Denuncian cierre parcial del canal de TV tachirense TRT

30-08-25.-El Sindicato Nacional de Trabajadore de la Prensa (SNTP) denunció este viernes el cierre parcial del canal de televisión regional, TRT, que opera desde la ciudad de San Cristóbal en la entidad andina, luego de que despidieran a varios trabajadores por razones económicas.

«El canal regional Televisora del Táchira (TRT) cerró parcialmente este #29Ago, después de que despidieran a nueve trabajadores, entre ellos periodistas, camarógrafos y productores, alegando problemas económicos», escribió el SNTP en X.

El Sindicato afirmó que esta situación afecta el derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho al trabajo de los afectados por los despedidos.

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/denuncian-cierre-parcial-del-canal-de-tv-tachirense-trt/)

