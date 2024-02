Aiskel Andrade: Condiciones en las minas de Bolívar son “pésimas” e “infrahumanas”

Credito: RFA

26-002-24.-Aiskel Andrade, directora del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana (UCAB Guayana), denunció las “pésimas” e “infrahumanas” condiciones en las que trabajan las personas en las minas del estado Bolívar.



“Alguien podría esperar que, dada la actividad minera y los precios internacionales del oro, las condiciones de los pueblos donde se ejerce esa actividad tuvieran altos niveles de bienestar, pero es todo lo contrario”, dijo Andrade en el programa Punto y Seguimos por Radio Fe y Alegría Noticias.



Si bien algunas personas ejercen la actividad minera de forma ilegal, esto no los exime de tener derechos garantizados, afirmó en el marco de la tragedia que ocurrió en la mina de Bulla Loca, ubicada en La Paragua, donde se incrementó la actividad minera. “Están allí por acción u omisión del Estado”, aseguró la doctora Andrade.



Política de respeto



Explicó que es responsabilidad del Estado que la actividad que llevan adelante los mineros se haga en el marco de los parámetros nacionales e internacionales.



Desde su perspectiva, el Estado “no ha sido capaz de llevar adelante una política de respeto al trabajador minero, una actividad que el mismo Estado propicia”.



Por otro lado, mencionó que esta actividad económica tiene un impacto en los niños y niñas de la zona, muchos de ellos bajo el cuidado de terceros y no de sus padres, que han decidido migrar a las minas o se han desplazado a otros países en busca de medios de vida.



Aseguró que la actividad minera ha hecho que no haya otros medios alternativos de economía y manifestó que es “brutal” el ambiente de violencia que se genera en torno a las minas.



“Ha desmejorado la calidad de vida en términos de no crear otros medios alternativos de vida, subsistencia o desarrollo económico. Por supuesto, esto presiona a las personas a trabajar en condiciones inhumanas”, lamentó Andrade.



En ese sentido, señaló que la mina no logra ser un modelo alternativo de vida para generar un estilo de vida que genere bienestar a las personas. A su juicio, se deben establecer otros medios de vida respetuosos con el medio ambiente y que generen bienestar.

