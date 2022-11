Elon Musk despide a toda la junta directiva de Twitter y se autoproclama CEO

01-11-22.-No ha pasado ni una semana del trato y Elon Musk ya hizo lo que quiso con Twitter. Ciertamente eran cambios que se veían venir, pero tan excéntrico como apurado parece el magnate por reorganizar la plataforma “en favor de la humanidad”.El fin de semana se dio la noticia que había despedido a tres de los miembros top de la junta directiva; Parag Agrawal (director general), Ned Segal (director financiero) y Vijaya Gadde (jefe de políticas y asuntos legales). Pues bien, resulta que la movida no quedó allí, y a este lunes se confirmó la destitución de los otros seis miembros de la mesa.La empresa ha informado de estos cambios en un comunicado remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con el documento, este movimiento estaba incluido en el acuerdo de adquisición que se firmó el pasado mes de abril.¿Qué pretende Elon Musk con Twitter?Otra de las medidas que ejecutó el magnate fue sacar a la empresa de la Bolsa de Nueva York (NASDAQ), con lo que ahora está sujeta a un menor nivel de regulación. Además anunció un próximo “consejo de moderación de contenidos” que incluirá “diversos puntos de vista” y que, mientras no exista, “no habrá decisiones mayores sobre contenidos ni restablecimiento de cuentas (clausuradas)”.Sobre este último punto, Musk bromeó con sus más de 100 millones de seguidores acerca de la posibilidad del retorno del extremista y expresidente de EE.UU., Donald Trump.Por otro lado, según recogen hoy varios medios con fuentes internas dentro de la compañía, Musk ha traído a cincuenta empleados de Tesla -mayormente ingenieros de software- más algunos perfiles específicos de Boring (compañía de tunelación subterránea) y SpaceX con el fin de reconfigurar las funcionalidades de Twitter.Según el New York Times, otro de los planes específicos que Musk plantea es cobrar 19,99 dólares por una "cuenta verificada" -algo que ahora se puede obtener de forma gratuita y se traduce en un pequeño icono azul-, supuestamente poniendo como requisito que el demandante sea suscriptor de Twitter Blue, el servicio premium que hasta ahora no ha respondido a la demanda esperada.Ese plan ha levantado una verdadera polvareda en la misma red social, con perfiles tan notorios como Stephen King, uno de los autores más leídos de Estados Unidos y del mundo, quien la pasada noche tuiteó: "¿Veinte dólares al mes por tener una cuenta verificada. A la mierda, deberían pagarme a mi", y amenazó con salir de la red.