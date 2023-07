El cambio climático está modificando el color de los océanos

¿Has coloreado un mar verde? Los océanos están dejando de ser azul. Científicos observaron cambios de coloración en el 56 % de los océanos del planeta.

Desde la infancia, las personas aprenden que el mar es de color azul, así queda plasmado en dibujos y pinturas. Sin embargo, esta imagen pronto podría cambiar. Científicos revelaron que el color de los océanos está cambiando, el azul se está transformando en color verde.



En los resultados publicados en la revista Nature, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y el Centro Nacional de Oceanografía en el Reino Unido sugieren que los efectos del cambio climático se están sintiendo en los ecosistemas microbianos marinos superficiales, lo que está trasformando el color del agua.



“La ecología de la superficie del océano, ha cambiado significativamente en una gran fracción del océano en los últimos 20 años”, menciona la investigación.



Te sugerimos: ¿Cuántos océanos hay en el planeta? Una pregunta que aún no tiene respuesta



El cambio de color ha alcanzado a más de 56 % de los océanos del mundo, lo cual no puede explicarse a partir de la variabilidad natural. Un modelo de simulación a 20 años predijo anteriormente que el 50% de los océanos superficiales sufrirían cambios a causa del efecto invernadero, esta cifra fue superada en el estudio actual.



Las regiones oceánicas tropicales cercanas a línea del ecuador son las que están reflejando un color cada vez más verde. Los científicos advierten que aún no se puede decir con exactitud cómo están cambiando los ecosistemas marinos y el significado del color. De lo que sí están seguros, es que el cambio climático está causando alteraciones y se espera que provoque cada vez más cambios en el futuro.



«LLEVO AÑOS REALIZANDO SIMULACIONES QUE ME INDICAN QUE SE VAN A PRODUCIR ESTOS CAMBIOS EN EL COLOR DEL OCÉANO”, EXPLICÓ STEPHANIE DUTKIEWICZ, COAUTORA DEL ESTUDIO E INVESTIGADORA DEL MIT. “VER QUÉ OCURRE DE VERDAD NO ES SORPRENDENTE, SINO ATERRADOR. Y ESTOS CAMBIOS SON COHERENTES CON LOS CAMBIOS INDUCIDOS POR EL HOMBRE EN NUESTRO CLIMA».



Los ecosistemas de la superficie del océano cubren el 70 % de la superficie terrestre, menciona la publicación, estos son responsables de aproximadamente la mitad de la producción primaria mundial.



También puedes leer: El Océano Atlántico está creciendo año con año y los científicos no saben por qué



El azul del mar se convierte en verde



Un océano azul o verde no solo se distingue por su color, lo que vemos es producto de la vida que hay en la capa superior. Las aguas azul intenso son reflejo de muy poca vida, caso contrario con las aguas verdes que albergan ecosistemas, la mayoría de ellos de fitoplancton.



Esta microalga ayuda a capturar dióxido de carbono y producir más de la mitad del oxígeno atmosférico. El fitoplancton también es considerado como la base de la red trófica marina que sustenta organismos más complejos hasta llegar a los mamíferos marinos.



«El color de los océanos ha cambiado. Y no podemos decir cómo. Pero podemos decir que los cambios de color reflejan cambios en las comunidades de plancton, que afectarán a todo lo que se alimenta de plancton. También cambiará la cantidad de carbono que absorberá el océano, porque los distintos tipos de plancton tienen distintas capacidades para hacerlo. Así que esperamos que la gente se lo tome en serio«, señaló Dutkiewicz.



Los científicos analizaron 20 años, del 2002 al 2020, del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo del satélite Aqua, así como los siete colores oceánicos en diferentes regiones del planeta. Ahí encontraron tendencias significativas en el 56% de la superficie oceánica global, principalmente hacia el ecuador.



El azul del mar se convierte en verde



Un océano azul o verde no solo se distingue por su color, lo que vemos es producto de la vida que hay en la capa superior. Las aguas azul intenso son reflejo de muy poca vida, caso contrario con las aguas verdes que albergan ecosistemas, la mayoría de ellos de fitoplancton.



Esta microalga ayuda a capturar dióxido de carbono y producir más de la mitad del oxígeno atmosférico. El fitoplancton también es considerado como la base de la red trófica marina que sustenta organismos más complejos hasta llegar a los mamíferos marinos.



«El color de los océanos ha cambiado. Y no podemos decir cómo. Pero podemos decir que los cambios de color reflejan cambios en las comunidades de plancton, que afectarán a todo lo que se alimenta de plancton. También cambiará la cantidad de carbono que absorberá el océano, porque los distintos tipos de plancton tienen distintas capacidades para hacerlo. Así que esperamos que la gente se lo tome en serio«, señaló Dutkiewicz.



Los científicos analizaron 20 años, del 2002 al 2020, del espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo del satélite Aqua, así como los siete colores oceánicos en diferentes regiones del planeta. Ahí encontraron tendencias significativas en el 56% de la superficie oceánica global, principalmente hacia el ecuador.



El 56 % de los océanos del mundo cambió su color en las últimas dos décadas debido al cambio en la temperatura de las aguas y al impacto en los sistemas marinos provocados por el cambio climático.



Un estudio adelantado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido puso en evidencia el cambio.



Las variaciones en el color del mar fueron detectadas a través del análisis de imágenes satelitales. El periodo estudiado se centró entre 2002 y 2022.



De acuerdo con el informe, las regiones tropicales cercanas al ecuador se tornaron más verdes durante los años señalados. Esto indica un aumento del fitoplancton. También a los microorganismos que sustentan la vida marina y que capturan el dióxido de carbono.



En contraposición, las zonas templadas y polares se han vuelto más azules. El motivo de este cambio radica en que en la disminución de la biomasa y la diversidad en esas zonas.



Los científicos a cargo de este estudio llevan décadas vigilando el fitoplancton en la superficie de los océanos y estudiando cómo responder estas comunidades esenciales al cambio climático, un control que se realiza desde el espacio.



«Estos cambios en el color del océano tienen implicaciones para toda la cadena alimentaria marina y para el ciclo del carbono. No son solo una cuestión estética, sino un indicador de la salud de nuestro planeta«, advirtió uno de los líderes de la investigación.





Fuentes: Ngenespañol.com / Venezuela News.