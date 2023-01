(VIDEO) Testimoniales desde la sede central del ministerio de Educación, en Caracas

Testimoniales frente a la sede principal del Ministerio de Educación (Ministerio del Poder Popular para La Educación), ubicado en la esquina de Salas, en Caracas Credito: aporrea tvi

Viernes, 13 de enero de 2023.- El pasado lunes nueve, frente a la sede principal del Ministerio de Educación (Ministerio del Poder Popular para La Educación), ubicado en la esquina de Salas, en Caracas , una vez efectuado el acto de protesta de los docentes, personal administrativo y obrero adscritos a este ministerio, así como un nutrido grupo de trabajadores de otras instituciones quienes solidariamente se unieron a esta nutrida manifestación, donde se exigió un salario más justo y la recuperación de las reivindicaciones sociales, que se han ido perdiendo y que fueron logradas durante años de lucha, recogimos una serie de testimonios que hoy ofrecemos a aporreadores y aporreadoras:



Profesora Gertrudis Álvarez: ”Con treinta años de servicio ya, jubilada del 2020 sin cobrar el dinero de mis prestaciones, sin cobrar mis prestaciones. Entonces yo le digo al señor Presidente y a la ciudadana ministra de Educación que ¿cómo puede ser que yo le di toda una vida a este país en educación y ahora a mi no se me reconozca este poco de años que yo tengo?



El paro de hoy me parece excelente porque no podemos seguir con este sueldo, los docentes son los mejores que deben ser pagados en este país, porque por esta profesión pasan todas las profesiones, todas y deben ser pagados bien los obreros, los administrativos y los docentes porque todos merecemos aquí respeto, un sueldo digno, un sueldo que nos represente, no ese sueldo de hambre que tenemos, porque es un sueldo de hambre lo que tenemos”.



Rafael Araujo, profesor de dibujo y pintura: “El paro me pareció excelente, la gente participó, se está activando la calle o la vida porque ya no hay vida en este país, el bolsillo está por el piso y los precios por el cielo”



Profesora Érica Peña: “Se puede decir o podemos, estamos seguros que esto fue un éxito, los docentes de la base que somos los que nos auto convocamos, ya estamos cansados de federaciones que nos engañan y estamos en la protesta del salario que no nos alcanza para nada, no tenemos protección de salud, no tenemos H C M, aquí estamos y aquí seguimos.



A los padres y representantes les pedimos, por favor, apoyen a sus docentes, si ustedes no quieren que todos los que somos docentes decaigamos, renunciemos y a sus hijos le den la chamba juvenil, apóyennos, esto no es un juego, nuestros hijos también tienen derecho a vestirse y no tenemos un salario que nos cubra."



Licenciado Luis Alberto López Marcano, matemático, docente de cuarenta horas de un liceo: ”Efectivamente estuvo bastante sentida la concentración del día de hoy, esperemos que esto se revierta en beneficio para todo el gremio docente, al mismo personal obrero y administrativo, ya que tenemos unos salarios, que en verdad, somos los más bajos a nivel de Latinoamérica y simplemente estamos pidiendo que por derecho y por ley nos pertenece, que son salarios dignos para este gremio.



La ministra no se manifestó el día de hoy.



A la ministra que se ponga en nuestros zapatos, por así decirlo, y que considere que el salario de los maestros venezolanos es uno de los más bajos y que considero que debería ser reivindicado y que el dólar sea eliminado totalmente, porque eso es lo que realmente nos está afectando a nosotros”.



Roberto Carpio, jubilado del Ipasme: ”Hoy nos encontramos los trabajadores, no solamente docentes, administrativos y obreros del ministerio de Educación sino de otras instituciones, reclamando un salario justo, contrataciones, en contra del instructivo 2792 y el instructivo NAP, por la libertad de los trabajadores presos, por la libertad de los presos políticos y por un salario digno que nos alcance para tener una vida digna.



Yo no quiero bono, yo no quiero CLAP, quiero un salario digno para vivir con dignidad.



¿Escuchaste Maduro?”



Ángelo Parucho, representante estudiantil de la Universidad Simón Bolívar: “Acá estamos frente al ministerio de Educación, apoyando a los profesores del sector educativo en sus reivindicaciones, por la lucha por su libertad, por un salario digno, por la lucha de las reivindicaciones también estudiantiles, por la lucha de todos aquellos jóvenes que no se están formando hoy en día, gracias a que no le han dado las reivindicaciones a estas personas.



Yo creo que el Estado está haciendo un ataque sistemático al sector educativo ya que no le conviene, para manipular la democracia, como ya lo han venido haciendo durante todos estos años.



No les conviene que las personas estén educadas, no les conviene que todos estos jóvenes crezcan con un pensamiento crítico, con un pensamiento libre, no les conviene que estos jóvenes se puedan defender en el ámbito laboral, se puedan rebuscar.



Porque a ellos le convienen que dependan de un bono, de jalarle al gobierno para tener sus cosas, para poder subsistir y no debería ser así.



Yo creo que deberíamos seguir luchando, incluso involucrarse los demás sectores, padres de los mismos estudiantes, los estudiantes también involucrarse en esta lucha, para que, de alguna manera, podamos reivindicar el sector educativo y así poder lograr el rescate de un país, ya que sin educación no hay futuro y sin futuro perderemos”



Profesor José Pérez, presidente de Sitraenseñanza: “Esta concentración estuvo espectacular, todos los docentes, obreros, administrativos y cocineros manifestaron su molestia y esperando nuestra firma del contrato y reivindicaciones salariales que tiene que tener el ministerio de Educación con todo el personal, trabajadores de la Educación.



Nosotros sabemos la restricción que tenemos y el gobierno nos dice que, que el problema del bloqueo, pero nosotros sabemos que el Presidente ha buscado otras medidas y ha resuelto varios problemas, de igual, sabemos que él va a buscar las otras medidas para mantener este trabajo educativo de todo el personal, que es prioridad en un país.



Un desarrollo de un país no se da sin educación.



Si tenemos fé, esperanza, que se va a solucionar y si nosotros, en esta protesta, que quiero decirlo por aquí, compañero, no tiene ningún rasgo político-partidista, esto es netamente gremial”



Aida Guevara y acompañante: “Venezuela unida logrará el objetivo, una Venezuela libre, democrática, estamos aquí, dándole apoyo a los maestros y pedimos al pueblo de Venezuela una huelga general para poder lograr nuestro objetivo, fuera Maduro, no lo queremos porque nos ha llevado a la tristeza, a la miseria y a los venezolanos a desprendernos de nuestros seres más queridos, nuestros hijos y de nuestros nietos, por eso es nuestra lucha y seguiremos luchando en la calle.



El paro de hoy estuvo fabuloso, estupendo, la gente oyó nuestro llamado y esperamos que como así, hoy, oyeron nuestro llamado, nos oigan por el paro general.



El magisterio no solamente reclama por salario, el magisterio reclama por un programa educativo que sea de excelencia, no esta ideología a la que tiene sometido este régimen al pueblo venezolano, queremos educación de excelencia.



No es solamente salario, es programa educativo que pasa por un cambio político, si no hay cambio político vamos a seguir con esto”