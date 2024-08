Temperaturas en la Antártida aumentan 10 °C por encima del promedio en una ola de calor casi récord

Cifras récord en aumento de la temperatura en la Antártida

3 de agosto de 2024.- Las temperaturas del suelo en grandes extensiones de las capas de hielo de la Antártida se han disparado un promedio de 10 °C por encima de lo normal durante el último mes, en lo que se ha descrito como una ola de calor casi récord.



Si bien las temperaturas permanecen bajo cero en la masa de tierra polar, que está envuelta en oscuridad en esta época del año, en lo más profundo del invierno del hemisferio sur, se informa que las temperaturas han alcanzado 28 ° C por encima de las expectativas en algunos días.



El mundo ha experimentado 12 meses de calor récord, con temperaturas que exceden constantemente el aumento de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales que se ha promocionado como el límite para evitar lo peor del colapso climático.



Michael Dukes, director de pronósticos de MetDesk, dijo que si bien las altas temperaturas diarias individuales fueron sorprendentes, mucho más significativo fue el aumento promedio durante el mes.



Los modelos de los científicos del clima han predicho desde hace mucho tiempo que los efectos más significativos del cambio climático antropogénico se producirían en las regiones polares, "y este es un gran ejemplo de ello", dijo.



"Por lo general, no se puede observar simplemente un mes para ver una tendencia climática, pero está en línea con lo que predicen los modelos", añadió Dukes. "En la Antártida, en general, ese tipo de calentamiento en invierno y que continúa durante los meses de verano puede provocar el colapso de las capas de hielo".



El mes pasado fue el primero en 14 meses en que no se batieron récords de temperatura, pero eso siguió a un julio de 2023 excepcionalmente cálido, y se mantuvo 0,3 ° C por encima de cualquier julio anterior.



Zeke Hausfather, científico investigador de Berkeley Earth, dijo que la ola de calor de la Antártida había "definitivamente uno de los mayores impulsores del aumento de las temperaturas globales en las últimas semanas".