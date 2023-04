(VIDEOS) Las claves de la reunión de Petro y Biden en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este jueves su primer encuentro de trabajo con su par de EE.UU., Joe Biden, en la Casa Blanca, sede del Ejecutivo estadounidense en Washington D.C., donde hablaron de "varios temas cruciales" y de interés común a escala regional.



En declaraciones a la prensa, desde las afueras de la Casa Blanca, Petro detalló que entre los puntos que trató con Biden estuvieron la crisis climática, la protección de la Amazonía, la construcción de una alianza por el progreso y sobre el "gran potencial de energías limpias de América Latina" para "construir una red de distribución eléctrica a escala americana", donde el tema "Colombia-Panamá se vuelve fundamental".



Sobre esa propuesta, Petro comentó que Canadá, EE.UU. y México tienen redes eléctricas vinculadas, en Centroamérica están medianamente conectados, pero entre Colombia y Panamá, no hay redes. Hacia Sudamérica, dijo, es clave interconectar con Venezuela, porque ya comparten energías con los países el sur. De esa manera, agregó, se podría tener una plataforma de energía limpia que ayude a la descarbonización de la economía regional, sobre todo en EE.UU.





En cuanto a la crisis medioambiental y la protección de la Amazonía, hablaron sobre "cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas", así como la posibilidad de cambiar "deuda pública por acción climática en todo el mundo", a partir de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI)."El Gobierno de los EE.UU., incluso personalmente el presidente Biden, se sintió interpretado en la propuesta (...) y dijeron que estaban muy interesados en llevarla al FMI y volverlo una realidad, lo cual sería una transformación en el mundo muy importante", agregó Petro, quien adelantó que Washington se comprometió con 500 millones de dólares para el fondo de revitalización y protección del Amazonas.Además, el presidente colombiano dijo que hablaron sobre la ayuda que puede dar EE.UU. a la construcción de la reforma agraria en Colombia y la creación de una política sobre las drogas "mucho más eficaz", donde el campesinado pueda tener "mejores garantías y condiciones para producir cualquier cosa diferente a la hoja de coca". Sobre este punto, Biden se comprometió en ayudar "de manera permanente".Petro agregó que explicó a Biden que la política antidrogas debe cambiar en el sentido de perseguir efectivamente a quienes financian el narcotráfico, que son los que realmente hacen daño. "Ellos (EE.UU.) entienden que una cosa es fumigar una mata y otra cosa es perseguir el empresariado del narcotráfico", indicó.En cuanto al tema de la migración, Petro comentó que coincidió con su homólogo en que si no mejoran las condiciones económicas y sociales en los lugares origen, "de nada sirve criminalizar" en los países de destino la llegada de migrantes.Por otra parte, el mandatario colombiano reconoció que el tema de la 'paz total' y los diálogos con los grupos armados que impulsa su Gobierno no fue tratado en el encuentro con su homólogo estadounidense.Petro informó que en la conversación con Biden trataron también temas internacionales como la situación política en Venezuela, el diálogo entre el Gobierno y la facción radical de la oposición, y las sanciones impuestas por Washington a Caracas."La semana entrante tenemos una conferencia . En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte están las sanciones a Venezuela . Yo propuse que, en ese proceso, las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México, gravitaran alrededor de construir dos rieles".En ese sentido, Petro explicó que las dos vías para tratar de conseguir una solución al conflicto político en Venezuela, incluye "el cronograma electoral venezolano con garantías", así como "la entrada de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos, que es la propuesta colombiana"."Por el otro riel", agregó, está la "desactivación progresiva y paulatina de las sanciones, de tal manera que lleguemos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político".El presidente colombiano aclaró que él no funge como "mediador" sobre la cuestión venezolana, sino que ha procurado propiciar "un espacio" en Bogotá para tratar de destrabar la mesa de diálogo entre los actores venezolanos.Sobre la conferencia prevista para la semana próxima, Petro comentó que a ese encuentro acudirán unos 20 cancilleres de varios países de Europa, América Latina y EE.UU.; así como representantes del Gobierno de Venezuela y de la oposición, para "establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice elecciones, levantamiento de sanciones y la normalidad de la vida de todos los actores políticos" en ese país.Horas antes de la reunión bilateral con Biden, Petro sostuvo un par de encuentros con distintos miembros del Congreso estadounidense. La primera de las reuniones la sostuvo con la congresista demócrata y expresidenta del parlamento, Nancy Pelosi, con quien trató varios asuntos para fortalecer la agenda bilateral y regional.Un primer punto fue establecer una "agenda verde común para toda la región", que incluya la "descarbonización de la economía" y el "cuidado de la selva". Otro tema fue trabajar en un plan común de paz y drogas; mientras que el tercer punto apunta a la producción y el apoyo a la reforma agraria en Colombia.Pelosi también comentó que en el encuentro hablaron la crisis climática, la reducción de la pobreza y la lucha para detener la propagación del fentanilo en la región.Otro asunto abordado en la reunión fue la conferencia internacional prevista para la próxima semana en la que se tratará la situación política en Venezuela.Además, Petro también se reunió con Robert Menéndez, presidente del Comité de Exteriores del Senado de EE.UU., entre otros miembros de esa instancia.Los temas claves que abordaron fueron: la crisis climática y la transición energética; la política de paz, ligada a la lucha contra las drogas y la seguridad; y el interés de Colombia en convertirse en referencia y vanguardia de la reforma agraria.El presidente Petro inició su gira por EE.UU. el pasado domingo cuando llegó en un vuelo directo desde Bogotá. A partir del lunes comenzó una extensa agenda de trabajo que incluyó su participación en la sesión de apertura del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, realizada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.En ese periplo, el mandatario colombiano habló de la crisis climática, de la humanidad y sobre la protección de la Amazonía; y alertó que la respuesta a los problemas actuales puede estar en la decisión de los Estados en planificar e implementar economías descarbonizadas.El martes viajó a San Francisco, donde intervino, en calidad de invitado, en el conversatorio de la Universidad de Stanford sobre los 'Desafíos del cambio climático, el crecimiento económico y la inclusión social que históricamente han acosado el desarrollo en Latinoamérica'.Allí comentó que es fundamental responder a la pregunta si las leyes del capitalismo aplicadas a la crisis climática, pueden resolverla a través de la economía verde. "Si la respuesta es no, estamos ante un problema político mundial", dijo.Luego, el miércoles, llegó a Washington y estuvo presente en la sesión plenaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados (OEA), donde intervino y propuso rehacer la Carta Democrática Interamericana, que es el instrumento fundacional por el que se rige ese organismo y los Estados miembros.Además, solicitó que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se establezca un diálogo con Cuba y que se evalúe la situación política en Perú a raíz del "golpe de Estado contra Pedro Castillo", su polémico encarcelamiento sin que aún exista una sentencia judicial penal en su contra, así como la instauración de un régimen, dirigido por Dina Boluarte, que no ha sido electo por la población y que vulnera los derechos democráticos de los peruanos.