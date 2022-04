Pensionados y Jubilados de universidad anzoateguiense denuncian a su caja de ahorros

Cruz Miranda/Jubilado Credito: RFA

19-04-22.-Al menos unos 300 afiliados a la Caja de Ahorros de jubilados y pensionados de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui, al sur de esta entidad, no han podido acceder a los recursos de la institución.



La información la confirmó para los medios locales Cruz Miranda, quien es jubilado de esta universidad al detallar que la problemática se presenta desde hace más de un año.



Afirmó que en su caso particular no ha recibido los préstamos de la Caja de Ahorro pero sin embargo se le siguen haciendo los descuentos en su sueldo de los montos que tienen destinados en esa instancia.



Además, Miranda alegó que dan la información a los directivos pero estos les responden que no hay dinero en la Caja de Ahorro. También desconoce a dónde van a parar los recursos que se le descuentan a los socios.



Igualmente, los afiliados han llegado a solicitar información para un préstamo y la respuesta que reciben es la misma: dinero no hay.



Los jubilados tenían previsto tener una reunión para conocer los motivos de la problemática pero esta no se pudo concretar debido a que la directiva encargada del tema financiero no asistió.

