, sábado 1ero de abril, visitamos la Feria Socialista del Pescado o del Cardumen "Venezuela come pescado" en la plaza Los Próceres Civiles, en los predios del Centro Simón Bolívar, al comienzo de la avenida Bolívar, en la ciudad capital, pudimos observar una variada oferta de pescado a precios bastantes solidarios si los comparamos con los altos costos de esta proteína en los comercios del país.

Miles de personas llegaron a la Feria para adquirir su pescado para semana santa y donde se desplegaba un gran movimiento de seguridad, al preguntar nos informaron que todo se debía a la llegada del Presidente Nicolás Maduro, pero luego nos dijeron que eran varios ministros los que vendrían, al esperar por comprar en una fila, llegó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto a Juan Carlos Loyo, ministro de Pesca y Acuicultura y del ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, en medio de un amplio operativo, custodiados por guardaespaldas y de varios periodistas. Allí aprovechamos la oportunidad de preguntar a la Vicepresidenta Rodríguez sobre el bloqueo de nuestro portal.

Luego de un rápido y cordial saludo, preguntamos: ¿Cuándo vamos a desbloquear a Aporrea completamente? todos los que allí estaban, pararon por unos segundos, sus actividades, expectantes, esperando por su respuesta: "Aporrea no está bloqueada, es conocida por todo el país". fue su respuesta mientras se alejaba fugazmente lo que impidió continuar con alguna otra pregunta.

De acuerdo a nuestra Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, "Aporrea no está bloqueada", aún cuando sabemos que no es así, por la cantidad de quejas de aporreadores y aporreadoras a los cuales se les dificulta enormemente entrar en la página, cuando hay días que es imposible entrar y muchas veces no lo logran, otras veces es un bloqueo intermitente, a veces si y a veces no. Esto es un hecho conocido, pues se han hecho visitas a Conatel y a la CANTV, así como protestas de parte de los seguidores de Aporrea, artículos y notas solicitando la apertura de uno de los portales de izquierda más importantes del país y hasta ahora, sólo hemos recibido el silencio, hasta ahora, en que Delcy Rodríguez, nos responde que no estamos bloqueados.

El encuentro fue cordial aun cuando no estamos de acuerdo con la opinión, con lo expresado por la Vicepresidenta sobre esta situación de bloqueo a Aporrea.



Nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto, como usuario, como usuaria esta página, en su opinión: ¿Está o no está bloqueada Aporrea org? Sólo trate de entrar al navegador, ponga Aporrea.org y espere a ver que le aparece...