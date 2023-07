Olas de calor globales son el resultado innegable de la crisis climática, según muestran los científicos

Ola de calor estremece a Europa Credito: Agencias

25 de julio de 2023.- La crisis climática provocada por el hombre es innegablemente la culpable de las letales olas de calor que han azotado a Europa y Estados Unidos en las últimas semanas, según han demostrado los científicos.



Ambos habrían sido virtualmente imposibles sin el calentamiento global impulsado por la quema de combustibles fósiles, según análisis. Otra ola de calor abrasador, en China, fue 50 veces más probable por la crisis climática.



Los resultados dejan muy claro que el calentamiento global causado por el hombre ya está destruyendo vidas y medios de subsistencia en todo el mundo, lo que hace que la necesidad de reducir las emisiones sea cada vez más urgente. Olas de calor tan brutales ya no son raras, dijeron los científicos, y empeorarán a medida que las emisiones continúen aumentando. Si el mundo se calienta 2C, ocurrirá cada dos o cinco años.



Un informe de los principales científicos del clima en marzo respaldado por los gobiernos del mundo, dijo: "Hay una ventana de oportunidad que se cierra rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos". El último análisis demostró cuán rápido se está cerrando esa ventana.



A principios de julio, se rompieron récords de temperatura en muchos lugares del sur de Europa, el oeste de EE. UU., México y China, lo que provocó muertes e incendios forestales relacionados con el calor. La primera semana de julio vio las temperaturas globales más altas de la historia . Los investigadores descubrieron que las emisiones de gases de efecto invernadero hicieron que las olas de calor fueran 2,5 °C más calientes en Europa, 2 °C más calientes en América del Norte y 1 °C más calientes en China que si la humanidad no hubiera cambiado la atmósfera global.



"Tales olas de calor ya no son raras y lo más importante es que estos extremos matan a las personas, destruyendo particularmente las vidas y los medios de subsistencia de los más vulnerables", dijo la Dra. Friederike Otto del Imperial College London, Reino Unido, que formó parte del equipo de análisis.



Otto dijo que era "absolutamente crítico" que los gobiernos acordaran eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la cumbre climática de la ONU Cop28, que comienza el 30 de noviembre. El presidente de la cumbre, Sultan Al Jaber, es también el director ejecutivo de la compañía estatal de petróleo y gas de la nación anfitriona, los Emiratos Árabes Unidos . “Todavía tenemos tiempo para asegurar un futuro seguro y saludable”, dijo Otto. “Si no lo hacemos, decenas de miles de personas seguirán muriendo cada año por causas relacionadas con el calor”.



Julie Arrighi, directora del Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo: “El calor extremo es mortal y aumenta rápidamente”. Ella dijo que era crucial que los países actuaran para proteger a las personas del calor. En el Reino Unido, la semana pasada, los expertos calificaron el plan de adaptación del gobierno como "muy débil" . El lunes, el primer ministro, Rishi Sunak, indicó que podría retrasar o abandonar algunas políticas verdes bajo la presión del ala derecha de su partido.



Más de 61.000 personas murieron en las olas de calor europeas de 2022, según un estudio reciente, incluidas más de 3.000 en el Reino Unido . Otro estudio estimó que millones han muerto por el calor en todo el mundo en las últimas tres décadas debido a la crisis climática. Sin embargo, el progreso global para reducir la quema de combustibles fósiles sigue siendo muy lento, y el G20 es el último grupo en tener tales planes bloqueados por la oposición de los estados de combustibles fósiles liderados por Arabia Saudita el sábado.



El nuevo análisis del grupo World Weather Attribution utilizó métodos revisados ​​por pares para cuantificar el impacto de la crisis climática en las recientes olas de calor. Utilizaron datos meteorológicos hasta el 18 de julio y modelos informáticos para comparar el clima actual, con 1,2 °C de calentamiento global, con el clima más frío de finales del siglo XIX.