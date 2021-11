(VIDEO) Trabajadores petroleros de la Refinería El Palito se reactivan en la lucha por sus derechos laborales y salariales

10-11-21.-Hacia lo interno de la Refinería El Palito se están movilizando, los trabajadores se empiezan a organizar por sus derechos en protestas que surgen desde abajo y de manera colectiva, a pesar de la arremetida de la empresa con sus políticas represivas internas y ante la traición del sindicato de la planta como de la propia federación petrolera Ftupv.“En la industria petrolera ya no hay cumplimiento de ningún derecho, no hay cumplimiento de la convención colectiva, cosa que ya es inexistente para PDVSA” relata para La Izquierda Diario un trabajador de la planta que por miedo a represalias decide no dar su nombre. “Ahora lo que te dicen, ‘vamos a producir’, y no importa más nada, ‘yo les pago lo que usted tenga allí en nómina, lo otro no me interesa’, y ni los bonos que te prometen te pagan”.Son muchas cosas que se han venido acumulando y ante tanta burla descarada de las propias autoridades de PDVSA, como Asdrúbal Chávez presidente de la industria, Tareck El Aissami, ministro de Petróleo, que llegan a la Refinería, prometen reuniones ante los reclamos como los bonos de producción que no pagan, pero dejan a los trabajadores plantados.A esto se suma la traición de los sindicatos, convertidos en correas de transmisión de las políticas gubernamentales. Llevan adelante una política criminal, pues se prestan para amedrentar a los trabajadores y hasta echarlos de la planta, cuando no denunciarlos para que vayan presos como ha ocurrido con distintos dirigentes sindicales que hoy están presos por defender derechos laborales o no prestarse para esquemas de corrupción.Esto es lo que ha pasado recientemente en la Refinería El Palito, pero que ocurre en muchas otras refinerías del país y las otras áreas de producción petrolera, como ya vimos en Oriente en la Refinería Puerto La Cruz, y parece extenderse hacia el Zulia que en meses anteriores han protestado, así como hacia Monagas o la Faja del Orinoco. En El Palito desde el fin de semana los trabajadores han venido con reuniones y se expresó con lo acontecido este lunes.Así nos cuenta el compañero petrolero que “originalmente cuando las plantas se pararon el año pasado, cuando nombraron al gerente Henry Morales, ya sustituido, y se empezó a reactivar la planta de FCC (planta de fraccionamiento de craqueo catalítico) y estuvo un tiempo en servicio y les pagaron un bono a todos los trabajadores de la refinería porque se había arrancado la planta, lo que ellos llamaron un bono de producción. Pero eso vino cayendo, porque dejaron de pagar el bono que les había prometido a los trabajadores.”La planta se paró nuevamente por situaciones operacionales, la falta de crudo para refinación y las constantes fallas, y actualmente vienen otra vez a reactivar las plantas, y en el marco de eso se les volvió a ofrecer a los trabajadores el tema del bono de producción. “Los trabajadores emocionados hicimos la parada de planta, todos los trabajos correspondientes y arrancó la planta, pero no nos pagaron lo que nos prometieron, el bono”. Se los había prometido la administración pasada, pero este que está nuevo, Ramón Curapiaca, fue abordado por los trabajadores y les dijo que iba a estudiar el caso.Cuando se arrancó la refinería con bombos y platillos, que llegó Tareck El Assami, los trabajadores lo abordaron, estaba Asdrúbal Chávez también, “entonces éste se comprometió a tener una reunión con nosotros para recibirnos el reclamo, no solamente para el tema del bono, sino para otras situaciones que estamos viviendo en la planta. Por ejemplo, si a un supervisor de operaciones no le gusta un trabajador, lo sacan de cuarentena, lo sacan de planta pues, lo que implica que pasa a no recibir ningún bono, puro salario mínimo, y ya sabemos la miseria que eso significa, aquí te estoy hablando del área de operaciones nada más. Entonces, también reclamos el tema del sistema integral de salud, porque el problema de Pdvsa es que tiene un sistema integral de salud y ahora nos salen con un HCM que son dos cosas distintas, y de paso que se lo dan a una empresa que se llama Multinacional de Seguros que tiene un conflicto interno por estafa y por tanto no da respuesta a ninguno de los trabajadores en el país, entonces si un trabajador se enferma tienen que ir aun CDI.”Entonces los trabajadores se organizaron porque ya Asdrúbal les había dicho la semana pasada que los iba a atender, entonces les dijo vengan el lunes que yo los atiendo, eso para este lunes 8. “Y mentira no llegó Asdrúbal Chávez, entonces los trabajadores ya teníamos la carta para entregársela a Asdrúbal y nos dirigimos a la sala de control de FCC para consignar el documento, con todas las peticiones al gerente general, salud, el salario, el pago de bonos de producción, el tema de también de seguridad, de las bragas, de las botas, todo eso que no se está cumpliendo, incluso por las elecciones del sindicato para relegitimar la junta directiva.”Antes de dirigirse a la gerencia general, “en la asamblea que realizamos se presentó la gente del sindicato diciendo que ellos iban a recibir el reclamo de los trabajadores, pero les dijeron que no, que no querían hablar con ellos, que querían hablar con Asdrúbal Chávez o en su defecto con el gerente general, entonces terminó el gerente general recibiendo el documento. Y allí están todos esos videos y fotografías de la jornada del lunes que luego se hicieron virales por las redes sociales que cualquiera puede ver”.Pero el gran problema nos relata el compañero que hay en la refinería es que “allí quien diga algo en seguida le tiran los cuerpos de seguridad encima. Hasta el propio sindicato llega hasta suspender trabajadores, a calificar trabajadores, a sacarlos a la calle y no dejarlos entrar, para todo eso se ha prestado el sindicato de El Palito. Entonces los trabajadores no quieren nada con ese sindicato”.Para buscar tomar represalias, “la gerencia al ver que los trabajadores salieron en masa, lo primero que preguntó, ‘ah, quienes son los líderes’, entonces los trabajadores le respondieron ‘aquí no hay liderazgo’, somos trabajadores de operaciones y de mantenimiento fue lo que se le dijo”. Ya conocen el mecanismo, y es que, si se identifican, pueden correr el riesgo que corrieron los dirigentes sindicales que están presos hoy por reclamar los derechos de los trabajadores.“Pero lo que hay es algo más colectivo en la refinería, sin que se personalice, por el papel del sindicato, pero también por el miedo a una arremetida, pues los marcan, y los mandan para la casa a ganar salario mínimo. Pero esto surge desde abajo, nos empezamos a organizar, lo de este lunes como lo que hemos hecho en jornadas anteriores es que empezamos a perder el miedo, ante una situación que no se soporta más, y lo que pasa en la Refinería El Palito pasa en otros centros de producción y áreas petroleras”, concluye el compañero trabajador en el diálogo con La Izquierda Diario.