EEUU “consideraría” ayudar a Edmundo González a regresar a Venezuela "si lo pidiera"

28-11-24.-Estados Unidos afirmó este miércoles que el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, no le ha pedido ayuda para regresar a su país, pero dijo que lo “consideraría” si este se lo pidiera.



“El Gobierno de Estados Unidos no ha recibido ninguna solicitud de asistencia para su transporte; tampoco participamos en su salida de Venezuela ni se nos pidió que lo hiciéramos”, dijo un alto cargo de la Administración de Joe Biden en una llamada con periodistas.



El mismo funcionario agregó: “si recibiéramos una solicitud de él, la consideraríamos”.



También remarcó que Estados Unidos no reconoce la autoridad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que, por tanto, no está “en contacto” con su Gobierno para “este tipo de asuntos”.



Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo



Estados Unidos reconoce como “presidente electo” de Venezuela a González Urrutia, quien se encuentra en España y ha declarado su intención de regresar a su país para asumir la Presidencia el 10 de enero, cuando está prevista la investidura de Maduro.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó en las elecciones a la Presidencia del 28 de julio la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero el organismo no ha publicado las actas con los resultados desagregados.



La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora del país, presentó por su parte unas actas que dan la victoria a su candidato, González Urrutia, quien desde septiembre se encuentra exiliado en España denunciando una persecución de las autoridades de su país.



En una entrevista con EFE el pasado lunes en Madrid, González Urrutia confirmó su intención de viajar a Caracas para asumir el cargo el 10 de enero y sostuvo que está “moralmente preparado” para su posible detención en Venezuela.



Venezuela estudia sus relaciones con el G7 por su apoyo a González

El Gobierno de Venezuela anunció que revisará sus relaciones con los países del G7 debido a una reciente postura del grupo, en el que dan su respaldo a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador.



“Advertimos a los países del G7 que esta actitud injerencista y arrogante no quedará sin respuesta. Venezuela procederá a revisar de manera integral sus relaciones con cada uno de los Gobiernos que integran este grupo, porque el respeto a la soberanía nacional no es negociable”, comunicó la Cancillería.



Caracas consideró que el grupo -conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- “insiste en creerse árbitro de la democracia global mientras encubre sus propios fracasos políticos, económicos y morales, apoyando genocidios y estimulando la propagación de la ideología nazi y fascista en Europa y el mundo”.



“Intentan, desde el complejo colonialista e imperialista, preparar el terreno para desconocer las instituciones y las decisiones del pueblo venezolano”, añadió el Ejecutivo chavista en su respuesta ante lo que tildó como un “absurdo pronunciamiento” de parte de las siete democracias más industrializadas del mundo.

Efe (https://www.efe.com/)