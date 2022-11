Marchan en las regiones para erradicar la violencia contra la mujer

Este viernes, 25 de noviembre, se realizó en diversos estados del país miles de mujeres se unieron para marchar para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Con el lema «Habla para Salvar», decenas de féminas marcharon, en la ciudad de Barinas. La actividad se inició, en horas de la mañana de este viernes, con una concentración en la plaza del Estudiante y luego un recorrido hasta la sede del Ministerio Público.



Con globos de colores rosado y morado, pancartas y consignas en contra de la violencia, cientos de mujeres de las diferentes instituciones, gremios y el poder popular participaron en esta iniciativa que buscar crear conciencia sobre el maltrato hacia las féminas.



También se evidenció la importe presencia de hombres que cumplen roles dentro de las instituciones del gobierno nacional y local, así como integrantes del gremio de mototaxistas del estado llanero.



Marly Aparicio, jefa regional de la Zona Educativa, destacó que las cocineras de la Patria, educadoras, personal administrativo y obrero participaron en esta masiva jornada organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer.



«Fue una actividad muy concurrida y bonita. Alzamos la voz para que se acabe la violación de los derechos de las mujeres que en los últimos meses se han dado casos de feminicidios en muchas partes del mundo», manifestó.



Entregaron petición al Ministerio Público



Aparicio resaltó que se entregó un documento ante el Ministerio Público solicitando que se abran más oficinas de atención a las mujeres en el estado Barinas.



«Se le hizo la petición al Fiscal Superior para que inauguran más oficinas para los casos de violencia contra la mujer. Hacemos el llamado a todas las féminas que sean víctimas de maltrato psicológico, físico y verbal a denunciar ante los organismos competentes», resaltó.



Además destacó el papel protagónico de las mujeres durante la revolución.



Maigualida Santana, diputada del Consejo Legislativo, instó a trabajar en unidad y sin distinción por la eliminación de cualquier tipo de violencia de género.



También pidió al Ministerio Público una averiguación y que emita un pronunciamiento sobre denuncias de maltrato hacia productoras agrícolas por parte del secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad llanera.



En La Guaira

Bajo la consiga «Habla para Salvar», jóvenes y mujeres guaireñas tomaron las calles de Maiquetía – estado La Guaira, con la finalidad de reducir los índices y activar los órganos receptores de denuncias.



La movilización desde la plaza Alfredo Machado hasta la plaza Los Maestros, contó con la participación de adultos mayores, hombres, niñas y mujeres que sobrevivieron a la violencia de género, además de movimientos sociales,



«El llamado al pueblo y mujeres es que hablen, relucen denuncias y pidan ayuda para salvar vida», indicó María Eugenia Balvuena, directora regional de ministerio de Mujer e igualdad de género, quien destacó el trabajo de humanización de los organismos receptores denuncias en La Guaira.



Balvuena anunció la instalación de la Unidad de Atención a la Víctima de Violencia de Género en la policía estadal, para fortalecer la red de atención y recepción de denuncias en esta materia.



Además la formación de un nuevo grupo de Defensoras Comunales de la Mujer, quienes trabajarán desde lo preventivo hasta la recepción y proceso judicial de casos de violencia de género, «queremos que las mujeres se empoderen y hagan suya la ley u órganos receptores de denuncias».



Ni una más

Viviana Arrattia, es sobreviviente de la violencia de género en La Guaira y realiza un llamado a las mujeres a realizar las denuncias y pedir ayuda, «un hombre que te ama no te maltrata, debemos ser capaces de diferenciar el amor y la agresión física».



Hace quince años, logró superar la violencia, gracias al apoyo de sus hijos y en especial de los organismos de seguridad, quienes lograron la aprensión del agresor en flagrancia.



«Todavía guardo secuelas físicas de ese momento, desde entonces recibí apoyo psicológico y familiar; por ello decidí ser Defensora Comunal de la Mujer, donde llevo 38 casos con imputados por Tribunales», expresó Arratia, quien hace un llamado a las mujeres a los órganos de receptores de denuncias de violencia de género.



