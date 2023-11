EEUU: grupos de DDHH de Iowa demandan por ley que prohíbe los libros LGBTQ+ en la escuela

La gobernadora Kim Reynolds

29 de noviembre de 2023.- Varias familias están demandando para detener la nueva ley de Iowa que prohíbe libros en las bibliotecas escolares, prohíbe a los maestros plantear cuestiones LGBTQ+ y obliga a los educadores en algunos casos a revelar la identidad de género de los estudiantes a sus padres.



La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Iowa y Lambda anunciaron la demanda federal diciendo que la ley aprobada a principios de este año por la legislatura liderada por los republicanos y promulgada este otoño “busca silenciar a los estudiantes LGBTQ+, borrar cualquier reconocimiento de las personas LGBTQ+ de las escuelas públicas, y prohíbe libros con contenido sexual o LGBTQ+”.



Los autores cuyos libros fueron atacados eran "con mayor frecuencia mujeres, personas de color e individuos LGBTQ+"... una exhibición de libros prohibidos en una tienda de Barnes & Librería Noble en Pittsford, estado de Nueva York.



Según la ley, los educadores tienen prohibido plantear cuestiones de identidad de género y orientación sexual a los estudiantes hasta el sexto grado, y los administradores escolares deben notificar a los padres si los estudiantes solicitan cambiar sus pronombres o nombres. La sección de la ley que prohíbe libros que representen actos sexuales en las bibliotecas escolares incluye una excepción para los textos religiosos, como la Biblia cristiana.



La demanda se presentó en nombre de Iowa Safe Schools , una organización que aboga por los niños LGBTQ+, y siete estudiantes de Iowa, con edades comprendidas entre el cuarto y el duodécimo grado, y sus familias. Busca una orden judicial que bloquee la ley mientras la demanda se desarrolla en los tribunales y, en última instancia, busca que se la declare inconstitucional como una violación de la libertad de expresión y los derechos de igual protección de estudiantes y maestros.



“La primera enmienda no permite que nuestro estado o nuestras escuelas retiren libros o emitan prohibiciones generales de debates y materiales simplemente porque un grupo de políticos o padres los encuentren ofensivos”, dijo el abogado de la ACLU, Thomas Story.



La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, quien promulgó la medida, la defendió diciendo que "protege a los niños de la pornografía y el contenido sexual explícito".



"Los libros con representaciones gráficas de actos sexuales no tienen absolutamente ningún lugar en nuestras escuelas", dijo Reynolds en una declaración escrita.



Un demandante, Puck Carlson, estudiante de último año de secundaria de Iowa City, dijo en una conferencia de prensa en línea que la ley está teniendo un efecto devastador en los estudiantes LGBTQ+ de Iowa. Ha visto a su hermana menor LGBTQ+ luchar por sentirse segura en la escuela desde que la ley entró en vigor, dijo.



"La escuela es uno de los principales lugares donde los niños leen, y poder acceder a literatura en la que uno puede verse a sí mismo es fundamental para que el estudiante se descubra a sí mismo", dijo Carlson. “Ciertamente lo fue para mí. Por lo tanto, eliminar estos libros no sólo hace que las personas sean menos visibles, sino que también impide que los estudiantes se descubran y sean fieles a sí mismos”.



Las sanciones por violar la ley entrarán en vigor el 1 de enero y pondrán a los administradores, maestros, bibliotecarios y otro personal escolar en riesgo de sufrir medidas disciplinarias, incluida la terminación y la pérdida de su licencia estatal de educación profesional.



Las escuelas de Iowa han retirado cientos de títulos de sus estanterías en respuesta a la ley, dijo la ACLU. Muchos de los libros prohibidos contienen contenido de particular relevancia para los estudiantes LGBTQ+, incluidos personajes, figuras históricas o temas LGBTQ+.



“Como resultado de la prohibición, a los estudiantes LGBTQ+ se les niega la comodidad de narrativas que incluyen personajes LGBTQ+ y el consuelo de que no están solos”, dijo la ACLU.



Los republicanos han respaldado en gran medida este tipo de leyes en Iowa y otros estados en los últimos años que prohíben a los maestros plantear cuestiones de identidad de género y orientación sexual, restringen los baños que los estudiantes transgénero pueden usar y prohíben tratamientos como bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal para menores trans. Muchos enfrentan desafíos en los tribunales.



Los legisladores republicanos dicen que las leyes están diseñadas para afirmar los derechos de los padres y proteger a los niños. Estos temas se han convertido en puntos álgidos en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024.