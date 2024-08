Maduro a EEUU: "No pretendemos que todos los países tengan nuestro sistema"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a cargar contra los comentarios formulados por el Gobierno de EE.UU. a través de diversos funcionarios sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de junio, que le acreditaron un tercer mandato.

"Nosotros no pretendemos que todos los países tengan nuestro sistema. Imagínense que yo, que nosotros quisiéramos que otros países tuvieran el mismo modelo que Venezuela y nos metiéramos en los asuntos internos de otros países, para decirles: 'tú, EE.UU., no tienes organismo electoral, tus elecciones son inválidas; tu, EE.UU. tienes un sistema electoral que ha sido acusado de fraudulento, que no deja registro de ningún tipo, ni actas; tú, EE.UU. no tienes Poder Electoral, así que tú no tienes democracia'", dijo el mandatario en una jornada de trabajo televisada.

Maduro llamó a recordar que las autoridades estadounidenses no permiten la observación electoral, ni siquiera del Centro Carter o la Unión Europea, al tiempo que ironizó sobre lo que sucedería si a él se le ocurriera decir que enviará expertos electorales para calificar los comicios del próximo 5 de noviembre.

"Entonces ellos pretenden que aceptemos el intervencionismo de países extranjeros en Venezuela. Chao pesca'o (adiós), decimos en Venezuela. Chao pesca'o contigo, imperio gringo y sus aliados de la derecha mundial", fustigó.

"Los mismos apellidos"

En el contexto de una reflexión sobre lo que, a su juicio, sería el "agotamiento" de "los modelos burgueses representativos" defendidos por la derecha mundial, frente al modelo "auténticamente humano" y "profundamente ciudadano" que se está intentando construir en Venezuela a partir de la Constitución sancionada en 1999, acusó a los sectores de la oposición extremista de pretender retomar por la vía violenta un camino dejado atrás hace décadas.

"[A la Constitución] la trataron de matar [en 2002] los mismos apellidos que están tratando ahora de ahorcarla, que trataron de llenar de un baño de sangre a Venezuela; los mismos apellidos vendepatria, los mismos apellidos de sangre azul de la terrorista y asesina María Machado y su títere […] derrotado, criminal de guerra, asesino en El Salvador, Edmundo González Urrutia", fustigó.

Maduro se refirió asimismo a las matrices de opinión que circulan en la prensa global sobre apresamientos masivos de personas por razones políticas. "Son los vendepatria, los criminales, los que están buscando y buscaron delincuentes para matar, y entonces dicen en el mundo que son presos políticos. Están presos, procesados y bien presos" por atacar infraestructura pública y "asesinar personas", aseguró.

"Son dos modelos: el modelo constitucional, humanista, cristiano, bolivariano, del siglo XXI, chavista, y el modelo criminal fascista", concluyó.