Arratia realizó un llamado a las instancias judiciales y legales, para la reforma la Ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida de violencia, para que sean más expedito el proceso judicial con sentencias contundentes, «busquen ayudan, yo me salvé, mientras se hable de lo que estás pasando».



En Trujillo



Con el lema "Hablar para salvar una vida" más de 400 mujeres y hombres se concentraron este viernes en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, para rechazar los hechos de violencia contra las féminas, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la eliminación y erradicación de la violencia contra la mujer.



La directora del Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género en el estado Trujillo, Rafina Montilla, indicó que esta actividad sirvió para hacer el llamado a la no violencia contra las féminas, contra la familia y a su vez para impulsar el respeto y los valores.



"Hoy 25 de noviembre estamos una vez más alzando nuestra voz en rechazo a la violencia que a diario sufren las mujeres en el mundo; queremos hacer un llamado a la colectividad trujillana a rechazar la violencia de género, tanto a las mujeres como a los hombres", expresó.



Recordó que existen múltiples instituciones que ofrecen la atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia, así como también se refirió a los movimientos feministas que se dedican a brindar orientación, información y apoyo a las trujillanas.



"El llamado es a todas las compañeras que están siendo víctimas de violencia machista a denunciar ante los órganos competentes; tienes que hablar y denunciar ante cualquier órgano de seguridad, puedes también dirigirte al Ministerio de la Mujer y a los institutos que cobijan y protegen a las mujeres. Debemos ser tolerantes, impartir valores a nuestros hijos, recordando que la base de la sociedad es la familia y no puede seguir ocurriendo violencia intrafamiliar en los hogares venezolanos", manifestó.



Es necesario denunciar



Por su parte, María Avendaño, presidenta del Instituto de la Mujer del estado Trujillo (Imet) agregó que la violencia contamina a la sociedad, a las familias y destacó que desde las instituciones se debe contribuir a la erradicación de cualquier tipo de agresión no solo contra las mujeres, sino también contra los niños, niñas, adolescentes, los hombres y hasta los animales.



"Debemos vencer el miedo a denunciar. Si existe algún tipo de violencia en el hogar es nuestro deber denunciar, para evitar las consecuencias de saldos negativos como la pérdida de vida humana y animal. La pandemia nos llevó a tener cifras alarmantes de violencia en los hogares y nosotros desde el Imet hemos implementado políticas de atención y orientación hacia la familia para evitar hechos de violencia", explicó.



Resaltó que en esta concentración participaron los movimientos sociales de mujeres, el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, el Imet, Institutos municipales de la mujer, Frente Preventivo, todos como un solo gobierno manifestando su rechazo a las diversas formas de agresión contra las féminas.



Cifras en descenso



Con respecto a los índices de violencia de género en el estado Trujillo, la directora regional del Ministerio para la Mujer, Rafina Montilla, señaló que este año ha ido en descenso en comparación al tiempo de aislamiento producto de la pandemia por covid-19, cuando las cifras de agresión contra la mujer se incrementaron.



"Ya para este año los feminicidios van en descenso, hay cultura de denuncia, las mujeres están denunciando incluso los hombres también están denunciando cuando hay violencia de género y eso nos lleva a concluir que las instituciones públicas y los órganos receptores de denuncias están haciendo su trabajo y en muchas oportunidades las mujeres están dejando el miedo a un lado", enfatizó.



Instituto de la Mujer del estado Trujillo



Entretanto, la psicóloga del Instituto de la Mujer del estado Trujillo (Imet) Dayana Vásquez, mencionó algunas de las situaciones más comunes que son atendidas en este organismo.



"Los tipos de violencia más frecuentes que atendemos en el Instituto de la Mujer son las violencias psicológicas y las agresiones físicas; mi llamado a la sociedad como psicólogo y hacia la intención de erradicar este tipo de violencia es que comencemos a criar desde las bases del amor, que nuestros hijos crezcan con una buena autoestima, que sepan cuáles son sus posibilidades y limitaciones", aseveró.



