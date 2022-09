¡Porque no hay Planeta B! Liga Internacional Socialista convoca al Foro Global Socioambiental

01 de septiembre de 2022.- La Liga Internacional Socialista realizará este 10 y 11 de septiembre un Foro Global Socioambiental. Es una oportunidad para conocer de cerca las luchas que se dan en contra del exterminio del planeta y cómo enfrenta las consecuencias de la catástrofe climática que azota al Mundo a causa del recalentamiento global.

A continuación, aporrea.org pone a disposición del público en general las razones y argumentaciones que dan paso a esta convocatoria global. La organización política Marea Socialista promueve la participación en este Foro y te puedes contactar a través de su cuenta en twitter @MareaSoc89

10 y 11 de septiembre: Foro Global Socioambiental

Organizaciones de los 5 continentes como impulsoras. Casi 30 países comprometidos en la iniciativa. Resistencias territoriales, protesta y propuesta. Una fiesta del internacionalismo verde, en clave anticapitalista, en registro ecosocialista. Ventana de oportunidad. Punto de encuentro contra la indiferencia. El futuro en nuestras conciencias y compromisos. Convocatoria mundial de la Liga Internacional Socialista

Época de crisis, guerra, revoluciones, pandemias y ecocidio. Incendios y sequía en los principales ríos de Europa Occidental. La Amazonía atraviesa su peor fase de deforestación. En Asia del Sur los niveles de contaminación del aire y el agua son desesperantes. Hay catástrofes en materia de quema de humedales en Argentina y otros puntos de Sudamérica. Hay ofensivas sobre el litio, la cordillera, los cursos de agua. Sobre todo. Los bienes comunes protegidos por las comunidades en Centroamérica son objetivo de proyectos de infraestructura imperialistas. En África y otros puntos del mundo el calentamiento global no deja país exento de abruptas alteraciones de un clima enloquecido. El capital hace el planeta inviable, la civilización de perspectiva incierta. Pero el panorama ofrece una buena noticia: crecen las rebeliones verdes de la juventud sensible, consciente y comprometida. Generación vanguardia que activa el contagio de sectores más extendidos de los pueblos de todo el mundo. Inclusive, de a poco, contingentes de la estratégica clase trabajadora del campo y la ciudad, va asumiendo su condición de sujeto clave, determinante. Así las cosas, tenemos un desafío: ser la pesadilla organizada de los de arriba, esa minoría peligrosa y contaminante.

Sin margen para la indiferencia: activar ecosocialismo

Unir las rebeldías más allá de las fronteras. Ese es un primer paso. Pero, además, disputar la transición a los tecnócratas del capitalismo verde y a los profetas del "no se puede", de "la responsabilidad individual". Trazar las coordenadas de un programa alternativo. Sentar las bases de una reorganización integral de todas las reglas de la producción, el consumo y la vida. Sin naturaleza mercantilizada. Sin ecosistemas violentados por la rentabilidad del 1 %.

Por una articulación social de explotados y oprimidos. Anticapitalista. Ecosocialistas. Por un internacionalismo verde. Se trata de activar con conciencia, con compromiso. Saber que depende de nuestra generación, de lo que seamos capaces. De toda nuestra voluntad en colectivo. Porque tiene sentido. Porque no está escrito que no sea posible. Porque somos el freno de emergencia a la catástrofe. Todos, todas, todes convocades al Foro Global Socioambiental de la Liga Internacional Socialista. Militantes de la revolución imprescindible. Nos encontramos el 10 y 11 de septiembre.

Todos los talleres

Sábado 10 de septiembre

PANEL 1. Resistencias territoriales: matriz productiva, luchas y propuesta alternativa. Los casos del Líbano y Pakistán. Ponentes: Rafic Daw (Beirut, Líbano) y Omer Abdullah, organizador del Frente de Estudiantes Revolucionarios del Norte de Punjab (Bagh Kashmir, Pakistán).

Horario: 7 am Centroamérica; 8 am México-Perú-Colombia-Chicago; 9 am Nueva York-Venezuela-Chile-Paraguay; 10 am Argentina-Brasil-Uruguay; 2 pm Londres-Argelia; 3 pm Europa; 4 pm Rusia-Bielorrusia-Ucrania-Kenia-Turquía-Líbano; 6 pm Pakistán; 11 pm Australia.

