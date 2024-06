Marcha Lgbtqia+ demandará inclusión y respeto en Guatemala

Marcha del orgullo gay en Guatemala

29 de junio de 2024.- Con cierta controversia previa, una marcha de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer, Intersexual y Asexual (Lgbtqia+) demandará hoy en esta capital su inclusión en la sociedad de Guatemala.



Oficialmente desde el 2000 el recorrido en bloques, a pie o sobre algún vehículo, denuncia la violencia del Estado y exige derechos fundamentales; sin embargo, un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) la víspera pidió proteger valores de la niñez.



Ese alto tribunal otorgó un amparo provisional contra el desfile por el Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+ e indicó a las autoridades nacionales garantizar los derechos, tantos de los participantes como de otros posibles grupos.



Exhortó a los promotores del desfile y a los ciudadanos en general que, en respeto de la paz social, la protección a la persona, la familia, la niñez, el orden público, ejerzan sus derechos en forma pacífica y conforme a las buenas costumbres.



Instó al Procurador de los Derechos Humanos supervisar el cumplimiento de las medidas antes dispuestas para el efectivo goce de los derechos fundamentales de todos los habitantes.



Mediante las redes sociales, distintas personas se mostraron a favor de la decisión con comentarios discriminatorios hace el colectivo Lgbtqia+.



El exdiputado Aldo Dávila, en el marco de una conferencia de prensa de los organizadores del Desfile, calificó de lamentable el actuar de algunos grupos fundamentalistas que quieren vulnerar los derechos humanos adquiridos.



En 24 años –recordó- siempre salimos a manifestar de manera pacífica, ordenada y no será esta la excepción, subrayó.



Horas después el Gobierno aseguró que resguardará todo derecho establecido en la Constitución y en los tratados internacionales, entre los cuales incluyó el de reunión, libertad de conciencia, pensamiento y religión.



Invitó a todas las instituciones públicas a no restringirlos, disminuirlos o coartarlos. La CC cometió una aberración jurídica al otorgar el amparo provisional, comentó el doctor en ciencias penales y defensor de derechos humanos de la entidad Ius Dignitas, Esteban Celada, citado por el diario local Prensa Libre.



Otros analistas advirtieron que los sectores ultraconservadores aún tienen una gran influencia política en el país y describieron cómo candidatos presidenciales en años anteriores se sumaron a campañas homofóbicas.



Guatemala no permite ni las uniones civiles ni los matrimonios con personas del mismo sexo, y los crímenes de odio siguen cobrando víctimas en la comunidad.



Datos de observatorios relacionados con el tema registraron 39 muertes violentas a personas Lgbtqia+ el año pasado, mientras la cifra supera los 10 en el presente 2024.