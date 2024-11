Presidente Maduro crea la condecoración Gran Victoria de Ayacucho para distinguir a funcionarios sancionados

Este miércoles 27 de noviembre el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Base Aérea El Libertador, en el estado Aragua, anunció la creación de la condecoración Gran Victoria de Ayacucho, para distinguir a todos los funcionarios políticos, militares y policiales que fueron sancionados recientemente por los Estados Unidos.

“Hoy el gobierno decadente de los Estados Unidos sacó lo que ellos llaman sanciones contra un grupo de eminentes hombres de nuestro país, líderes populares, escritores, literatos, dirigentes políticos, contra un grupo de líderes militares, excelentes profesionales, y contra un grupo de líderes policiales, para golpear la fusión popular, militar, policial”, señaló el jefe de Estado, durante la ceremonia conmemorativa del 104º aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y del 32º aniversario de la Rebelión Cívico-Militar del 27 de noviembre de 1992.

“He dado la orden de crear, en los próximos días, la alta condecoración de la República, que llevará el nombre La Gran Victoria de Ayacucho. Y le voy a colocar la condecoración que estoy creando a cada uno de estos hombres, que han sido hoy agredidos”, agregó. El reconocimiento, por cierto, es creado en honor a los 200 años de la referida gesta histórica.

El presidente Maduro, invitó a los funcionarios sancionados a subir a la tarima en la que se encontraba. “Si no fuera tan serio el tema de las agresiones, a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer”, manifestó.

“Yo les cambio las sanciones ridículas del imperio por la condecoración de nuestra victoria hace 200 años”, concluyó-

Recordemos que este mismo miércoles el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, dio a conocer una nueva tanda de sanciones contra 21 funcionarios venezolanos, en la que están incluidos ministros, diputados y militares.

En esta oportunidad los nombres que sobresalen en el paquete son Freddy Ñáñez (ministro para Comunicación e Información), Julio García Zerpa (ministro para Asuntos Penitenciarios), William Castillo Bollé (viceministro de Políticas Antibloqueo), Daniella Cabello (presidenta de Marca País), Alexis Rodríguez Cabello (Director del Sebin) y varios generales de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB), entre otros.