Asimismo, añadió que desde el Imet se ofrecen diferentes servicios para acompañar emocional y psicológicamente a las víctimas de agresiones.



"Desde el Imet se brindan atenciones psicológicas, hacemos acompañamiento emocional, orientaciones psicológicas hacia las personas, tenemos el área de asesoramiento legal donde nuestros abogados brindan un abanico de opciones a esas personas para que tomen la mejor decisión y así mejorar su vida", puntualizó.



En Monagas



En Maturín realizaron un Gran Pancartazo y caminata en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, bajo la insignia "Habla para salvar".



Más de dos mil personas se congregaron en la Av. Raúl Leoni con la participación de más de 30 movimientos sociales de mujeres del estado e instituciones gubernamentales, que recordaron la fecha a propósito del mes violeta, reseñó la nota de la prensa oficial.



La vicepresidenta de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Danielys León, atribuyó a todo el personal que se abocaron al sitio para conmemorar tan importante día para los monaguenses.



"Hoy estamos en absoluta hermandad y unidad expresando, con pancartas, globos, pitos y consignas; el rechazo a cualquier tipo de violencia en forma general que puedan ejercer hacia las mujeres bajo cualquier circunstancia, tanto como física, sexual, virtual y psicológica", detalló.



Caminata para concienciar a la ciudadanía monaguense



León aseveró que con este Gran Pancartazo buscan concienciar a la ciudadanía, hablándole sobre las leyes que existen para hacer valer y proteger los derechos de la población femenina.



"Todo acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, se debe denunciar".



Indicó que celebran la propuesta del fiscal general de la república, Tareck Williams Saab, por decirles que hablen, que no están solas.



"Ante cualquier situación o hecho de violencia pueden dirigirse a los órganos competentes», explicó León.



Defensa y derechos



La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Diva Guzmán, indicó que promueven políticas para fortalecer el sistema que tiene que ver con la defensa de su derecho a una vida libre de violencia.



Guzmán aseveró que una de cada tres mujeres sufren de Violencia Física o Sexual.



"La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas".



Explicó que la violencia contra la mujer por parte de su cónyuge está sustentada en el mito de la inferioridad del sexo femenino, a su situación de desigualdad en la sociedad, a la dependencia económica, al temor por la vida de sus hijos y la propia.



"No permitamos eso, hoy más que nunca la mujer tiene todas las leyes a su favor, sigamos construyendo un tiempo de cero violencia de género".



Destacó también el respaldo del equipo de la vicepresidencia de Mujeres, a las funcionarias del MinMujer Monagas, UnaMujer, el Instituto Estadal de la Mujer, los institutos municipales de la Mujer de los municipios Maturín y Ezequiel Zamora, el Instituto Estadal «Doña Felicia Rondón de Cabello» y a los órganos de seguridad del Estado.



Autoridades civiles y militares presentes en la marcha

Asistió al evento autoridades como; el comandante de la Zodi Monagas, general de división Edmundo Pérez Mota; el coronel Eduardo Alberto Almérida Padrón, director de PoliMonagas; al presidente del Consejo Legislativo del Estado Monagas (Clsem), Moisés Morón; las diputadas regionales e integrantes de la Comisión de Mujeres Duviany Mata y Yubiry Moya; los representantes del Tribunal Especial en Competencia de Género y la Defensa Pública.



En Miranda



La instalación de los primeros tribunales de violencia en el estado Bolivariano de Miranda fue solicitado por más de 3 mil mujeres mirandinas quienes se unieron a la Gran Marcha denominada «Habla para Salvar», en el marco del Día de la Erradicación de Violencia de Género, en el municipio Tomás Lander de los Valles del Tuy, estado Miranda, este viernes.



Las mujeres se concentraron en las instalaciones del parque Ferial «Generalísimo Francisco de Miranda» en la parroquia Ocumare del Tuy, y bajo la consigna ¡No queremos más violencia, queremos respeto! caminaron hasta el parque Junín Cheo España, en la avenida Ribas de esta ciudad tuyera. A la marcha se sumaron los hombres.



