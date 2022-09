(VIDEO) Argentina. ATE paró en todo el país y exigió que los aumentos paritarios estén por encima del 95%

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), paró y movilizó en todo el país para exigirle al Gobierno de Alberto Fernández que en la negociación paritaria prevista para esta semana, la propuesta salarial garantice salarios por encima de la inflación.



En el marco de una jornada nacional de lucha nacional, ATE también reclamó por un aumento de emergencia para activos y jubilados, y para que se cumpla con el acuerdo, sellado en diciembre de 2020, para que 30.000 trabajadores pasen a planta.



La convocatoria contó con una importante adhesión en los organismos nacionales, y se replicó entre los trabajadores municipales y provinciales de los distintos puntos del país.



En Ciudad de Buenos Aires hubo una multitudinaria movilización hacia el Ministerio de Economía, que nucleó principalmente a los sectoriales de la Capital Federal y de provincia de Buenos Aires.



“Así como estamos acá”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE y la CTA en el acto frente a Economía, “se realizan movilizaciones en todas la capitales de las provincias y particularmente de los municipios, porque hay cerca de un millón de trabajadores municipales que, a cuarenta años de democracia, ni siquiera tienen derecho a convenciones colectivas de trabajo y a un Salario Mínimo, Vital y Móvil”.



«El ministro Sergio Massa debe saber que no necesitamos dólar soja, dólar maíz o dólar Qatar. Necesitamos pesos en los bolsillos de todos los trabajadores«, señaló el Secretario Adjunto, Rodolfo Aguiar.



Respecto a la reunión paritaria, “que fue producto del pedido firme de nuestro gremio”, Godoy indicó que el reclamo es para que los aumentos estén “por encima del 95% de inflación”. De este modo, “para garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras”.



«Si el viernes en la negociación, el Gobierno no realiza esfuerzos reales y pone sobre la mesa una propuesta que garantice que los salarios le ganen a la inflación, la conflictividad seguirá en ascenso en este fin de año», advirtió por su parte el dirigente rionegrino.



Por último, Godoy señaló: “Como hicimos el 2 de septiembre, cuando vinimos a esta misma Plaza de Mayo a repudiar el atentado a la compañera Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, somos los primeros en defender la democracia”. Y dirigiéndose al Presidente, añadió: “Pero la unidad no se hace comiendo asado con un puñado de dirigentes. La unidad es esta, con los jubilados, los trabajadores de la Salud y de los distintos sectores, para construir un Estado al servicio del Pueblo argentino”.