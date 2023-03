(VIDEO) Cabello rechaza apoyo de EEUU a lucha contra la corrupción y los califica de ¡entrépitos!

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó el pronunciamiento de “apoyo” a la lucha contra la corrupción emprendida por el Estado venezolano que realizó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.



“EEUU no tiene que meterse en los asuntos internos de Venezuela ni de ningún país, son unos entrepitos”, señaló el dirigente psuvista, quien ironizó sobre el interés que esconde Estados Unidos tras esta declaración.



“Parecieran que están interesados en saber quiénes son los corruptos para llevárselos para allá para protegerlos, porque así es la política de Estados Unidos”, dijo.



Durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido este miércoles, recordó que como parte de esta política de protección a corruptos venezolanos, en Estados Unidos se encuentran varias personas procesadas en Venezuela.



“Están protegiendo a (Nelson) Mezerhane, allá están protegiendo a (Hebert) García Plaza, allá están protegiendo a (Rafael) Isea, protegen a Eligio Cedeño y pare usted de contar, protegen a Rafael Ramírez, a Clíver (Alcalá), se llevan a los corruptos y los protegen allá, pareciera que están esperando para ofrecerles la protección, Cristopher Figuera lo tienen allá, se los llevan a protegerlos”, apuntó.



La respuesta de Cabello llega tras el pronunciamiento del portavoz del Gobierno estadounidense, quien en rueda de prensa ofrecida este miércoles aseveró que Estados Unidos está a favor de “los esfuerzos en contra de la corrupción, especialmente en Venezuela y seguiremos observando la situación”.



Kirby añadió que “hay que esperar a ver qué sucede, pero instaríamos a las autoridades venezolanas a que actúen de manera transparente y creíble”.



Sobre estas palabras, Cabello enfatizó que esta “cruzada contra la corrupción” no está dirigida a congraciarse con las autoridades de Estados Unidos, por lo que insistió en su llamado a evitar pronunciamientos injerencistas.



“No se metan en lo que no les importa señores de EEUU, esto es el Gobierno nacional por instrucciones del presidente Nicolás Maduro que ha comenzado esta cruzada contra la corrupción y la hacemos no para que ustedes se sientan bien, lo hacemos porque nosotros nos sentimos bien porque esa es una batalla obligatoria en una Revolución de verdad, no con ustedes que tienen la más grande lavadora del mundo y no precisamente de ropa”, sentenció.



Sobre los recientes hechos de corrupción, informó que «hay una serie de personas detenidas, señaladas. Gente declarando quiénes son sus amigos, sus negocios, cómo robaron al pueblo de Venezuela«.



Agregó que hay empresarios involucrados en las tramas y reiteró que no habrá descanso hasta que haya justicia.