Ana Rosario Contreras: Enfermeras venezolanas “fuimos objeto de un robo histórico”

18-04-22.-Las enfermeras venezolanas no viven en un mundo aparte. Todo lo contrario: están en el mismo presente de precarización de la mayoría de los trabajadores venezolanos. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, lo explicó durante el viacrucis que hicieron jubilados y pensionados el pasado 12 de abril en la plaza la Candelaria.



“Acompañamos este viacrucis de los jubilados y pensionados, que es el mismo viacrucis de los trabajadores activos. 130 bolívares, que fue el ajuste de la pensión mínima vital, no satisface las necesidades que tiene la memoria histórica de la nación: hombres y mujeres que dieron su vida productiva al servicio del Estado”, subrayó. Pero los trabajadores activos, las enfermeras venezolanas “fuimos objeto de un robo histórico: sentimos que el Estado patrón nos engañó. Por un lado dijo que había hecho un ajuste salarial, no lo puedo llamar aumento salarial” y no fue así.



Contreras enumera los artículos de la Constitución que se han violentado en estas circunstancias. Se refiere al 89, que reza: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”. Deplora que, con las nuevas decisiones de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), se pierdan derechos adquiridos en contratos colectivos.



-¿Cuánto les aumentaron a las enfermeras?



-Prácticamente no nos dieron nada. En el último de marzo muchas enfermeras sacaron 900 bolívares, porque había incidencias. Pero en esta quincena, la primera de abril, dicen ¿qué pasó? Hoy despertamos de ese sueño y nos dimos cuenta de que fuimos engañadas.



-¿Dónde estuvo el engaño?



-Está muy clara la Onapre y el Ministerio de Salud en que el artículo 89 es una orden, no es si pueden. Ellos no pueden desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Pero más aún: El inciso cuarto dice que todo acto del patrono que menoscabe garantías de la Constitución es nulo. Por lo tanto, nosotros estamos demandando la nulidad de esos actos, que se repongan los derechos contractuales conculcados.



-¿Qué se demanda? ¿Las tablas de la Onapre?



-Claro.



-¿Ante qué instancia?



-Nosotros tenemos que ejercer la reconsideración. El 8 de abril entregamos al Ministerio de Salud una solicitud: en vista del mandato de la Constitución, que se proceda a restituir el porcentaje de las primas que fue vulnerado, y el pago inmediato. Si no lo hacen, para el día 21 de abril tenemos previsto ir a exigir nuestros derechos al Ministerio de Salud, entendiendo que yo, como enfermera, le trabajo al Ministerio de Salud. Si no nos hace caso el Ministerio, pues vamos a ir a la Onapre, que fue el gran creador de estas “tablas Frankestein”.





