Madre e hija venezolanas murieron intoxicadas con monóxido de carbono en Argentina

Credito: Web

10-03-24.-Una madre y su hija, de nacionalidad venezolana, fueron encontradas muertas en el interior de su residencia, situada en Almagro, ciudad de Buenos Aires. Las primeras investigaciones señalan que la causa del fallecimiento fue la intoxicación de carbono.



Como Mirlen Salazar Yusef, de 41 años de edad, fue identificada una de las víctimas



En consecuencia, también fue hospitalizada Mirleudys Parra, de 18 años, quien, al parecer, llegó a su domicilio en horas de la madrugada y halló a su madre y hermana, fallecidas, reseñó Esviral.



Se pudo conocer que debido al incidente un hombre de nacionalidad argentina, conocido como Bernardo Villanueva, tuvo que ser recluido en un centro médico a causa de la intoxicación y, aunque no recuperaba el conocimiento, ya se encuentra en buen estado.



En el mismo caso, fue llevado a el hospital un menor de seis años de edad.



¿Cuáles son los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono?



Los síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono son:



Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Debilidad

Cansancio

Náuseas/vómitos

Pérdida del conocimiento y/o convulsiones

Palpitaciones

Dolor de pecho

Paro cardiorrespiratorio

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono?



Según las indicaciones del Ministerio de Salud de Argentina, es fundamental el control de la instalación de gas de una vivienda y el buen funcionamiento de los artefactos. Además, recomiendan:



Mantener los ambientes ventilados.



Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y siempre apagarlas fuera de la casa.



No usar horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.



No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor.



El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados.



No encender motores a combustión en ambientes cerrados.



Algunos de los indicios que pueden señalar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente son coloración amarilla o anaranjada de la llama de hornallas o estufas y la aparición de manchas de hollín, tiznado o decoloración de los artefactos, de sus conductos de evacuación o alrededor de ellos.