La caminata estuvo encabeza por la alcaldesa de Ocumare del Tuy, Dayana Báez; las diputadas de la Asamblea Nacional, Sony Sánchez y Thaydé Monzón; la Secretaria para la Mujer e Igualdad de Género del Ejecutivo regional, Yosmary Guevara; y parlamentarias del Clebm.



Báez resaltó la lucha feminista para hacerla visible y afirmó que las mujeres van a seguir activas en batalla por sus derechos.



«El municipio más feminista es Tomás Lander; hoy un día especial para nosotras, un día que decidimos alzar nuestras voces, solo de esa manera vamos a erradicar la violencia, y por su puesto gracias a la revolución bolivariana, que desde que llegó nos apoya en nuestras luchas, somos visibles», expresó la alcaldesa.



31 femicidios en Miranda



Por su parte, Yosmary Guevara, secretaria para la Mujer e Igualdad de Género en el estado, reveló que en Miranda hasta el momento 31 feminicidios, mientras que mil mujeres han sufrido algún tipo de violencia.



Adelantó que en virtud de los hechos se va a solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, a la magistrada, Gladis Gutiérrez, la instalación los primeros tribunales de violencia en el estado Bolivariano de Miranda.



«Aquí todas Juntas en un día histórico, día de júbilo, de paz para demostrar que seguimos luchando para vivir sin violencia, para avanzar por el camino correcto de la historia. Todas juntas como una gran familia para que no exista más una mujer violentada, maltratada y ultrajada», comentó Guevara.



En la Gran Marcha se unieron funcionarios del Ministerio Público, Cicpc, Unfpa, Sunad, Conapdis, las UBCH, el Gran Polo Patriótico, entre otros.



Mujeres luciteñas caminaron por la erradicación de la violencia



Mujeres del municipio Paz Castillo tomaron las calles del pueblo de Santa Lucía contra la erradicación de la violencia hacia las féminas, todas luciendo un listón color naranja en su pecho.



La caminata inició en el Centro Cultural "San Benito" y llegó a la plaza Simón Bolívar, donde las guerreras elevaron su voz en rechazo, repudio a todo tipo de ataque en contra de la mujer, niño, familia y hombre.



Moraima Carpio, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, exaltó que el objetivo principal es sensibilizar a las personas sobre la violencia de género. «Este es un problema mundial, por lo que es necesario la unión de todos hombres y mujeres para así lograr erradicarla".



El alcalde Víctor Julio González señaló que desde la municipalidad estamos empeñado en ejercer un papel fundamental en la lucha por eliminar la violencia contra las mujeres.



"Esto nos permite también establecer mecanismos que se ajusten mejor al problema, las municipalidades estamos llamadas a liderar el cambio hacia un nuevo modelo de gobernanza local que tenga como prioridad mejorar la condición humana y los derechos de las mujeres, así como promover su participación en la toma de decisiones y permitirles expresar sus prioridades y preocupaciones. Unidos, Ni una Más, afirmó".



En Charallave y Carrizal hicieron conversatorios



Más de 30 féminas de diferentes sectores de la parroquia Charallave recibieron formación sobre las leyes que las amparan, durante un conversatorio efectuado Instituto Municipal de la Mujer y la Familia «Eulalia Buroz» en el municipio Cristóbal Rojas, informó Maribel Chirinos, presidenta del ente municipal.



Destacó que en la jurisdicción se están ejecutando diversos programas de atención a nuestras mujeres para que se sientan protegidas y reciban atención psicológica y legal ante cualquier hecho que afecte su integridad física.



Chirinos indicó que la noche del jueves se realizó el encendido de la luz violeta, símbolo que representa la lucha contra la erradicación de la violencia a las mujeres de todo el mundo, en la parroquia Las Brisas.



Exhortó a no quedarse calladas y a denunciar cualquier tipo de hecho que atente contra su integridad.



El salón de sesiones José Manuel Álvarez del Concejo Municipal de Carrizal recibió las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.



