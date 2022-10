(VIDEO) Judth Pérez, con más de 26 años de servicio, solicita que se agilice su jubilación

Sábado, 29 de octubre de 2022.- La señora Judith Pérez pasaba casualmente, el miércoles 26, frente a las puertas del ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, donde un grupo de trabajadores de distintas instituciones realizaban una protesta, algunos de ellos haciendo declaraciones a la prensa.Vió la ocasión de plantear su caso y así lo hizo.Yo soy de la Universidad de Las Artes, Caño Amarillo.Yo tengo dos años que metí mi jubilación y hasta ahorita no me han dado la jubilación.Ya tengo 26 años dándole mi trabajo y mi, o sea, mis ganas de trabajar a la institución, pero ya yo quiero salir a dedicarme mi tiempo para mi.Entonces,lo que nos dicen es que no, que no se puede jubilar, que esto, siempre vienen con un cuento extraño, chimbo, no sé.Somos muchos los trabajadores de la Administración Pública que estamos esperando una jubilación.Ya es hora, ya nosotros le hemos dado todo nuestro, nuestros años a la institución, la hemos querido, le hemos dado todo lo mejor pero ya es bueno de que nosotros vayamos a nuestras casas a hacer lo que nosotros queremos con nuestro tiempo.Atención a las autoridades de la Universidad de Las Artes, Caño Amarillo y del ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria abocarse a la solución de este caso.