(AUDIO) Asciende a 36 la cifra de heridos tras el derrumbe de la mina 'Bulla Loca' en Bolívar

26-02-24.-El viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, informó que aumentó a 36 del número de heridos por el derrumbe que se produjo el lunes pasado en una mina ilegal 'Bulla Loca 'en el estado Bolívar.



La nueva cifra refleja un incremento de 20 personas más con respecto al balance anterior. La cifra de fallecidos se mantiene en 16.



«Tenemos ahorita 36 personas lesionadas o heridas que ya han sido atendidas», dijo el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, a la multiestatal Telesur.



Asimismo, en un video publicado en X, aseguró que, de momento, no se han hallado más cuerpos sin vida y que no han recibido denuncias sobre personas desaparecidas.



Afirmó que continúan las operaciones en la localidad de La Paragua con la participación de más de 85 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de distintos organismos de seguridad ciudadana.



En ese sector, señaló, también se brinda atención prehospitalaria no solo a las personas que se encontraban en el yacimiento ilegal, sino al resto de los habitantes locales que lo requieran.



«La fuerza de tarea humanitaria va a permanecer aquí, en La Paragua, hasta que nosotros tengamos la certeza de que no tenemos ninguna situación o algo derivado de la mina», agregó Pérez Ampueda a Telesur.