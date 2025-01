FAFO (Fuck around and find out), la respuesta de Trump a quienes se interpongan en sus decisiones

Donald Trump mostró en su primer fin de semana en la presidencia de Estados Unidos lo que puede llegar a hacer con quién se interponga en el camino de sus polémicas decisiones.

El mandatario posteó en sus redes sociales una foto vestido al estilo Ganster americano y atrás un pequeño la siglas FAFO, que en el argot estadounidense de estas nuevas generaciones significa: Fuck around and find out (si me jodes, te descubro o pierdes), para entenderlo mejor puede interpretarse como "toda acción tiene una reacción igual y opuesta". Todo esto luego de sancionar a Colombia por no dejar aterrizar a dos aviones militares estadounidenses con deportados.



Trump, lo había advertido desde hace meses. Sin embargo, a la opinión pública, en especial, la latinoamericana, le ha caído de sorpresa todo lo que ha pasado en tan solo días de Gobierno.

Primero la suspensión de la aplicación CBP One, a minutos de tomar el poder. Inmediatamente después, empezaron a rodar por el mundo la imagen de la frontera, donde quedaron miles de migrantes sin una cita para poder entrar de manera regular a Estados Unidos. De hecho, había personas que habían esperado en México hasta 8 meses por la asignación.

Luego, con el cumplimiento de sus promesas del retiro de Estados Unidos del acuerdo de París de la COP30, sobre reducción de gases de efecto invernadero y la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la cual se había regresado en el Gobierno de Joe Biden.

También, lo que parecía por momentos una exageración. El Golfo de México cambió de nombre en tan sólo horas. Y ahora, al ver lo que fue capaz de hacer, el Gobierno de Panamá se prepara para una disputa diplomática a todo nivel luego de la advertencia de recuperación de su ícono más preciado: El canal interoceánico que fue cedido por el expresidente fallecido Jimmy Carter.

Todo en sólo una semana de mandato. Y si por si alguien tenía dudas del cumplimiento de sus promesas de campaña. La imagen con "FAFO" atrás da un claro mensaje.

FAFO Colombia

Colombia es el primer país con sanciones ordenadas por Trump. La expedición de visas en la embajada de Bogotá se paralizó y quienes las tenían pero son colaboradores, funcionarios o familiares del Gobierno de Petro, se les ha suspendido.

Pero, sin duda, la sanción más perjudicial es la subida de los aranceles a un 50%. Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia. El Café, las flores y el oro colombiano se venden muy bien en Norteamérica pero un alza de este tipo puede afectar el histórico comercio y ser muy bien aprovechado por países competidores.

FAFO Brasil

Brasil, por su parte, si dejó aterrizar los aviones. Sin embargo, pidió respeto y un acuerdo a Estados Unidos para lograr un retorno digno de deportados. Esto, luego que llegara un grupo de brasileños a un aeropuerto no previsto por un supuesto "error técnico" y desembarcaran esposados de un avión en condiciones nada óptimas, de acuerdo con la cancillería.

No solo eso, a la vista de sus compatriotas, los 88 deportados fueron liberados. Una imagen que ha dado la vuelta a todo el país. Posteriormente, el Gobierno de Lula Da Silva pidió una aclaración a Washington y dispuso un avión militar para que los brasileños terminaran su viaje con "dignidad".

“Nos esposaron allí el miércoles por la noche y llegamos a Brasil y todavía teníamos las esposas puestas y les dijimos que estábamos en territorio brasileño y que nos quitaran las esposas, pero no querían quitárnoslas”, dijo uno de los deportados en un video publicado por el gobierno.

FAFO Panamá

En Ciudad de Panamá ya se habla del uso de la fuerza para defender el orgullo de la nación que es su canal interoceánico. En ese paso, casi el 5% del comercio mundial pasa por allí.

"China está operando el canal de Panamá. Pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a retomar", dijo Trump en uno de sus discursos.

El republicano ha convertido el canal de Panamá en una de sus prioridades internacionales y objetivos fundamentales para bajar los aranceles de los barcos estadounidenses, los cuales están pagando precios fuera de los acordados en el Tratado Torrijos- Carter, según la denuncia del mismo Trump.

¿Cuál será el próximo FAFO?