PANEL 2. Tras las huellas de la ex URSS. Balance socioambiental del socialismo burocratizado y la restauración capitalista en Europa del Este. Ponentes: Alejandro Bodart, Comité Ejecutivo de la LIS (Argentina); Oleg Vernyk, presidente del Sindicato Independiente "Zahist Pratsi" (Kiev, Ucrania), Dmitry Zaidov, activista de la organización ecologista For Clean Air y miembro de la Liga Socialista Ucraniana, y Manuel Romero García Colectivo Cibercom (Estado Español).

Horario: 10 am Centroamérica; 11 am México-Perú-Colombia-Chicago; 12 pm Nueva York-Venezuela-Chile-Paraguay; 1 pm Argentina-Brasil-Uruguay; 5 pm Londres-Argelia; 6 pm Europa; 7 pm Rusia-Bielorrusia-Ucrania-Kenia-Turquía-Líbano; 9 pm Pakistán; 2 am Australia.

PANEL 3- Hay vida más allá del extractivismo. Saqueo, mercantilización de la naturaleza y protestas en Brasil y Argentina. Ponentes: Maurício Matos, Colectivo de Lucha Ecosocialista y de LS (Belén-Pará-Amazonia); João Ambrosi (Curitiba-Brasil) y Jesi Gentile de la Red Ecosocialista, MST e integrante de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (Argentina).

Horario: 1 pm Centroamérica; 2 pm México-Perú-Colombia-Chicago; 3 pm Nueva York-Venezuela-Chile-Paraguay; 4 pm Argentina-Brasil-Uruguay; 8 pm Londres-Argelia; 9 pm Europa; 10 pm Rusia-Bielorrusia-Ucrania-Kenia-Turquía-Líbano; 12 am Pakistán; 5 am Australia.

Domingo 11 de septiembre

PANEL 4. No hay Planeta B. Crisis civilizatoria, transición en disputa y ecología socialista. Ponentes: Mariano Rosa, Coordinador de la Red Ecosocialista, MST (Argentina), Khkula Bacha, Estudiante de la Universidad de Peshawar y organizadora del Frente de Estudiantes Revolucionarios KPK (Pakistán), James Plested, editor de Red Flag, miembro de SA y especialista ambientales (Australia), y Renato Flores, Colectivo Cibercom (Estado Español).

Horario: 7 am Centroamérica; 8 am México-Perú-Colombia-Chicago; 9 am Nueva York-Venezuela-Chile-Paraguay; 10 am Argentina-Brasil-Uruguay; 2 pm Londres-Argelia; 3 pm Europa; 4 pm Rusia-Bielorrusia-Ucrania-Kenia-Turquía-Líbano; 6 pm Pakistán; 11 pm Australia.

PANEL 5. Radiografía socioambiental de África. Imperialismos y propuestas desde abajo. Ponentes: Leah Kimani, Joyce Wambui, Osaka Honyango, Liga Socialista Revolucionaria (Nairobi, Kenia).

Horario: 10 am Centroamérica; 11 am México-Perú-Colombia-Chicago; 12 pm Nueva York-Venezuela-Chile-Paraguay; 1 pm Argentina-Brasil-Uruguay; 5 pm Londres-Argelia; 6 pm Europa; 7 pm Rusia-Bielorrusia-Ucrania-Kenia-Turquía-Líbano; 9 pm Pakistán; 2 am Australia.

PANEL 6. Centroamérica y Colombia desde las comunidades. Corporaciones, bienes comunes y programa anticapitalista. Ponentes: Ligia Arreaga, activista defensora de los Derechos Humanos y del Ambiente (Panamá); Francisca "Chica" Ramírez, referente del Movimiento Campesino Anticanalero (Nicaragua), y Fernando Benjumea, profesor de la Universidad Nacional en Medellín (Colombia).

Horario: 1 pm Centroamérica; 2 pm México-Perú-Colombia-Chicago; 3 pm Nueva York-Venezuela-Chile-Paraguay; 4 pm Argentina-Brasil-Uruguay; 8 pm Londres-Argelia; 9 pm Europa; 10 pm Rusia-Bielorrusia-Ucrania-Kenia-Turquía-Líbano; 12 am Pakistán; 5 am Australia.