Ludy Cumare, vocera del gremio femenino, destacó que el conversatorio estuvo orientado a la concientización y la prevención de los actos de violencia.



El encuentro se realizó en alianza con el Instituto de Prevención Social Carrizal (IPSC) con la participación de la psicóloga Arelis Rondón y la abogada Esther Bello, quienes impartieron herramientas en pro del empoderamiento y la prevención en contra de los diferentes tipos de maltrato.



«Como seres humanos debemos conocer las leyes, estudiarlas y de esa manera avanzar para garantizar su cumplimiento», citó Cumare, quien felicitó al Concejo Municipal por esta iniciativa que busca erradicar la violencia.



«La mejor manera es instruir e involucrar a los caballeros en estos temas y eso viene desde la crianza en el hogar», agregó.



En Sucre



En una movilización que partió desde la plaza Pichincha hasta la plaza Ayacucho de la capital sucrense (Cumaná), mujeres de distintas instituciones públicas y movimientos sociales repudiaron los actos de violencia de género cometidos en el territorio oriental.



La caminata estuvo liderizada por la primera combatiente del estado Sucre, Aracelis de Pinto, Jacqueline Sánchez, comisionada nacional del Ministerio de la Mujer, y Haide Navas, directora estadal de la cartera ministerial de la mujer.



«Ni una más!, ¡Habla para salvar! entre otras consignas las cumanesas instaron a la población femenina a no callar y a denunciar cualquier situación de maltrato físico, verbal y psicológico que atente contra su estabilidad emocional.



Con esta actividad llevada a cabo en los 24 estados del país, las féminas se pronunciaron para alzar su voz una vez más en contra de las acciones violentas que atentan con la integridad física y la vida de las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer.



«Desde Sucre nos hemos declarado en una lucha constante contra la violencia de todas nuestras mujeres. Aborrecemos todo acto de violencia política, sexual, psicológica y física», indicó la legisladora del Consejo Legislativo del estado Sucre (CLES), Dorana Vidal.



Recalcó que a través de esta movilización se busca elevar el nivel de conciencia en la ciudadanía, con el propósito fundamental de erradicar los índices de maltrato en la entidad oriental.



«Esto no es una lucha solo de las mujeres, es una lucha de la sociedad porque todas y todos merecemos derechos y un vida igualitaria. Desde Cumaná, nos declaramos en contra de la violencia en todos sus formas y escenarios», dijo.



Emiten comunicado oficial en defensa de los derechos de las mujeres



Durante una rueda de prensa, en las instalaciones del museo Gran Mariscal de Ayacucho, en Cumaná, la primera combatiente del estado Sucre, Aracelis de Pinto, emitió un comunicado oficial en defensa y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.



Enfatizó que a través del comunicado emitido por el Ministerio de la Mujer, se demuestra la unidad, solidaridad y hermandad de las mujeres para combatir los actos violentos.



«Condenamos cualquier tipo de violencia que se ejerza en contra de cualquier mujer en cualquier parte del mundo. Ratificamos la voluntad y el compromiso inequívoco de seguir luchando por los derechos fundamentales en el marco de la sociedad nueva, basada en los valores del amor más solidario y más humano y que pueda lograr la transformación profunda de las grandes desigualdades que han sido producidas por un sistema de dominación patriarcal y machista», refiere el comunicado.



En este contexto, Haide Navas, directora estadal del Ministerio de la Mujer, enfatizó que a través de los institutos nacional, regional y municipal de la mujer y el banco de la mujer se han impulsado políticas públicas en materia de género, para salvaguardar la vida de las féminas en todo el territorio nacional.



Sucre cuenta con una sede de Tribunal de Justicia de Géneros



Al respecto, Navas informó que gracias a los esfuerzos del gobernador Gilberto Pinto, y la primera combatiente, la entidad sucrense cuenta con una sede de Tribunal de Justicia de Géneros, el cual era un proyecto que venían luchando desde hace cuatro años y el mismo esta direccionado a proteger los derechos de las mujeres.



«Ya tenemos sede para ese tribunal en el estado Sucre, ya tenemos la inspección y aprobación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», afirmó.



