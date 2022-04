(VIDEO) Lara.Trabajadores de la transnacional Mondelez continúan con acciones de calle reclamando sus derechos

22-04-22.-El pasado lunes 18 de abril los trabajadores de la transnacional estadounidense Mondelez (antigua Kraft) volvieron a protestar en una nutrida concentración en la plaza Bolívar de Barquisimeto exigiendo “salarios dignos ya” y que se respete la convención colectiva. Denuncian la superexplotación a la que son sometidos.Los trabajadores de Mondelez denuncian la negativa de la empresa en reconocer lo establecido en la cláusula 57 de la convención colectiva sobre el aumento salarial. “Mientras no cumplan con el aumento seguiremos en las calles, huelga ya en Mondelez”, gritaban los trabajadores.Actualmente están en la empresa 660 trabajadores y trabajadoras, pero en el año 2018 eran 1250 los que laboraban y que han sido despedidos o han abandonado la empresa al no tener cómo con lo que percibían mantener a sus familias, lo que es definido también como despidos indirectos. En ese tiempo han fallecido más de doce trabajadores por no tener cómo comprarse las medicinas ni tener un HCM, lo que les pudo haber salvado la vida.La manifestación fue dirigida por los tres sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa, Frank Piña de Sintralim Lara (CTV), Gustavo Saavedra de Sunbtrakraft (FBTPC) y Víctor Gutiérrez de Sisotrakraft (S/C).La empresa actualmente produce 740 toneladas mensuales lo que significa más de 8 mil toneladas anuales. De acuerdo a lo que denuncian, la empresa se lleva una ganancia de un millón 400 mil dólares, y que se llevan todo para Chicago que es la sede central de la empresa y que en Venezuela lo que dejan son trabajadores desempleados y con salarios inexistentes.A los trabajadores que reclaman sus derechos lo sacan de la producción y lo mandan a sus casas con solo el salario mínimo sin derecho a los bonos que entregan selectivamente y que utilizan como mecanismo de chantaje, manteniendo a 120 trabajadores en esa situación.“La patronal mantiene a los trabajadores en condiciones de superexplotación y no quiere escuchar el clamor de los trabajadores por un salario justo, y que sea proporcional con las 740 toneladas de productos que se producen mensuales”, manifestó Frank Piña, sindicalista de la empresa.Es que, así como viene haciendo el gobierno con todo el sector público, Maduro también le dio vía libre a las empresas privadas, nacionales y transnacionales, para desconocer, “legalmente”, los derechos de la clase obrera, y también, implícitamente, a las organizaciones sindicales. El capital privado viene haciendo desguace con las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, con la cobertura institucional del gobierno que se hace llamar “obrerista”.Mondelez, esa mega corporación transnacional estadounidense, uno de los principales monopolios de alimentación a nivel mundial, que emplea más de 100.000 trabajadores en decenas de países, lleva adelante, de la mano de Maduro, una de las relaciones de súper explotación más repugnantes y miserables que puedan ostentar en el mundo.Las luchas y protestas que se vienen llevando a cabo como las de las empresas privadas como Inlaca, Bimbo, Mondelez, Farmatodo, y muchas otras, así como en las industrias del Estado como la que este mismo 18 de abril llevaron tambien a cabo los trabajadores de Sidor, y las nutridas concentraciones de reclamos del sector público y los jubilados en todo el país, plantean la urgente necesidad de un Encuentro Nacional de Trabajadores. Es necesario unir todos los reclamos, votar un plan de lucha unificado y golpear con un solo puño. Es hora de enfrentar unificadamente para derrotar las políticas antiobreras del gobierno de Maduro y de toda la arremetida de los empresarios.