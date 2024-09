La suspensión de X mantiene en un limbo virtual a usuarios y empresas desde hace un mes

Credito: Web

10-09-24.-Aunque la medida solo sería por un lapso de 10 días, este domingo 8 de septiembre se cumple un mes del bloqueo de X anunciado por Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y televisión. Hasta la fecha se desconoce si la decisión será definitiva.



Caracas. “No existe nada en nuestra legislación que les impida a las empresas abrir unas VPN y capacitar a su personal para seguir utilizando X. No hay nada público que así lo impida”, sostuvo Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, sobre las empresas que utilizan esta red social, que fue suspendida de forma temporal, como un canal de atención a sus usuarios.



La medida, que según el mandatario Nicolás Maduro sería por 10 días, este domingo 8 de septiembre cumple un mes de haber sido anunciada en cadena nacional. Según lo informado, el plazo se dio para que la compañía estadounidense presentara sus recaudos y “establecer” la medida administrativa definitiva.



Hasta la fecha, el gobernante no ha hecho referencia sobre el tema. Tampoco ha confirmado si la decisión de bloquear X en el país será definitiva.



En este sentido, el vocero de Redes Ayuda instó a las empresas a invertir en otras formas de atender a los clientes. O capacitar a su personal para que haga uso de estas redes privadas que permiten navegar en Internet de forma privada.



El activista destacó que las empresas deben diversificar las formas de comunicación con su público. Es decir, implementar medidas que les eviten depender de una sola plataforma.



En este momento está bloqueado, pero en otro momento puede estar suspendido, o caído por cualquier circunstancia que no necesariamente dependa del Estado. La idea es que estén en la mayor cantidad posible para que garanticen un mejor servicio a sus usuarios”, dijo.



Como una manera de evadir la orden gubernamental, las VPN se han convertido en una forma de acceso para los venezolanos, quienes se ven obligados a usarlas para entrar a las páginas web y medios de comunicación restringidos en el país.



La VPN, que se traduce en español como Red Privada Virtual (Virtual Private Network por su denominación en inglés), es una herramienta que permite mantener una conexión de forma segura a internet, por vía remota, como si se estuviese físicamente en otra red.



¿Medida permanente?

“Tras cumplirse más de 10 días lo que parece es que el bloqueo va a ser permanente. Lo que vamos a ver es que esto se va a prolongar en la misma medida en que les interese mantenerlo a quienes ocupan el poder”, supuso el vocero de Redes Ayuda.



Serrano apuntó que también podría tratarse de “un experimento” para ver qué tanto se puede expandir la restricción a otras redes sociales.



A su juicio, la prohibición del uso de X vulnera el acceso a la información. Además, afecta a aquellas personas cuyo trabajo depende de la promoción por redes. Entre estos nombró a emprendedores, community manager o que desarrollan artículos que publican por esa vía.



“Pudiésemos esperar el intento de bloqueo de otras redes. Bloquear redes sociales como TikTok o Instagram tendría mayores repercusiones a nivel económico. Ojalá no suceda y no veamos esto en los próximos días”, destacó.



Bloqueo informativo



Serrano especificó que “lo más formal” que ha sucedido en cuanto a las restricciones contra portales o medios informativos ha sido la declaración en televisión de suspender X.



“El resto de medios digitales y plataformas han sido bloqueadas sin previo aviso del mandatario nacional, y sin ningún tipo de comunicación con estos medios o empresas que generan información”, señaló.



Entre los ejemplos mencionó Crónica Uno, bloqueado desde el 2 de febrero de 2022.



Los últimos bloqueos registrados fueron contra TalCual, El Estímulo, RunRunes y Venezuela Sin Filtro. La medida se aplicó en julio de este año.

