Rusia y Elon Musk apelan a favor de Pavel Durov. "Liberté Liberté! Liberté?"

26-08-24.-Las autoridades judiciales de Francia prolongaron el domingo por la noche la detención del director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, al día siguiente de que fuera arrestado en un aeropuerto de París por delitos relacionados con el popular servicio de mensajería.



Acompañado de su guardaespaldas y de su asistente, el multimillonario franco-ruso de 39 años fue detenido el 24 de agosto en el aeropuerto Le Bourget, al norte de la capital, informó a la agencia AFP una fuente cercana al caso. El fundador de Telegram llegaba de Bakú, en Azerbaiyán, y debía pasar al menos la noche en París donde tenía prevista una cena, añadió una fuente cercana a la investigación.



El juez de instrucción prolongó el domingo por la noche su detención preventiva, que puede durar hasta 96 horas como máximo, según otra fuente cercana al caso. Después, Durov podría ser puesto en libertad o presentado ante este magistrado con vistas a una posible acusación.



La agencia francesa de Prevención de la Violencia contra la Niñez (OFMIN, por sus siglas en francés) había emitido una orden de arresto contra Durov como parte de una investigación preliminar sobre varios delitos, incluyendo fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo, indicó una de las fuentes. Durov es sospechoso de no tomar acciones para impedir el uso de la plataforma Telegram con fines criminales.



En un comunicado el domingo por la noche, Telegram declaró que su director ejecutivo "no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente a Europa" y que "Telegram cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Sus acciones de moderación están dentro de los estándares de la industria".



"Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos" en dicha plataforma, añadió la compañía con sede en Dubái.



Rusia y Elon Musk apelan a favor de Pavel Durov



Por su parte, las autoridades rusas dijeron que habían solicitado acceso a Durov, pero no obtuvieron respuesta de Francia. "Pedimos inmediatamente a las autoridades francesas que explicaran las razones de esta detención y exigimos que se protegieran sus derechos y se concediera acceso consular. Hasta ahora, la parte francesa se niega a cooperar en esta cuestión", declaró la Embajada de Rusia en París en un comunicado difundido por la agencia de noticias Ria Novosti.



La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Moscú había pedido un acceso consular a Durov, pero que -como tiene también la nacionalidad francesa- "Francia considera que es su nacionalidad principal".



En tanto, el empresario Elon Musk, dueño de la red social X (antes Twitter), publicó la etiqueta #FreePavel (#PavelLibre) y comentó en francés "Liberté Liberté! Liberté?" (Libertad ¡Libertad! ¿Libertad?).



*Con información de afp, reuters, ap, efe



Credito: Captura