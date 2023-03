(VIDEO) Francia: Manifestantes al grito de "A Luis XVI lo decapitamos" queman muñeco de Macron en París

Este jueves el presidente francés Emmanuel Macron decidió utilizar el artículo 49-3 de la Constitución (similar a un decreto) para imponer la reforma de las pensiones en el país ya que no había seguridad de que el proyecto de ley se aprobara si se sometía a votación en el Parlamento.La crisis política que abrió esta jugada del Gobierno se expresa en los datos de una encuesta publicada por el sitio Harris Interactive que asegura que el 82 % de la población está en contra del uso de este artículo y el 71 % ahora quiere la renuncia del presidente.Esta maniobra totalmente antidemocrática fue repudiada el jueves por la noche por miles de manifestantes en toda Francia. Este viernes, una vez más, había "olor a pólvora" en todo el país. A la espera de que la mecha prenda definitivamente.Al grito de "A Luis XVI lo decapitamos" queman muñeco de Macron en ParísEl jueves por la noche manifestaciones espontáneas habían reunido a varios miles de manifestantes en todo el país. Al día siguiente, se volvieron a organizar varias concentraciones, sobre todo en Ruán y Rennes, por la mañana y por la tarde. En Burdeos, una manifestación comenzó a las 17:30 horas. En toda Francia se esperan varias protestas más este viernes.En París, a las seis de la tarde, la gente seguía concentrándose frente a la comisaría del distrito 1, donde se celebraba una concentración en solidaridad con los detenidos la víspera (más de 200) y durante la jornada. "Con el 49,3 Macron ha despertado la ira. Esta mañana han gaseado a los trabajadores de la basura en huelga, han detenido a estudiantes. Demuestra que el Gobierno tiene miedo de que la juventud se una a los trabajadores", decía Irene, activista de Le Poing Levé y estudiante de París 8.Como dijimos, a las 18:00 hora local la céntrica plaza de la Concordia empieza a llenarse. Varios centenares de personas se concentran allí, bajo una ligera lluvia, mientras empezaba a resonar "Macron dimisión", tal como cantaban los Chalecos Amarillos hace unos años atrás. El puente que conduce a ella está bloqueado por una cortina de luces azules intermitentes. Mientras esa idea empieza a ganar terreno entre los manifestantes, el Gobierno teme que el movimiento se endurezca definitivamente.Se trata de un lugar altamente simbólico para el imaginario francés. La actual plaza de la Concordia fue la plaza de la Revolución, entre 1789 y 1793, donde fue guillotinado Luis XVI.Como era de esperar, la represión policial no tardó. Con gases lacrimógenos y carros hidrantes la policía desalojó a los más de 4.000 manifestantes que se habían concentrado espontáneamente en la plaza. Varias fuentes hablan de más de 60 detenidos que se suman a los casi 300 del jueves.La huelga se endurece en las refinerías, los recolectores de la basura resisten en París pese a la represión policialEra uno de los escenarios más temidos por el gobierno. Tras el anuncio de este jueves, los huelguistas de la refinería de Normandía, la mayor de Francia, votaron en asamblea general parar completamente las instalaciones. En el origen de esta decisión, está "evidentemente el 49,3, pero también la idea de que es la última oportunidad de hacer retroceder a Macron y que hay que intentarlo todo para no lamentar nada después", explica Alexis Antonioli, secretario general de la CGT Total de Normandía.Unas horas más tarde, en la refinería de Donges, en Loire-Atlantique, también decidieron "acentuar la movilización y endurecer el movimiento", según declaró Fabien Privé Saint-Lanne, delegado sindical de la CGT. Mientras la refinería está parada por un accidente laboral, decidieron este viernes reanudar la huelga hasta el 24 de marzo y bloquear los depósitos de combustible de la empresa desde el miércoles por la noche. Según informaciones que obtuvo Révolution Permanente, la refinería ExxonMobil de Gravenchon está a punto de cerrar y solo le quedan 96 horas de capacidad de reserva antes de que se paralicen las instalaciones. Esto plantea la posibilidad de una escasez de combustible para los próximos días y semanas.En París, la situación de la recolección de basura sigue siendo tensa, y a mediodía del viernes se alcanzó la barrera de las 10.000 toneladas de residuos sin recoger en las calles. A pesar de los intentos de "requisa de personal" y de la fuerte represión policial, de nuevo este viernes por la mañana en la incineradora de Ivry, se mantiene el movimiento huelguístico. La requisa de trabajadores es un método autoritario que prevé la ley francesa para romper una huelga, aplicando multas y hasta penas de cárcel a los trabajadores que se nieguen a trabajar."Con el 49-3, Macron le echó leña al fuego, la movilización subirá un peldaño, si quiere que París arda, que siga. Puede amenazarnos con la requisa, pero seguiremos con la huelga", explica Jean-David, un basurero de París. Fabrice, uno de sus colegas, está de acuerdo: "La policía ha venido a intimidarnos esta mañana, si intervienen, todos los no huelguistas se unirán a nosotros", promete. Gracias a la huelga y al bloqueo, esta tarde no saldrá ningún camión.