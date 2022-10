(VIDEO) Nos están pagando mocho, descontándonos más del 40% del salario, exclaman trabajadores

Lunes, 31 de octubre de 2022.- Durante su permanencia frente al Ministerio de Poder Popular para la Educcación Universitaria y la Opsu, el pasado miércoles 26, varios miembros de diferentes organizaciones gremiales hicieron uso de la palabra.



Llevamos a aporreadores y aporreadoras los mensajes y las ideas que expusieron.



Fueron distintos los temas y los problemas planteados por estos representantes de diferentes sindicatos de varias universidades del área metropolitana de Caracas,



Nosotros tenemos que seguir multiplicando la lucha en las calles, tenemos que seguir fortaleciendo la exigencia de nuestra reclamación.



La convención colectiva del sector universitario y de todos los compañeros de la Administración Pública ha sido lucha permanente de los trabajadores, para que vengan unos funcionarios, que hoy están al frente de estos ministerios, a cercenar el derecho que nos corresponde.



Nosotros vamos a seguir en la calle alzando la voz, no nos vamos a quedar callados y seguiremos llenando las calles de Caracas, llenando las calles de todo el país exigiendo el respeto de nuestra convención colectiva, exigiendo el respeto y la restitución de nuestro salario que es el salario de la familia, que es el salario de los hijos.



Que esta gente hacen leyes y proclaman leyes y después violentan las leyes de la Constitución, señaló Bolívar, el primer participante



José Pérez de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez se refirió al incumplimiento del pago de las vacaciones al personal de vigilantes, de seguridad y obreros agrícolas.



Por su parte Juan Carlos Calderón de la Universidad Simón Bolívar afirmó que ustedes tienen una deuda con nosotros, una deuda desde el 15 de marzo, porque desde día que hubo el aumento de sueldo mínimo, a nosotros nos están pagando mocho.



Cada quincena que hemos recibido, cada sueldo, cada pensión, cada jubilación nos han recortado entre el cuarenta y el setenta por ciento de nuestro sueldo.



Y no nos vamos a calar que nos siguen descontando caja de ahorro, nos siguen descontando sindicato, nos siguen descontando Instituto de Previsión, pero entonces, no se los dan a ellos.



Ya basta de hambre, ya basta de miseria, ya basta de corrupción, denos nuestro dinero de una buena vez.



El Secretario General de los obreos del Pedagójico de Caracas reflexionó: Lo que hemos conseguido el proceso nos los está quitando, entonces, ¿de que revolución me habla?



La lucha está en la calle.



Cerró las intervenciones Angel Castillo: toda la Administrción Pública está sufriendo el mismo embate de los universitariios, porque nos rebajaron los sueldos, se criminaliza quien protesta y lucha por su beneficio y la de sus compañeros.



Hay compañeros presos, privados de libertad por defender el derecho constitucional el cual está establecido en la Constitución de la República De Venezuela, por lo tanto el llamado es a:



Salir a luchar en la unidad de acción por los derechos de la clase obrera y el pueblo trabajador venezolano.





