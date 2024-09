Venezuela entrega nota de protesta a la Unión Europea por declaraciones "injerencistas" de Borrell

18-09-24.-El Gobierno de Venezuela entregó este martes una nota de protesta a la encargada de negocios de la Unión Europea (UE) en ese país, Rachel Roumet, tras las declaraciones del alto representante del bloque comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que calificó de «dictatorial» al Ejecutivo de Nicolás Maduro.



A través de una publicación en X, la viceministra para Europa de Venezuela, Coromotoy Godoy, informó de la entrega de la nota de reclamo a Roumet por las «continuas declaraciones injerencistas» de Borrell.



«Venezuela se respeta, no toleraremos más intromisiones en nuestra patria. La Unión Europea que atienda sus problemas, porque sus planes contra nuestra democracia fracasaron como siempre», indicó Godoy, que compartió una fotografía del encuentro con la funcionaria europea.



El domingo, Borrell calificó de «dictatorial» y «autoritario» al Gobierno de Maduro, aludiendo a lo que considera detenciones «arbitrarias» y a que el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, tuvo que salir del país caribeño, rumbo a España, tras una solicitud de asilo político, después de denunciar persecución «política y judicial».



Borrell apuntó además, en una entrevista concedida a la televisión privada española Telecinco, que con decir que el régimen de Venezuela es «dictatorial» no se arregla nada, sino que se trata de intentar resolver las cosas y ello reclama a veces «una cierta contención verbal».



«Pero no nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después», agregó el jefe de la diplomacia europea.



Borrell aludió a las detenciones, la salida del país de Edmundo González y también a las «mil limitaciones» a las que están sometidos los partidos políticos o a que «siete millones de venezolanos han huido de su país».



«¿Usted a todo eso cómo lo llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial», recalcó el jefe de la diplomacia europea.



González Urrutia llegó a Madrid el pasado 8 de septiembre, al considerar que en Venezuela sufría persecución después de las presidenciales, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque cuestionado dentro y fuera del país.