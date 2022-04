Diputado Pedro Infante “soportó el chaparrón” de los trabajadores universitarios y jubilados de la GDC

El diputado del Psuv, Pedro Infante Credito: CP

26-04-22.-“Vengo para acá a darles la cara”, subrayó el parlamentario del PSUV a los manifestantes que acudieron este martes 26 de abril a la esquina de Pajaritos



Visto desde la avenida Universidad, algo muy importante ocurría en la esquina de Pajaritos, donde funciona la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN): una barrera de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con equipos antimotines, cerraba el paso a quienes querían subir o bajar. Uno de los uniformados recomendó: “Mejor den de la vuelta”.



En la esquina de Pajaritos estaba la respuesta: una concentración de trabajadores universitarios y una protesta de jubilados de la desaparecida Gobernación del Distrito Capital esperaba respuesta. El rumor era que los manifestantes intentarían llegar al Palacio Federal Legislativo; evidentemente ese comentario también llegó a oídos de la GNB.



Sorpresivamente un dirigente del chavismo se presentó a conversar con el grupo: era el diputado Pedro Infante. El parlamentario del PSUV ofreció una ruta para resolver los problemas que le plantearon, pero si el solo desahogo ante una autoridad sirve para que las personas se sientan tomadas en cuenta, este martes 26 de abril eso ocurrió con creces.



A Infante le reclamaron por los conciertos que se han puesto de moda en el país. Cuando el legislador dijo que el país tenía problemas económicos por las sanciones, los jubilados replicaron con gritos y rechiflas, y le espetaron que para organizar conciertos no hay sanciones.



“¿Adornar una plaza es mejor que equipar un hospital?”, le preguntaron. Carmen Terán, jubilada, reiteró: “Nosotros ganamos un sueldo mínimo que no alcanza ni para comer ya”.



Con los récipes en la mano, Berta Méndez, jubilada de la GDC, condenó que para poder ser operada de la vesícula biliar deba llevar todo. “Necesito que me ayuden con mi operación”, exhortó.



Infante, en declaraciones a los medios de comunicación, detalló que una comisión de 10 manifestantes fue atendida por la comisión de Desarrollo Social Integral de la AN. La idea, subrayó, es “construir una ruta de trabajo” para buscar soluciones. “Vamos a conversar con el jefe de gobierno de Caracas, revisar los casos”, puntualizó. Según el dirigente del PSUV esto “forma parte del diálogo social al que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro” y es “el encuentro con nuestro pueblo”.



El gobierno dice que todo está muy bien, pero la situación es otra, contrastó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV. “El salario es el tema fundamental hoy. Un incremento salarial que no cubrió las expectativas de los trabajadores, y que después vino a ser rematado con una tabla salarial”, remarcó Sánchez. A su espalda, una de las manifestantes mostró un hueso descarnado, que se ha convertido en el símbolo de las protestas de un sector de los trabajadores activos y jubilados.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 201 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/nacional/politica/videos-diputado-pedro-infante-soporto-el-chaparron-de-los-trabajadores-universitarios-y-jubilados-de-la-gdc/)