Gustavo Petro, presidente de Colombia Credito: Petro califica de "fracaso" las conferencias del clima en la COP27

07-11-22.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este lunes de "fracaso" las conferencias sobre el cambio climático celebradas hasta ahora, en un discurso en la COP27 de Egipto en el que planteó su plan de inversiones internacionales para preservar la selva amazónica.



Mediante un decálogo de propuestas, Petro planteó el desmantelamiento del sistema de instituciones internacionales, el fin de los combustibles fósiles y la planificación económica para, según dijo, salvar de la humanidad de estos "tiempos de extinción".



"El liderazgo político desde la COP número uno hasta la fecha ha fracasado en detener la causa de la crisis climática" aseguró el mandatario.



El presidente izquierdista colombiano habló ante un centenar de líderes de gobierno y de Estado.



"El liderazgo político ha fracasado, básicamente porque superar la crisis climática implica dejar de consumir petróleo y carbón" añadió.



"El mercado no es el mecanismo principal para superar la crisis climática. Es el mercado y la acumulación de capital quien la produjo y no serán jamás su remedio. Sólo es la planificación pública y global multilateral la que permite pasar a una economía descarbonizada mundial. La ONU debe ser el escenario de dicha planificación" explicó.



En ese combate climático, salvar la selva amazónica es uno de los puntos principales.



"Colombia otorgará 200 millones de dólares anualmente durante 20 años para salvar la selva amazónica en su territorio. Esperamos el aporte mundial" explicó.



En un acto previo celebrado junto al primer ministro británico Rishi Sunak y presidentes africanos, Petro había manifestado que esperaba embarcar a Venezuela y Brasil a ese proyecto.



Petro había manifestado en agosto pasado que aspiraba a pagar un sueldo mensual a "cien mil familias amazónicas".



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se halla también en Sharm el-Sheij y tiene previsto dirigirse al plenario el martes, mientras que el presidente electo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es esperado en la COP27 en los próximos días.



"Los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio y del Fondo Monetario Internacional van en contra de la solución de la crisis climática y, por lo tanto se deben supeditar y reformar a los acuerdos de la COP", aseguró Petro.



La comunidad internacional debatirá en los próximos once días en Sharm el-Sheij cómo aumentar la financiación contra el cambio climático. El FMI y el Banco Mundial juegan un papel clave en esa arquitectura financiera.

