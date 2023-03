(VIDEO) ¿Señor presidente Maduro: ¿dónde está tu humaninidad?

Lunes, 13 de marzo de 2023.- La señora Olga Landaeta, licenciada en enfermería, está molesta, está molesta al igual que muchísimos adultos mayores cuya pensión no les alcanza, no les alcanza para sostenerse, para vivir y estaba presente en la protesta que realizaron los adultos mayores el jueves nueve frente al IVSS, en Caracas, estaba hablando con una compañera y le preguntamos si quería declarar para Aporrea, a lo cual accedió gentilmente.



He aquí su testimonio el cual ofrecemos a aporreadores y aporreadoras, pueden verlo intgralmente en el video que acompaña a esta nota:



Irresistible, ya esto es una burla que tiene el gobierno hacia los pensionados, hacia el anciano, solamente, ya no alcanza a todos los trabajadores, todos estamos en miseria totalmente, es insoportable.



Ese señor no se va a dar cuenta de lo que está pasando y él no responde hacia, hacia , hacia lo que le manifestamos, no hay respuesta de ninguno de ellos, no hay respuesta, ni diputados, ni nadie, ellos se ríen de esta situación porque ellos están bien, ellos están disfrutando de la buena vida, ellos tienen una buen vida, que nunca la habían tenido, ahora la tienen.



Pero nosotros si estamos llevando cable, nosotros si la estamos llevando difícil, no podemos comprar alimentos, no podemos comprar medicinas, no tenemos un seguro, nos enfermamos no tenemos donde asistir porque nos rebotan para todos los hospitales.



Entonces, ¿hasta cuándo, hasta cuándo muerto, hasta cuándo?



No va a saber el gobierno que tiene que responder, nos tiene que responder, a esta situación tan difícil y nosotros no estamos en la calle porque queremos, es por el hambre, es por el trabajo que estamos pasando, no tenemos como subsistir nuestras necesidades lógicas.



Después de haber trabajado tantos años, ah, tenemos derecho de tener una vida digna todos los trabajadores porque también él fue trabajador, él fue obrero, el señor fue obrero y quizá con lo que ganaba él vivía, pero él no va a comparar una época con la época de ahora, ¿ah?.



Todos los días, yo fui a un abasto y todos los días, eso es lo que debe ocuparse La Asamblea, todos los días los chinos y los que no son chinos, los iraníes, los comerciantes, todos los días le quitan el precio a los alimentos, todos los días tienen una etiquetica para cambiarle el precio, todos los días, todos los días.



¿Dónde están las proteínas, dónde están?, lo que te dan es una bolsa, es arroz, azúcar y pasta y unos frijoles que te pueden hacer daño hasta para el colon.

Al Presidente le diría la señora Landaeta: ¿a dónde está tu humanidad, señor Maduro, dónde está, que tú eres humano, que eres cristiano, que dices que eres, tú te manifiestas como cristiano, crees en Cristo cada minuto.



El que es cristiano no actúa con su pueblo de esta forma, la persona que es cristiana no actúa, tienes que reconocer que hay un Dios que te está vigilando, está viendo que lo que tú estás haciendo es un crimen, esto es un crimen, es un crimen a tantos ancianos, que trabajaron, y un combo, que trabajaron.



¿Cómo va a estar un grupo que esté bien?, todos los diputados disfrutando de buena vida y tú y toda tu gente y uno está pasando hambre.