Precisó que además, ha sido activado un Órgano Superior de Defensa de la Mujer, el cual esta conformado por autoridades de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) número 53, y todos los organismos defensores de denuncias del estado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento y debido procesamiento de cada una de las denuncias realizadas.



En Zulia



Con una masiva participación se realizó en el Zulia la gran movilización nacional por el Día de la Erradicación de la violencia contra la mujer, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género; teniendo como punto de encuentro en La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.



Dioxandra Terán, directora de MinMujer Zulia, expresó que a esta convocatoria se sumaron todos los entes receptores de denuncia: Inamujer, Banmujer, Somos Venezuela, Fensur, parto humanizado, también de diversas instituciones y programas sociales, en atención al llamado del presidente Nicolás Maduro que instruyó a la ministra Diva Guzmán y la Ing. Jaqueline Faría para movilizar 24 marchas en el país, en rechazo a la violencia contra la mujer.



Explicó Terán que existen 25 tipos de violencia, por ello en la Asamblea Nacional reformuló la Ley que protege a la mujer y ahora se plantea incluir amparo a los niños, niñas y adolescentes. "Urge promover una campaña para lograr el respaldo por la integridad de nuestros hijos e hijas".



«Ya se ha girado instrucciones que ningún caso de violencia quede impune y que se le haga justicia a nuestras mujeres», exaltó Navas.



Apoyar la erradicación de la violencia



Reconoció la motivación de quienes asistieron a esta actividad, "La respuesta fue positiva, porque la lucha por la defensa de nuestros derechos se da en la calle; hoy es una marcha, viene el recorrido casa a casa; con los líderes de las comunidades, donde se hará llegar el mensaje "Habla para Salvar", hasta lograr que la violencia sea erradicada".



A través de Inamujer y la Escuela Feminista del Sur, hay que seguir con la capacitación y formación de la mujer, en los diferentes espacios para garantizar el respeto a los derechos en todos los niveles, que conozcan los 25 tipos de violencia, cuáles son sus sanciones y dónde deben acudir sin llegan a ser víctimas de este flagelo



Daviana Nieves de Añez, primera combatiente del Municipio Jesús Enrique Lossada, precisó que con esta marcha se demostró que las zulianas fomentan valores y defienden la sororidad; además se cuenta con un presidente que promueve el respeto a la mujer.



En su intervención Lisbeth Guerrero, coordinadora de Inamujer Zulia resaltó que es impostergable bajar el índice de violencia en la región, "Estamos en el cuarto lugar por casos de agresiones y considera que en esa alta incidencia el hogar tiene una gran responsabilidad, lo que amerita que la familia retome el rol de inculcar valores; formación que debe complementarse con la educación en las aulas".



Sugiere Guerrero alianzas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer para concretar planes y programas que se orienten a erradicar la violencia en todos los ámbitos.



En Municipio Miranda se activó Punto Violeta



La Alcaldía del Municipio Miranda estado Zulia activó un punto violeta para ofrecer asesoría jurídica e integral para la mujer, como parte de la conmemoración del Día de la Erradicación de la violencia de género.



La actividad fue organizada por Dariana Albornoz de Nava, junto al equipo de la Dirección para la Familia y Desarrollo Social, el Instituto Municipal de la Mujer (Inmujer) y luchadoras sociales.



Dariana Albornoz de Nava, como primera combatiente del municipio Miranda, destacó que en esta tierra sigue vigente el liderazgo de Ana María Campos, una patriota que luchó al lado de Simón Bolívar, en defensa de la patria.



"Hoy más que nunca la mujer no puede callar ante la violencia, porque ese silencio puede costarte la vida; es por ello que debe conocer el violentómetro, que es un instrumento que les permite identificar el grado de agresión y buscar ayuda oportuna", argumentó Dariana Albornoz de Nava.



Por su parte, Karelis Sandrea, presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, informó que estos puntos violeta forman parte de la lucha por los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, para crear conciencia y sensibilizar a los personas en relación a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.