(VIDEO) Ministro de Industrias explica cómo se recuperó Venezuela del bombardeo de sanciones

Después de años de bloqueo económico, Venezuela logró recuperar su economía dejando atrás la dependencia del petróleo, para abrir paso a nuevas formas de financiamiento recuperándose del bombardeo de sanciones, explicó el ministro de Industrias y Producción Nacional, José Rivas.

El funcionario venezolano además resaltó, que existen nuevas formas de financiamiento, basada en la cooperación y no en dominación.

Rivas destacó, que Venezuela aspira construir un mundo multipolar como miembro de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Bloqueo económico injusto permitió superar el modelo rentista

"Nosotros hemos aprendido en el marco de este bloqueo injusto, que no podemos depender de un solo producto", explicó el Ministro de Industrias y Producción Nacional al referirse al petróleo.

Asimismo aclaró que esto no significa que no se siga produciendo, ni comercializando. Sin embargo precisó, que la dependencia hacia este producto hubo que superarla, "en la práctica y no en la teoría, pasar de un país rentista a uno productivo".

En tal sentido, sentenció que paradójicamente el bloqueo del gobierno de Estados Unidos (EEUU) y su bombardeo de sanciones, permitió a Venezuela superar el modelo económico rentista.

Impacto negativo hacia la industria nacional

Igualmente al ser consultado sobre el impacto que recibió la industria venezolana, Rivas detalló que las importaciones fueron afectadas y restringidas. Otro golpe negativo, fue la reducción del consumo por la destrucción de la capacidad productiva.

Se logró detener la hiperinflación

La idea era crear el capitalismo del caos, para debilitar al Estado, crear insatisfacción social y política y deslegitimar al Gobierno "que nunca lo lograron", acotó.

De tal manera, esa situación tuvo una respuesta por el Gobierno Nacional a través de un programa económico que se creó en 2018.

"Ese programa económico logró detener la hiperinflación. Ahora tenemos la tasa de inflación de mayo de 2024, fue la más baja desde que se creó el índice nacional de precios al consumidor", mencionó el ministro José Rivas.

Por otra parte, el vínculo principal era el ataque al mercado cambiario, eso se logró enfrentar con un programa económico "Hoy tenemos un mercado cambiario estable que ha logrado crear mecanismos de oferta y demanda", añadió.

Con información de Venezuelanews / ActualidadRT