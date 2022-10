Canal Patria anuncia posibles retrasos en pago de bonos a jubilados de Pdvsa debido a la emergencia por las lluvias

12-10-22.-Los jubilados de Pdvsa esperan para este viernes 14 de octubre, parte de lo que se les adeuda del bono de pensiones. Sin embargo, parece que esta deuda continuará, pues desde el canal de Telegram Patria informaron que este depósito puede sufrir retrasos.



Explicaron que los cambios en el cronograma se deben a la actual emergencia nacional por las lluvias, específicamente en Las Tejerías, estado Aragua, comunidad que fue declarada por Nicolás Maduro como zona de desastres y catástrofe natural y donde se han registrado 43 fallecidos.



«Programación de Bonos o pagos como asignación de Petros para trabajadores Jubilados de Pdvsa del mes curso pudiera tener cambios o cierto retardo, de acuerdo a las prioridades establecidas por la vicepresidenta ejecutiva o presidente de la República», informaron desde la cuenta oficial de Canal Patria Digital.



Por su parte, los jubilados reaccionaron a la noticia del posible retraso en el pago de las pensiones. «No puede ser que el gobierno no tenga planificado dinero para pagarnos y también para ayudar a las familias en Las Tejerías», se lee en uno de los comentarios.



«No justifiquen el retraso con la emergencia, deben asignar los petros los primeros cinco días de cada mes y no lo hicieron. Después ocurrió la tragedia de Las Tejerías», dijo la usuaria Yajaira.



Mientras que otra usuario agregó: «El Estado venezolano debería estar en capacidad de pagar a los jubilados de pdvsa y ayudar a los hermanos del pueblo de Las Tejerías!! Somos un país productor de petróleo que no ha parado sus operaciones y no ha dejado de percibir dólares».



*Con información de El Pitazo